Llega julio con más música que nunca

ANDY NEVALA: LATINJAZZ GRINGO

Nevala dirige los estudios de Jazz en la Jacksonville State University en Florida, donde dirige el Jazz Ensemble, ha sido reconocido ... por la revista Downbeat en 10 ocasiones, ganando premios Downbeat Music Awards por composición, arreglos, interpretación y dirección. Su piano suena en más de 20 referencias y mantiene una activa agenda de conciertos en el sureste de Estados Unidos. Su grupo comenzó como cuarteto en Colorado, California y más recientemente en Atlanta, Georgia, donde se han restablecido dentro de la escena del Latin jazz. Uno de sus aspectos más característicos es su internacionalización, con músicos turcos, cubanos y españoles. Al frente de un quinteto formado por el saxofonista jienense Sergio Albacete, el contrabajista cubano Abel Sanabria, la percusión del valenciano Carlos LIidó y el baterista turco Emrah Kotan, estará el miércoles (22h) en el Hospital Real dentro de la programación del FEX.

WILL SMITH BAND: CUANDO LOS SANTOS SALEN DE MARCHA

Smith tiene nombre propio dentro del jazz de Nueva Orleans. Su relación con la música comenzó a los siete años en el Preservation Hall, a donde acudía a diario con su hermana, la activista por los derechos civiles de los afro-americanos Doddy Smith-Simmons. Habitual en destacadas brass bands, como Harold Dejan's Olympia, Treme Brass Band (la banda de la magnífica serie), The Storyville Stompers… su estilo evoca a grandes figuras del género, como Louis Armstrong, Sing Miller, Sweet Emma Barret o Alvin Alcorn. Esta gira española es la primera que realiza tras someterse a una operación para mitigar los efectos de la enfermedad de Parkinson de la que fue diagnosticado hace seis años y por la cual ha tenido que reinventar su forma de tocar la trompeta. Presentará también su disco 'Songs from my heart', difundiendo el legado cultural de la ciudad en la que nació el jazz en compañía del banjista y vocalista Carlos Childe. Jueves (22h) en Cajagranada con entrada libre (pero aportando un kg de comida para el Banco de Alimentos)

PUNK BURÓ: POST DEEP DARK DANCE POP EN EL SERRANO SULAYR

Desde 2007 sabemos de la existencia de este grupo granadino/almeriense «inclasificable dentro de una ortodoxia punk, como un saco de tornillería gruesa macerada en vinagre y riesgo con destellos pop y broncas disarmonías». Nada menos. De su primer disco 'Mesmérica' se ha dicho que «cocea los patrones de la música contemporánea con formas, moldes y estructuras donde barritar chirriando y escupir gritando a la vez, y volver a respirar sólo para detenerse a mascar aire y arena». Impresionante el cronista. Para pulir (o todo lo contrario) 'Pequeña Profecía de Parravicini' echaron mano del patafísico A.L.Guillén, una suerte de emigrado Frank Zappa granadino creador de músicas imposibles. El año pasado ponían en circulación 'Post Deep Dark Dance Pop', por si alguien les pregunta por su estilo. Serán unos de los muchos artistas que participen este año en el Soulair: El Jose, Blanca la Almendrita, Darash, Ataxía, Minha Lua / Miguel Hiroshi & Susana Girón, Isa y Carlos Dingo…Y así hasta 36 nombres implicados. De jueves a domingo durante todo el día en Pampaneira.

KARMENTO: NEO POST FOLCLORE

Karmento se puso bajo los focos definitivamente tras romper la pana en el Benidorm Fest, donde su intervención en 2023 (como sucedió un año antes con las pandereteiras gallegas Tanxugueiras) descubrió que la música de raíz tiene un largo recorrido contemporáneo. La manchega se sitúa en esa punta de lanza con Rodrigo Cuevas o El Naan que están renovando la tradición con desparpajo y arrojo. En 2020, con 'Este devenir', se situó entre los nombres del neofolclore español, llegando a rozar los 150 conciertos por temporada. En 2024 saldría su continuación, 'La Serrana', donde Carmen Toledo Sánchez da un paso hacia un folclore más vanguardista pero manteniendo su más pura esencia, inspirándose «en las mujeres de su pueblo y en su propia identidad». Estará el jueves (22 h) en el Carmen de la Victoria.

