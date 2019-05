Falete: «Granada es preciosa, una mujer muy bonita» El artista sevillano presenta lo más profundo de sí mismo en 'Falete en el corazón' mañana en el Palacio de Congresos CAROLINA PALMA GRANADA Sábado, 1 junio 2019, 02:00

Una persona altamente reconocida, que nunca ha tenido miedo a ser tal cual es, sin máscaras ni tapujos, y ahora decide también descubrirse hasta lo más profundo del corazón dando a conocer a su público aquello que lo forma realmente, su raíz y base. Con 'Falete en el corazón', el artista sevillano se desnuda emocionalmente sobre el escenario con canciones que han formado la banda sonora de su vida desde la edad más temprana, con un espectáculo «muy variado y completo» que presentará este domingo en el Palacio de Congresos a las 20.00 horas.

–¿En qué consiste 'Falete en el corazón'?

–Es un espectáculo en el que van a estar las canciones que yo he cantado siempre, con las que me di a conocer, y otras que yo llevo en el corazón porque las he oído en casa durante muchísimos años. Algunas de ellas son 'Te quiero, te quiero' de Nino Bravo, 'Qué sabe nadie' de Rafael. Son un sinfín de canciones que siempre han estado ahí pero que nunca me he atrevido a versionarlas ni a cantarlas y que, en esta ocasión, decidí hacerlo. Es un espectáculo muy variado, muy extenso. Hablamos de muchos estilos musicales, ranchera, balada, bolero, copla, flamenco. Hay baile también, es algo muy completo.

–¿Podríamos decir que esta música forma su base como artista?

–Sin duda alguna. He crecido con estas canciones, que siempre han estado aquí, y que me han ayudado mucho en la música. Es un concierto en el que me presento tal cual soy, lo más profundo de mí.

–Después de quince años sobre el escenario, ¿sigue siendo el mismo que el primer día?

–Totalmente. Sigo teniendo la misma pasión y el mismo amor a mi profesión que el primer momento. Quince años de fama, desde que el público me conoce. Cantando, llevo toda una vida. Creo que antes de decir papá ni mamá pegué el primer berrido. La música ha estado presente en mi vida en todo momento.

–¿Qué representa para usted Granada?

–Tengo unos recuerdos muy gratos de las veces que he estado ahí. El granadino es un público que sabe, que se te entrega desde el primer momento y, obviamente, cuando recibes ese cariño, siempre te quedas con ganas de más, de volver y que se repita. Además, mi madre es devota de Fray Leopoldo y antes íbamos cada año en febrero. Hasta el día de hoy, si estoy cerquita y tengo posibilidad, cada vez que puedo me escapo de nuevo.

–¿Tiene algún rincón favorito en la ciudad?

–Granada es una ciudad con tantos rincones, tanta historia y tanta magia, que verdaderamente sería complicado elegir solo uno. Yo no quiero que se enfade nadie, porque Andalucía en sí es una belleza entera, vivimos en una tierra bendita, pero para mí Sevilla y Granada son ciudades que tienen tanta esencia, tanta magia, una cultura tan fuerte. Nos dejaron tanto todos los que estuvieron antes que nosotros, que verdaderamente son ciudades que enamoran. Granada es preciosa, una mujer muy bonita.