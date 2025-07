Granada, de nuevo presente en Operación Triunfo: «Pase lo que pase va a ser una experiencia chulísima»

Esther Guerrero Sábado, 5 de julio 2025, 00:43 Comenta Compartir

El concurso musical Operación Triunfo (OT), que ahora se emite en Amazon Prime, comenzó en 2001 y en aquella primera edición salió vencedora la granadina Rosa López. En la anterior edición Paul Thin, natural de Armilla fue uno de los concursantes más destacados al quedar entre los finalistas. En breve volverá a abrir las puertas de la academia, concretamente en el mes de septiembre de este mismo año.

Antes, el próximo 5 de julio tendrá lugar en la última fase, en la que se seleccionarán los concursantes definitivos. Dos residentes en Granada, Clara y Karim, se encuentran cada vez más cerca de entrar en OT. A un paso de formar parte del grupo definitivo que entrará en la academia y así cumplir sus sueños de «vivir de la música».

Clara Estrada «Desde que empecé a tocar el violín ya supe que me quería dedicar a la música»

Clara, con tan solo 19 años, es una de las 80 personas que llegan a la última fase. Empezó en la música cuando tenía 7 años y aprendió a tocar el violín en el conservatorio: «Desde que empecé a tocar el violín ya supe que me quería dedicar a la música».

Sin embargo, ocho años después, a causa de los estudios, decidió poner fin a sus clases en el conservatorio, pero no a su amor por la música. «A cantar he aprendido de manera autodidacta, nunca he tenido clases de canto. Canturreaba desde que tengo uso de razón», cuenta Clara. Actualmente estudia en la Universidad de Granada el grado de Estudios Ingleses, aunque su sueño siempre será vivir de su arte.

Además, demuestra su felicidad por llegar a esta última fase del concurso: «Que entre las 1.300 personas llegue a las 80 es muy fuerte, así que, independientemente, de lo que pase va a ser una experiencia chulísima».

Karim Carlos Temsamani «Elegí la canción con la que me quería presentar poco antes de llegar»

Por su lado, Karim de 32 años y residente en Las Gabias, comenzó su carrera musical cuando era adolescente: «Cantaba con mis amigos y una guitarra flamenco». Poco después se siguió dedicando al flamenco cantando en locales de la calle Ganivet.

A pesar de sus inicios en el flamenco, con el tiempo cambió su estilo musical dedicándose al blues y cantando en el Lemon Rock.

Con 18 años vino desde Marruecos para estudiar en la UGR un grado de derecho. Sin embargo, a falta de cuatros asignaturas para terminar la carrera decidió optar por la música. Actualmente, es propietario del gimnasio Global Fit y una academia de bailes latinos llamada Global Dance.

Su paso por los castings del programa lo denomina como «surrealista», debido a que se planteó hasta el último momento si le merecía la pena. «No soy de presentarme a concursos; elegí la canción con la que me quería presentar poco antes de llegar», comenta el concursante.

Este sábado se conocerá si estos dos 'granadinos' se encuentran entre los 16 que cruzarán las puertas de la academia en septiembre.