SAMANTA HUDSON: SALÓ ORGULLO SALOBREÑA

Fenómeno en las redes sociales y la escena teatral 'underground', ha pasado en poco tiempo de los márgenes del espectáculo al corazón de los medios para todos los públicos. Travesti, cantante, top-model, filántropa, madre de vocación y homosexual consolidada, todas estas facetas (y muchas más) son las que convierten a Samantha en la chica de serie B más querida de España. Se autodefine como «la Miranda Makaroff de los pobres» (en relación a la influencer hija del músico Sergio Makaroff)» y se divide en un «50% de Paris Hilton y otro 50% de Karl Marx». Samantha nació como una inocente tarea de instituto pero se ha convertido en un ambicioso proyecto musical que juega con los paradigmas del género, el sexo y la libertad de expresión, una extensión más de la personalidad de Iván González, un joven mallorquín responsable de esta performance viviente que ha emergido del panorama queer más underground para conquistar España. Procaz, hereje y muy hortera, esta diva del pop adolescente se ha propuesto no dejar a nadie indiferente con sus melodías pegadizas y sus letras descaradas. Será una de las estrellas del nuevo Salo Orgullo Salobreña, también con Putochinomaricón, Las Dianas, Vangoura, Cabo Ventura y Javi de Munck, La Casa Azul, Villano Antillano, Samantha Hudson, La Cendejas, Supremme De Luxe, Sofía Cristo, Los Quintana, Alexander Som y DJ 18. Viernes y sábado en Salobreña.

ANNA COLOM: JONDURA DEL SIGLO XXI

Nacida en Barcelona en 1985, es cantaora, compositora y arreglista, licenciada en cante flamenco y profesora en el Taller de Músicos. Su estilo fusiona la raíz del flamenco tradicional con una sensibilidad contemporánea, desde el jazz hasta la electrónica, sin perder la 'jondura'. Ha recorrido el mundo, desde China a USA a Nueva Zelanda. Ha sido corista en la gira 'El Mal Querer' de Rosalía y ha colaborado con artistas como Chicuelo, Silvia Pérez Cruz o Las Migas. Estará en el Carmen de la Victoria el viernes (22h).

JORGE PARDO: CUMBRE DE JAZZ HISPANO EN EL LAGO

Jorge Pardo quizás sea el músico de jazz español más popular desde Tete Montoliu. Fue nombrado 'Mejor Músico de Jazz 2013' por la prestigiosa Academia Francesa y en 2015 fue galardonado con el 'Premio Nacional de las Músicas Actuales', otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. Junto con su hermano Jesús (con quien ha hecho una reciente revisión 'electro' de este 'Djinn' en directo) estuvo en casi todas las grabaciones del sello Gong en los 70, y tras los fantásticos discos de Jayme Marques para la RCA. Después vendría el grupo Dolores, que fue absorbido casi por completo por Paco de Lucía para dar forma a su legendario septeto, que al cabo de los años daría forma a uno de los grupos estables también de Chick Corea: Touchstone. Fue el primer músico español en recibir, y con todo merecimiento, la Medalla de Oro de Almuñécar y el premio del Festival Jazz en la Costa. Dirigirá la Big Band de Atarfe en Jazz en el Lago el Viernes 22h, tras la actuación del trío de Chano Domínguez.

SAIKO: VUELVE A CASA

El armillense vuelve a los escenarios. Después de un año de silencio desde que 'Sakura', su álbum debut' viera la luz a finales del pasado abril, y meses después de que finalizara la gira de conciertos que le llevó a los recintos más importantes de España, Saiko vuelve a ponerse bajo los focos. Tras haber llenado en Los Cármenes, quiere acercarse más a su gente, y por eso se prepara para volver a casa por la puerta grande. Lo hará en la explanada del Centro Comercial Nevada, en Armilla el próximo viernes más cerca de sus vecinos.

