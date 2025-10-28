Lori Meyers encabeza el cartel nacional del Degusta Fest Armilla El festival avanza parte de su programación para los días 15 y 16 de mayo, con Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna

José E. Cabrero Granada Martes, 28 de octubre 2025, 11:58 Comenta Compartir

En la explanada de la Feria de Muestras de Armila, un caluroso 28 de junio de 2025, Pepe Rodríguez y Alejandro Méndez brindaban bajo un sol de justicia. Era la primera edición del Degusta Fest, una cita que combina gastronomía con buena música. Ale, guitarra y segunda voz de Lori Meyers, miró a su alrededor y sonrió a Pepe, director de Proexa y promotor del festival. «Esto mola», dijo el músico. «Apuntaros al próximo», respondió el promotor. Y así, bajo el poderoso embrujo de un 'sujétame el cubata' en toda regla, comenzó a escribirse la segunda edición del Degusta.

Este martes, en Discos Bora-Bora, la capital oficiosa de la música en Granada, Pepe Rodríguez, Alejandro Méndez y Loli Cañavate, la alcaldesa de Armilla, han avanzado una parte del programa del regreso de Degusta Fest. O, mejor dicho, Degusta Fest Armilla, ya que el nombre del municipio se ha incorporado oficialmente a la marca. Lori Meyers, la banda granadina que siempre está de moda, encabeza el cartel nacional, junto a Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna. Como en la primera edición, también habrá un cartel de bandas internacionales, pero eso todavía se guarda en secreto...

«Hemos adelantado las fechas -dijo Rodríguez-. Será los días 15 y 16 de mayo, más que nada para evitar el calor que pasamos el año pasado». Cañavete, entonces, guiñó con alegría: «Que sepáis que hemos arreglado el aljibe y ahora se estará muy fresquito allí». La alcaldesa recordó cómo hace un año se reunieron aquí mismo, en Bora-Bora, para lanzar una «apuesta innovadora». «Degusta superó las expectativas en participación y repercusión. Así que volvemos con la misma ilusión». Cañavate, además, anunció que los vecinos de Armilla tendrán un descuento especial en sus entradas. «Queremos que hagan suyo el festival».

Los vecinos de Armilla tendrán un descuento especial en sus entradas

Degusta Fest, patrocinado por Cervezas Victoria, será uno de los escenarios donde podremos escuchar nuevos temas de Lori Meyers, que lanzarán próximamente. «Estamos encantados de jugar en casa -afirmó Méndez-. Tocar en Granada siempre es un reto y un placer. Y además tendremos material nuevo... Vamos a disfrutar». El músico aprovechó para defender el papel de los festivales en el panorama actual, «no compiten con las salas, es un complemento», y para recordar que estas grandes citas también sirven para mantener el ciclo: «Nosotros estamos arriba, pero vienen otros por abajo, empezando, y necesitan oportunidades».

Ampliar Cartel nacional de Degusta Fest Armilla. R. I.

Junto a Lori Meyers tendremos a Carlos Ares que, como dijo Pepe Rodríguez, «es el artista revelación del año que no puede faltar en ningún festival». También Hinds, «el grupo de chicas más rompedor». Y Vera Fauna, «con un repertorio y una actitud que hacen que le auguremos una carrera muy larga y exitosa».

Con este avance, Degusta Fest Armilla lanza mil abonos limitados por 75 euros. Más adelante, conforme se amplíe el resto del programa, se irán lanzando otras entradas, incluidas las que van con descuento para los empadronados en Armilla.

Sobre los chefs, restaurantes y otras novedades gastronómicas, nos contarán más adelante. Al igual que de las bandas internacionales que, por el momento, solo las sabe Alejandro Méndez. «Y suenan muy bien», advirtió entre risas.