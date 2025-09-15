Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lola Índigo durante su concierto este sábado en Madrid. Agencias

El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»

La cantante granadina ha anunciado que se tomará un descanso tras pasar siete años dedicándose a la música

Leticia M. Cano

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:36

El pasado sábado 13 de septiembre, Lola Índigo anunció su retirada temporal de los escenarios con un discurso en el que manifestó que actualmente se encuentra «agotada mentalmente». Desde que iniciara su carrera artística tras su salida de Operación Triunfo, la cantante granadina no ha parado de producir canciones y realizar conciertos. Es por eso que aprovechó su actuación en el Festival Coca-Cola 2025 para transmitir un breve discurso en el que justificó su despedida.

«Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso. Os quiero mucho, pero quería deciroslo porque lo necesito», explicó emocionada. Entre aplausos agradeció a sus fans el apoyo incondicional que le han brindado durante toda su carrera y mientras vitoreaban su nombre, la artista intentó quitarle importancia. «No me quiero poner moñas, pero quería decirlo de corazón. Si no hubiera sido por vosotros yo no estaría aquí», incluyó. Además, recalcó que estar en un escenario es el sueño de su vida, pero que necesita un 'break'.

Para acabar con las especulaciones acerca de su discurso en el festival, Lola Índigo dejó hace pocas horas un breve mensaje en sus redes sociales: «Tomarse un 'break' para cuidar de tu salud mental, descansar y disfrutar de la familia no significa retirarse. Bajar el ritmo no significa abandonar». Tras ello, ha agradecido todos los mensajes de apoyo que está recibiendo, pues en sus últimas publicaciones, sus fans, entre otros mensajes, declaran que la esperarán con los brazos abiertos.

