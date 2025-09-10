El grupo de rock granadino Lagartija Nick inaugura los Latin Grammy en Sevilla La Academia Latina de la Grabación rinde homenaje este año a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía

Los Latin Grammy homenajean este miércoles al legado musical andaluz y ha sido el grupo de rock granadino Lagartija Nick el que ha inaugurado el evento. La velada ha dado comienzo a las 20 horas en el Cartuja Center CITE de Sevilla, en colaboración con la Junta de Andalucía, de la mano de David Bisbal y Luis Fonsi, presentadores de los premios.

La Academia Latina de la Grabación rinde homenaje este año a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía, destacando la riqueza y diversidad del talento musical de la región y celebrando su pasado, presente y futuro. En el caso de Lagartija Nick, la banda se fundó en Granada en 1991 y actualmente está formada por Antonio Arias (cantante y bajo), Eric Jiménez (batería), Juan Codorníu (guitarra y voces) y Víctor García Lapido (guitarra). 'Hipnosis', 'Inercia', 'Su' y 'Omega' son algunos de sus álbumes más icónicos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido al concierto en el Cartuja Center de Sevilla, en el que actúan ocho andaluces que cuentan con la Medalla de Andalucía como son Carmen Linares, David Bisbal, Niña Pastori, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, India Martínez, Arcángel y Pastora Soler y los Hijos Predilectos de Andalucía, Manuel Alejandro y Miguel Ríos. Moreno ha afirmado que es un orgullo que los Latin Grammy hayan venido a Andalucía y un reto con el que ha quedado demostrado que Andalucía sabe organizar grandes eventos de estas características.

Ampliar Juanma Moreno junto al cantante Manuel Carrasco. Junta de Andalucía

El espectáculo cuenta con la participación de artistas destacados como Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, David Bisbal, Camilo, Manuel Carrasco, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Ara Malikian, Vanesa Martín, India Martínez, Kiki Morente y Lucía Ruibal.

También estarán presentes figuras como Manuel Alejandro, Cañizares, Valeria Castro, Alba Flores, Luis Fonsi, Elena Furiase, Conchi Heredia, Jeanette, Judeline, La Tremendita, Carmen Linares, Juanma Montoya, Niña Pastori, Antonio Rey, Miguel Ríos, Rozalén, María Terremoto, Ángeles Toledano, Ana Torroja, Yami Safdie, Pastora Soler y Juliana Velásquez.

La cita ofrece una amplia variedad de géneros que florecen en Andalucía, desde el flamenco tradicional hasta las manifestaciones más contemporáneas de la música latina. Será así un recorrido musical que abarca siglos de creatividad e innovación, reconociendo la influencia andaluza en el panorama musical global.