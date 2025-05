Granada, paraíso de la música este mes de mayo

JOAN FORT TRÍO: Y EL AMIGO AMERICANO

El amigo gringo es el saxofonista Vincent Herring en gira 'empotrado' en el trío del guitarrista tarraconense Joan ... Fort. Fort, residente en Ámsterdam, donde estudió en el mismo conservatorio que nuestro Toni Molina, es también colider del grupo The Dam Jawn con los que tiene dos discos publicados, manejando en solitario el titulo 'So Far, So Good'. En compañía del contrabajista Philip Lewin y el baterista David Puime llega el miércoles a la sede Oolyakoo con un 'feauturing' de lujo: Vincent Herring, que se baja de los Festivales de Jazz granadinos donde ha estado en numerosas ocasiones para tocar en un club. La carrera de Herring es larga y repleta de nombres postineros: Lionel Hampton, Nat Adderley, Art Blakey, Horace Silver, Jack DeJohnette, Larry Coryell, Cedar Walton, Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, la big band de Charles Mingus, Carla Bley o Phil Woods… ¿Es preciso seguir?.

OLA FEST: FESTIVAL DE PRIMAVERA

La segunda edición de la muestra de talentos emergentes granadinos llegará los días 15 y 16 de mayo, de nuevo en la explanada del Palacio de Congresos. El jueves habrá dos mesas redondas de alto nivel durante en el patio del Ayuntamiento de Granada para los más interesados en la parte teórica con ilustres contertulios como Carlos Galán (Subterfuge Records), José Ignacio Lapido (091), Juan Alberto Martínez (Niños Mutantes) o Arancha Moreno (Ex-directora de la revista Efe Eme), donde también se presentará el 'directorio O-La Granada Musical', versión actualizada y digital de aquellos 'Libros del pop en Granada' que tan útiles fueron en los años 90 (desde las 18h). En la parte musical y por el módico precio de 0€ (sin gastos de distribución), el sábado actuarán desde las 18h Paulina del Carmen, Calma Fira, Izeta y Colectivo da Silva, acompañados por Eduardo Tébar y Virginia Díaz en los platos.

ÇANTAMARTA: CARIBE MEDITERRÁNEO

Se presentaban en 2018 como un grupo transfronterizo formado por Luis, Beni y Omar. Luis nació en Caracas y creció entre Venezuela y Colombia. Benito es granadino y Omar un egabrense-catalán. Han logrado establecer nuevas vertientes en la ya denominada nueva ola de la música urbana en español. Sus primeras canciones, agrupadas en el titulo 'Amapolas', fueron un viaje por el folclore que unió el Caribe entre historias de amor, diáspora y violencia. Habituales de Radio-3, han participado en las fiestas del museo Reina Sofía y de La Riviera en 2022 y 2023. Su música aboga por una amplia diversidad en cuanto a género, mensaje y sonido, uniendo a diferentes géneros como el Hip Hop, House y R&B con la influencia de elementos culturales y musicales latinoamericanos. A finales de año sacaban el inclasificable largo 'Pasarela'. Estarán en el PLanbaja el jueves (21h)

AMBULANCIA IRLANDESA: URGENCIAS CELTAS

La Ambulancia Irlandesa es un grupo de folk-fusión en activo desde 1997, cuando comenzaron a interpretar música de estilo celta tradicional, y escucharlo en directo siempre es agradable para el cuerpo y para el alma, por la alegría que contagian. En su larga existencia han paseado su vigoroso directo por multitud de ciudades de España y de Europa y ha formado parte del cartel de los más diversos festivales, desde el 1st. Annual Irish Music & Culture Festival o el Zaidín rock de 2000, hasta el Parapanda, donde han actuado en 1999 y han repetido en 2006; también por el Norte saben de ellos ya que han pasado por eI Festival de Música Folk de Navelgas (Asturias) o el XVIII Festival Folk de Segovia. A partir de 'Envero', su sexto disco, se muestran más eclécticos, con influencias que abarcan rock, blues, jazz, flamenco, country y funky, así como músicas tradicionales de todo el mundo, como Europa del este o el mundo árabe. Liberia Jueves 22h.

