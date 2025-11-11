El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas

El Granada Sound de 2026 va cogiendo forma con la confirmación de los primeros artistas que formarán parte del festival 'indie' por excelencia. Fangoria, La ... La Love You, Belén Aguilera, Carlos Sadness, Elyella, Pignoise, Malmö 40 y Sexy Zebras ya forman parte de un cartel que se convierte en el gran atractivo para recibir a miles de granadinos y visitantes en el Cortijo del Conde entre el 11 y el 12 de septiembre del próximo año.

Los abonos se ponen a la venta este jueves 13 de noviembre a partir de las 12 horas en tres modalidades:

-Abono general (39 euros): incluye acceso al recinto de conciertos los días 11 y 12 de septiembre de 2026.

-Abono VIP (68 euros): incluye acceso a Zona VIP, una cerveza gratis por día, acceso preferente y acceso a tarima VIP.

-Abono Golden VIP (175 euros): incluye acceso a Front Stage de escenario principal, 6 consumiciones (exceptuando XL), vaso y acceso zona VIP.

Además, desde la cuenta oficial del Granada Sound en Instagram han informado del sorteo de dos abonos súper VIP. Para participar hay que seguir a la cuenta en Instagram (@granadasound), mencionar a dos amigos «con los que vivirías la experiencia (cuantos más comentarios, más posibilidades de ganar)», compartir este post y mencionar a @granadasound en los stories («envía captura si lo tienes privado»).

El sorteo se cerrará el próximo martes 18 de noviembre a las 23:59h. El miércoles 19 de noviembre se anunciará el ganador en ese mismo post.