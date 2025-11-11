Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Cartel de confirmados para el próximo Granada Sound. Ideal

El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas

Fangoria, La La Love You, Belén Aguilera, Carlos Sadness, Elyella, Pignoise, Malmö 40 y Sexy Zebras ya forman parte de un cartel

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El Granada Sound de 2026 va cogiendo forma con la confirmación de los primeros artistas que formarán parte del festival 'indie' por excelencia. Fangoria, La ... La Love You, Belén Aguilera, Carlos Sadness, Elyella, Pignoise, Malmö 40 y Sexy Zebras ya forman parte de un cartel que se convierte en el gran atractivo para recibir a miles de granadinos y visitantes en el Cortijo del Conde entre el 11 y el 12 de septiembre del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  7. 7 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas

El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas