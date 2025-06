Lola Índigo y Dellafuente ultiman su ascenso a los estadios de Primera división con sus actuaciones en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid. La artista ... de Huétor Tájar actuará este sábado y el de Armilla le seguirá con dos fechas tanto el viernes como el sábado de la semana que viene. Para ella, además, supondrá el inicio de la gira que también le llevará a La Cartuja de Sevilla siete días después y al Olímpico de Montjuic en Barcelona el 10 de julio. Apenas quedan entradas disponibles para verles, con algo más de 60.000 asistentes por 'show'.

«No me puedo creer que por fin vaya a hacerse realidad después de todo lo que hemos luchado», reconoció Lola Índigo a través de sus redes sociales esta semana. Se refería en concreto al desplazamiento del concierto desde el Santiago Bernabéu, tras mover ya la fecha de la fijada para el 22 de marzo. También tuvo problemas en Barcelona, donde la limitación a un evento no deportivo al mes impidió su espectáculo en el RCDE Stadium. «Tuve un golpe de realidad al ver los andamios del escenario. Ha pasado mucho tiempo, con muchos cambios, y lo he pasado muy mal. Gracias a todos siempre; no puedo esperar para veros», confesó.

Según apunta Universal Music Spain, la discográfica que ampara a Lola Índigo, la de su concierto en el Metropolitano será la producción más grande de una artista española hasta la fecha. Lo justifican 1.200 metros cuadrados de pantalla LED, con 800 aparatos de iluminación distintos para proyectar una visión de 270 grados; una torre central de 28 metros que se queda a solo dos de la que empleó Adele en Múnich y que ostenta el récord Guiness (equivalente a diez plantas de un edificio), sin más precedentes a nivel nacional; 200 altavoces; y más de 60 personas en el escenario, ampliando los doce bailarines habituales de la artista.

El diseño del escenario contemplará tres espacios distintos, dedicados a cada una de sus etapas musicales. El correspondiente a la de 'El Dragón' será el principal, más grande y central; el de 'La Bruja' tendrá un tamaño intermedio; y el de 'La Niña', por su primer álbum, quedará como el más pequeño. La previsión es que el espectáculo dure dos horas y media. Aún quedan algunas entradas disponibles, después de agotar en apenas tres horas las del Bernabéu.

Amistad profesional

Lola Índigo ha reseñado ya en varias ocasiones además que Dellafuente fue quien le advirtió de que desplazara su concierto del Bernabéu al Metropolitano. «Fue el primero que le vio las orejas al lobo y dijo: 'Me piro'. Me llamó y me dijo que lo veía 'muy chungo'; y eso, que parece una tontería, es un detalle», le agradeció públicamente. También siguió sus ejemplos Aitana, que actuará los días 30 y 31 de julio.

También Dellafuente anda inmerso en la preparación de sus dos conciertos en el Metropoliano, sin más fechas anunciadas por ahora, en lo que pretende que sea un broche a sus diez años de trayectoria profesional. Puede presumir de tratarse del primer artista independiente en llenar dos estadios consecutivos, para un total de 140.000 personas, sin el apoyo de una gran discográfica, en contraste con Lola Índigo. Su 'show' contempla una configuración de 360º del escenario como espectáculo pionero, bajo una dirección creativa innovadora con su origen granadino como temática.