El granadino Pablo Heras-Casado, Premio Nacional de la Música

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2025 ha propuesto la concesión de estos galardones al compositor y director Francisco Coll, en la modalidad de Composición, y al director granadino Pablo Heras-Casado, en la modalidad de Interpretación. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), están dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha otorgado el galardón a Heras-Casado por «el indiscutible alcance de su trayectoria internacional, con invitaciones regulares a las más destacadas orquestas y salas del mundo y, especialmente, por el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth hasta en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a ser invitado en la cita alemana». La de Heras-Casado es «una carrera reconocida con los principales premios dentro y fuera de España, incluidos los galardones a su grabación de la 'Cuarta Sinfonía' de Bruckner en 2024», concluye el jurado.

Por su parte, el jurado premia a Coll «por su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española, en la que se unen la vanguardia y la tradición, y marcada por un característico lirismo, que le ha permitido conectar con un amplio espectro de público». Asimismo, ha puesto en valor que a lo largo de 2024 ha estrenado obras destacadas como el 'Concierto para Violonchelo' interpretado por Sol Gabetta en los BBC Proms londinenses o 'Ciudad sin sueño', para piano y orquesta, estrenada en Reino Unido por Javier Perianes y la London Philarmonic Orquestra. «Sus obras han sido interpretadas por formaciones tan destacadas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Lucerna o la London Sinfonietta», añade.