SABANDEÑOS: GRANAFOLK 25

El festival Granafolk es prácticamente la única cita que hay en Granada capital con este tipo de música popular, ya que el referencia Parafandafolk se hace en Íllora. En su cartel este año actuarán 9 grupos de diversa procedencia y en diversos puntos de la ciudad y la provincia. El cartel actual viene encabezado por la multitudinaria y longeva formación canaria Los Sabandeños camino de los 60 años de actividad dedicados al legado tradicional del folclore canario y latinoamericano, estarán el sábado (20:30h) en el teatro Isabel; el mismo escenario donde el sábado Lombarda repondrá su 'Viaje de Lúa' en compañía de la compañía teatral Tridente y Kaos. También José Antonio García y El Hombre garabato llevarán su 'Reyerta' al Isabel, pero el domingo (12h). Otras formaciones implicadas en el Granafolk son Murmurare, Acechao y Free Folk, que irán a Dehesas de Guadix, Víznar y Cenes. También habrá diversas actividades de calle a cargo de grupos de bailes regionales.

MUCHACHITO: RUMBA SWING A TODO TRAPO

Tras la explosión del sonido mestizo del Raval, Muchachito (entonces Bombo Infierno), y su 'Vamos que nos vamos' rompió la baraja de la alegría sonora. Antiguo miembro de los funkys barriales Trimelón de Naranjus, Jairo Perea ha puesto en marcha desde la nada, es decir desde el circuito de calle y bares mínimos el proyecto 'Muchachito'. Desde las calles donde tocaba y dormía, del extrarradio más puro, Santa Coloma para ser exactos, Muchachito ha inventado lo que llama 'Rumboxing', suerte de traqueteo rumbero ferroviario tan cercano a Jonathan Ritchman como a los Stray Cats, Gato Pérez, Django Reinhart o los Brecker Brothers, swing a todo trapo repleto de guiños al inconsciente sonoro colectivo. Y con su verbena swinguera alegrará el espíritu el viernes (22h) en la sala Aliatar.

M. WARD: AMERICANA EMOCIONAL

El cantautor y productor californiano Matthew Stephen «M.» Ward llega a Granada dentro de una gira conjunta con, atención: Howe Gelb (su descubridor) y McKowski (Mark McCausland, mitad de los irlandeses The Lost Brothers). Maestro del fingerpicking y con una voz muy emocional, su trabajo en solitario combina grabaciones analógicas de música americana con influencias del folk y el blues, participando en marcas como Rodríguez, She & Him (junto a la actriz y también cantante Zooey Deschanel), y el colectivo Monsters of Folk (con gente de Bright Eyes y My Morning Jacket). Las cuatro actuaciones españolas que va a hacer son para tocar el disco 'For Beginners: The Best of M. Ward', recopilatorio de su docena de títulos más algún tema nuevo. En su sello, el prestigioso Merge, dicen de él que es «capaz de poner de acuerdo a los fans del Blues, del Country, o del Rock, porque sus canciones y discos se alimentan de todos esos géneros sin que en ningún caso puedan ser tildadas de ejercicios de estilo sin alma». El viernes (21h) en el teatro Cajagranada.

BERRINCHES: LO MEJOR DE CADA CASA

Un 'Supergrupo' es la reunión, más o menos fugaz de grandes estrellas en una unión temporal de empresas. Una UTE donde la unión hace la fuerza con ejemplos memorables como Cream o Blind Faith, The Travelling Wilburys o Audioslave entre muchos más. Una fórmula que ha dado grandes noches a los aficionados a la música. Es el caso de los granadinos Berrinches, donde encontramos a nombres punteros de varias promociones sonoras. Juntos por una casualidad que se extiende ya en el tiempo, cuyos conciertos son una celebración del mejor rock and roll, una suerte de 'Nuggets' de andar por casa que estarán el viernes en el Plantabaja (21h).

