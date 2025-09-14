Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lola Indigo, durante su actuación en los Premios Goya 2025. EP

Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

La cantante confesó estar «agotada mentalmente» tras «siete años trabajando sin parar»

G. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:42

Lola Indigo se retira del foco público temporalmente. La cantante granadina, en mitad de su actuación en el Coca Cola Music Experience 2025, anunciaba su retirada temporal de la música asegurando que «ha sido un año muy chungo y se han complicado muchas cosas, pero al final siempre todo se soluciona». «Llevo siete años trabajando sin parar, estoy agotada mentalmente. Este es el sueño de mi vida y para estar aquí como Dios manda necesito un 'break' (descanso)», explicó al público, al que agradeció haberla «aguantado».

La noticia corrió como la polvora en redes sociales, donde circulaban numerosos vídeos del momento del anuncio, lo que provocó una oleada de mensajes de apoyo a la cantante granadina, que se dio a conocer 'Operación Triunfo' en el año 2017, siendo en la actualidad una de las artistas más importantes del panorama musical español.

