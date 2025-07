En Granada la música no tiene fin

ARCO: PICONROCK

Tras la liquidación de El Puchero del Hortelano en su momento de máxima popularidad, que fue el primer grupo de Granada en llenar ... el Palacio de Deportes, Antonio Arco ha propulsado su carrera individual con notable éxito. Frecuentando los escenarios a ambos lados del Atlántico, sus canciones funcionan como un día soleado, animan y vitaminan el espíritu. Resumió sus experiencias en el libro '40 años 40 canciones', que va ya por la cuarta edición, y después vino una nueva colección que tituló muy adecuadamente a su música: 'Sol'. Lo tocará este fin de semana en el Piconrock, en compañía de Hora Zuú, Ojaraska y María del mal. El lunes (21h) en Jérez del Marquesado

MAIKA LAVERA DÚO: A PARES

El MKLD es un proyecto que sienta sus bases sobre la música soul, rock y rhythm & blues, y su gran repercusión durante la segunda mitad del siglo XX. Su sonido está definido no obstante por un matiz folk, que aporta el formato acústico y una estética nostálgica por parte de su cantante, la malagueña Maika Lavera. En tamaño de dúo la formación lleva rodando dos años, aunque a su nombre ha habido otros formatos más amplios, ella señala como especial «el ambiente íntimo que se crea cuando tocan en acústico». El miércoles estarán en la Lolaina (22h) y el jueves en la ermita de San Antonio de Lobres (22h) dentro del ciclo 'Música en los rincones'

MARÍA ESTEBAN QUINTET: UN KILO DE JAZZ

La malagueña María Esteban se trasladó a terminar sus estudios de Jazz en el Conservatorio del Liceo. Ella cuenta que suvocación por el Jazz viene desde la infancia: «canto desde que tengo uso de razón». Hoy, María Esteban no solo canta, sino que también evoluciona, educa, produce y gestiona su propia música. En su quinteto están Edu Cabello (saxo alto/flauta), Eddie Mejía (guitarra), David Muñoz (contrabajo) y Santi Colomer (batería), y en sus discos, como en Voces Veladas' aporta visibilidad a mujeres letristas e intérpretes del siglo XX actualmente olvidadas. En 'It's Me!' hay ya material propio. Estará con sus gente el jueves en Cajagaranda (22h) , com siempre llevando un kg de comida para el Banco de Alimentos como entrada.

MICHAEL CAMILO Y TOMATITO: SIN PRISIONEROS

Hace excatmanete 25 años salía el disco 'Spain', producido por ese celestino de músicos y encuentros imposibles que se llama Julio Martí, acaso el productor de Jazz más importante del último medio siglo. Ahí estaban el domincano Michael Camilo y el guitarrista almeriense Tomatito. Después vendrían 'Spain again' y 'Spain Forever'. Nueve años más tarde de su tercer encuentro discográfico ( y cuando hay un cuarto en el aire), esta pareja sigue revelándose como uno de los dúos más singulares del jazz latino, en su versión más virtuosa y espectacular, ya que Michael Camilo se caracteriza por no hacer prisioneros en sus conciertos, donde siempre vence por KO técnico. El viernes en el Palacio de Congresos (22h) dentro del programa descentralizado 'Las 1001músicas'.

THE BIG JAMBOREE: FESTIVAL DE SWING DE MONACHIL

Llevan el mismo nombre zulú que la sala barcelonesa que los acoge, y son una veterana banda de rhythm'n'blues, jump'n'jive y rock'n'roll. Recuperan el ritmo, la armonía y las melodías de la música popular estadounidense de los años 40 y 50, es decir, piezas de Louis Jordan, Louis Prima, Joe Turner y Roy Brown, entre otros. Junto a esta máquina de hacer bailar, estarán en Monachil, desde el viernes al domingo en diversos espacios con: Baila Maldito, Arturo Cid Gang, Radio Crooner, Honey River Band, The Good Men Swingtet, Jackson Sloan & The Drew Davies Rhythm Combo y Jump4joy. Como todo los años habrá cursos de baile swing y la simpática velada retrotradicional, a la que muchos de los espectadores acuden con trajes de época.