CHICO PÉREZ: EL HOMBRE DEL PIANO

Al músico jienense le hemos visto crecer casi año a año. Pasó por los conciertos de otoño de Almuñécar, participó en el circuito provincial de Jazz y en el último (porque ya no hubo más) Universijazz, sumando público y arte. Ahora es una de las citas del FMyD. Calificado como «la gran revelación del jazzflamenco» por algunos de los medios más importantes de este país, que le han dedicado reportajes de varias páginas incluso, Antonio José Pérez procede de una familia de músicos, y se dice que a los cuatro años ya se sentaba ante las teclas, y a los seis tenía su vocación musical decidida. «No quiero poner fronteras a la música y por ello la fusión con el jazz, blues o la música clásica es un elemento primordial para entender mi proyecto, cuya raíz siempre es el flamenco», aseguraba cuando presentaba su intención de grabar su primer disco 'Gruserías', en honor al compositor de fusión David Grusin, al que, en sus palabras: «metió por bulerías». Fue señalado como uno de los mejores discos de debut del jazz y el flamenco, y le abrió las puertas del más próximo 'Continente 27'. Regresa a Granada con su proyecto más reciente, acompañado por la voz de Miriam Jaén y la batería de Javi Ruibal. Corral del Carbón el viernes (22h).

SR. PÁLIDO: GOLLIZNO ROCK

Tras la pandemia, el grupo Rock Pálido daba sus últimos conciertos presentando 'Fallo de sistema', su testamento. Acto seguido, su portavoz e imagen Juan de Dios Fernández Ortiz (Granada 1986), ha iniciado su despegue en solitario gota a gota, canción a canción, bajo la denominación de Juande Pálido; eso sí, sin perder la denominación de origen ni la estética. No vive en Graceland sino en Otura y jamás se vestiría de árbol de Navidad en Las Vegas, pero nadie planta en un escenario granadino unas patillas y un tupé con tanto rock y tanto roll. 'Caer de pie' es su nueva colección de canciones que seguro sonarán en el Gollizno rock, el sábado en el Colegio Manuel de Falla de Olivares (20h), donde también estarán Leyendas de Oz, Mente fría y Mügre.

KATULU: SEXITANIA METAL FEST

Camino de cumplir los 40 años (el año que viene) los catalanes de Ktulu siguen siendo una referencia absoluta del Trash y el Metal industrial en el sur de Europa. Su historia, bastante abrupta, está escrita por el periodista Iván Allu en el libro 'Pura Vida', donde recoge las andanzas del grupo que lidera Willy Espejo, y que ha tenido una nómina muy cambiante y escisiones como la de Freak XXI. El sábado (17h) en el Parque El Majuelo de Almuñécar habrá una descarga de Metal donde los barceloneses figuran junto a Hora Zulú, Retador, Hiranya y Serrabulho.

WILLY JAMES: 'LENGENDARY'

El guitarrista británico Willy James es el antepenútimo (cronológicamente hay varios después) de los músicos extranjeros afincados en Granada en los últimos tiempos. Inglés, nacido en Nottinham cosecha del 64, llegó a España tras tocar, en plan trotamundos, por toda Europa (Holanda, Alemania, Bélgica, Francia). En poco tiempo, y tras tocar en formación de a uno en fondo, ya tenía armada su banda, cosa relativamente sencilla en esta tierra donde se levanta una piedra y aparecen varios músicos de blues y similares. Con algunos de ellos grabó su primer disco español, 'Dirt tracks' referencia número uno del sello Diaman Records. Paralelamente mantiene también la divertida formación vintage The Mahoney Sisters, pero ésta ya es otra historia. A estas alturas se puede decir que es una 'leyenda', o así lo siente él, que tocará con su The Legendary W.J. Band el domingo (21h) en La Lolaina de Nigüelas.

THE SONORAS: HACIENDO SURF MEX EN LA HERRADURA.

Presentados como la gran promesa del surf mexicano, desde el DF llegan The Sonoras, cuarteto que se estrena por aquí con su segundo disco 'El baile del silencio', tras el celebrado 'Cuatro vientos', por el que ganaron una estatuilla en los Indie-O Music Awards (IMAS). En su música instrumental se juta lo mejor de ambos mundos, el sonido retro y la tecnología actual entre la electrónica, el surf, el lounge y el space pop: samplers, secuenciadores, cajas de ritmo, farfisas, fuzz, laptops y todo aquello que este dentro de la inventiva musical de ayer y hoy, la electrónica y lo analógico a la par. No se los pierdan en La Cochera el domingo (21h).