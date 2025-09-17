Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El director granadino, Pablo Heras-Casado. Virgnia Carrascosa

El granadino Pablo Heras-Casado, Premio Nacional de la Música

Comparte el galardón con el compositor y director Francisco Coll

R. I.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:42

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2025 ha propuesto la concesión de estos galardones al compositor y director Francisco Coll, en la modalidad de Composición, y al director granadino Pablo Heras-Casado, en la modalidad de Interpretación. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), están dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha otorgado el galardón a Heras-Casado por «el indiscutible alcance de su trayectoria internacional, con invitaciones regulares a las más destacadas orquestas y salas del mundo y, especialmente, por el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth hasta en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a ser invitado en la cita alemana». La de Heras-Casado es «una carrera reconocida con los principales premios dentro y fuera de España, incluidos los galardones a su grabación de la 'Cuarta Sinfonía' de Bruckner en 2024», concluye el jurado.

Por su parte, el jurado premia a Coll «por su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española, en la que se unen la vanguardia y la tradición, y marcada por un característico lirismo, que le ha permitido conectar con un amplio espectro de público». Asimismo, ha puesto en valor que a lo largo de 2024 ha estrenado obras destacadas como el 'Concierto para Violonchelo' interpretado por Sol Gabetta en los BBC Proms londinenses o 'Ciudad sin sueño', para piano y orquesta, estrenada en Reino Unido por Javier Perianes y la London Philarmonic Orquestra. «Sus obras han sido interpretadas por formaciones tan destacadas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Lucerna o la London Sinfonietta», añade.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  3. 3 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  4. 4 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  5. 5 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día
  6. 6

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  7. 7 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  8. 8

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  9. 9 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  10. 10 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El granadino Pablo Heras-Casado, Premio Nacional de la Música

El granadino Pablo Heras-Casado, Premio Nacional de la Música