CALEQUI Y LAS PANTERAS: MEZCLA RICA

Esta marca llega desde Madrid, donde nació hace cinco años, en firme ya un año después con la publicación de su debut 'Gualicho'. Gracias al circuito de 'Artistas en Ruta', Javier Calequi (músico y director musical de Jorge Drexler), Lauri Revuelta y Luisa Corral debutan por aquí con su hibrido de funk, el afro pop o los ritmos latinos, que convierten sus presentaciones en un muy refrescante ventilador de ritmos. En su última entrega, 'Mezcla Rica' (¿se puede ser más explícito?) cuentan con la colaboración de Jorge Drexler, Xoel López, Kevin Johansen, Francisco el Hombre o Lido Pimenta. En el templete de la Zubia el viernes (22h).

APACHE: COVER BAND MARCA REGISTRADA

El grupo Apache nació en 1979 en Jaén y tuvo un gran éxito comercial a primeros de los años ochenta con el tema 'Sobrevivir'. Aquel primer disco llegó a rozar el 'disco de platino' (entonces 100.000 ejemplares vendidos) y al cabo de los años se han reciclado en una de las mas solicitadas bandas 'de tributo' del país. Son fijos en salas de Granada, Almería y Barcelona y al cabo del año dan más de 150 conciertos… De los que sin duda, el del sábado en Sierra Nevada (21h) será el de mayor altura que hayan dado nunca. Ellos inventaron el concepto 'Cover band', y son los mejores.

HOMBRE GARABATO: MOLVIROCK

No paran. Juntos, por partes o por separado, los miembros del Hombre Garabato rozan la hiperactividad. Videos con chavaleria, el proyecto 'Reyerta' o el disco de Carlos Cano los mantiene entretenidos este año, aunque a buen seguro están ya trajinando nuevas cosas. En cualquier caso en directo es un grupo que merce todísima la pena no perderse, por su excelente apostura sosora y por la calidad literaria de sus mensajes. Así que los tendrán en la presente edición del Molvirock de Molvízar, el sábado desde las 21h junto con Raché, Minds, Bejar, Berlín Juno y más.

ANTONIO PERABÁ: PIANO A SOLAS

O no tanto, porque siempre sus sesiones sabatinas se llenan. Y es que tomar una algo escuchando a un buen pianista es un placer tan íntimo como compartido, si es el caso. Así son las sesiones del Bohemia, donde todavía se echa de menos al don Ignacio Olmedo, que a sus más de 90 años estuvo tocando hasta el día de su partida. Su banqueta la han heredado varios músicos que se reparten la semana entera, y en el caso de los fines de semana la ocupa Antonio Perabá, jienense de formación clásica, que igual trabaja con orquestas y bandas sinfónicas que con bandas de jazz, como es la del siempre deslumbrante y marciano Ernesto Aurignac entre otros. El sábado (22h) en el Bohemia.

JOLÍS: JOLÍS BONITO

José Luis Gualda se asomó a la música a principios de los sesenta, cuando era casi un niño, un 'meritorio' como se decía antes, que seguía los grandes nombres del momento hasta llegar a tocar con ellos. Ha encadenado numerosas marcas como el Dúo Eléctrico, Mensajeros, Dofus, Piñonate, Bang, Hom... Hasta poner su nombre de pila a un disco propio: 'Fénder Swing', un homenaje instrumental a su idolatrado Hank Marvin de los Shadows; un cedé (luego dos más) que fue el primer 'disco de oro' de un artista granadino en mucho tiempo. En los dos miles se ha reconvertido en un riguroso y adusto cantante de canción francesa clásica, con homenajes a Brel y la Piaf y otros mitos de la chanson, interés que luego ha extendido a otras lenguas romances como el italiano y el portugués. El activo Jolís no para quieto, y ahora resume todos sus perfiles en un único concierto, 'Canciones Bonitas' que interpretará en el sábado (21h) en el auditorio Martín Recuerda de Salobreña

NICO WOLO: SOUL CUBAN EXPERIENCE

El estadounidense Nicolá Kerilo llegó a España desde su Oregón natal vía Brooklyn. En sus orígenes formó parte de un cuarteto de 'barbershop', tradicional formación vocal propia de principios del siglo pasado que se caracterizaba por cantar una armonía a cuatro voces sin acompañamiento instrumental. Pero ya como Nico Wolo se ha volcado en el Jazz, R&B, Soul, Salsa y Boleros y demás músicas de origen afroamericano, fuese vía anglo o castellana, ya que ha frecuentado también los escenarios de tradición cubana de la ciudad de Nueva York y de adolescente se fue a estudiar en América Latina y se enamoró de los ritmos afrohispanos. El domingo en la Lolaina (22h).