MAKA: EL REY DE ALMAJAYAR

Francisco Javier Rodríguez Morales se crió en Almanjáyar y su asociación en la sombra con el productor Bejeta, antiguo miembro de la Real Academia del Verso (grupo seminal del rap en Granada) iba a cambiar su vida. Las canciones que grabó para la película 'Esperanza se escribe con H', empezaron a rodar, y, al tiempo, es capaz de llenar el Palacio de deportes de Madrid o el Sant Jordí barcelonés. Sin hacer ruido no ha parado, arracimando alrededor de su hip hop aflamencado a una legión de seguidores. De padres músicos y abuelo cantaor, siempre estuvo rodeado de música donde, sobre todo, predominaba el flamenco, siendo artistas como José el Francés sus primeras influencias. De sus inicios viene su raíz flamenca, que consigue combinar con el rap urbano, haciendo un sonido único en escena, renovándolo y haciendo ver que la mezcla de lo tradicional con lo actual funciona. En sus trabajos se ha notado una evolución desde el rap de la vieja escuela hasta conseguir ese sonido diferente, ese juego con el flamenco, pero con un firtreo a los sonidos electro latinos y salseros. El rimador de Almanjayar confirmará que es un es un completo profeta en su tierra en la Plaza de toros la noche del viernes (22h).

LOS SECRETOS: A TU LADO EN VOZ BAJA

De ellos se ha dicho que no son un grupo sino una institución, y quien lo firmó acierta. Pocos grupos son tan generacionales, ya que siguen muy presentes en la memoria sentimental de las promociones de los 60, que siempre responden a su llamada con fidelidad desde aquel primer concierto en la Zubia, y algunas de las personas que estuvieron allí a mediados de los ochenta del siglo pasado no faltan en sus conciertos. Si esto no es fidelización que venga san Bob Dylan y lo vea. Los Secretos no engañan. Cantan lo que se espera de ellos, y lo hacen sin apenas variaciones sobre lo ya memorizado para que no haya 'fallo de conexión'. Y resultan infalibles. La triste falta de Enrique Urquijo, no supuso más que una parada, ya que su hermano Álvaro, con Ramón Arroyo, Jesús Redondo, Txetxu Altube y Juanjo Ramos, mantienen el espíritu de la banda. 'A tu lado' es un espectáculo musical basado en su historia y la de sus canciones, que en versión acústica estará en los conciertos de Caja Rural el sábado (20h) a beneficio del Teléfono de la esperanza

JJMACHUCA: INTRODUCCIÓN AL SER HUMANO

Machuca es otro de los bastantes genios musicales que se mueven por Granada. En su caso y en el de otros (Montañés, Alonso, Toni Jiménez…) moviéndose entre muchas aguas, algunas incluso muy turbulentas. En su caso ha amparado con sus teclados a bandas como Lori Meyers, Eskorzo o Lagartija Nick (donde sigue en plantilla), pero cuando llega a su casa cuelga la electricidad y se sienta ante un piano de 1910 para escribir 'sus cosas'. Partituras que son diametralmente opuestas a lo compartido en banda: delicadeza absoluta, sensibilidad extrema y un clasicismo completo, tanto acústico como de síntesis. 'Dimensión humana' es su último trabajo, que tocará por primera vez el sábado en el Centro García Lorca (21h).

WEIRD OMEN: GABACHO CONEXIÓN

El trío francés Weird Omen estará el domingo en el Planta (19h) presentando su último trabajo homónimo. Fred Rollercoaster, Sister Ray y Remy Pablo forman un atípico e inclasificable equipo ya desde su instrumentación: guitarra, batería y saxo barítono, sin más aditivos. Rock and roll experimental en muy crudo que no retrotrae a los tiempos en los que el saxo era el instrumento solista, antes de ser desplazado por las guitarras. Para los muy cafeteros especificar que tienen un amplio pasado en marcas como King Khan and The Shrines, Anomalys, Bee Dee Kay and the Roller Coaster, Escobar, Pablo X, etc, y se han reconcentrado en esta mínima formación pletórica de energía sangrante sin refino alguno de ¿'Freerock'? Palabro que resume en un término tan libertario otros calificativos como «trance críptico-hipnótico, neogaraje psicodélico, punk-psych…» y demás alucinadas combinaciones utilizadas para aproximarse a su producción musical, que si algo tiene es imprevisible y en directo aún más. Actúan junto a Angustias.