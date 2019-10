«Hacer un disco contra tu propio mito es un gran riesgo» Tacho González, Víctor Lapido y Jacinto Ríos, de 091. / Juan Jesús García Entrevista a 091 Tras su exitosa resurrección en directo hace tres años, 091 decidieron prolongar su estado de gracia | José Ignacio Lapido, J. Antonio García, Tacho González, Víctor Lapido y Jacinto Ríos cumplieron con sus compromisos individuales el año pasado tras avanzar que habría versión 091.03 JUAN JESÚS GARCÍA Jueves, 17 octubre 2019, 01:50

Esta semana sale a la venta un nuevo disco de la marca, una grabación que se presenta como 'La Otra Vida' de un grupo que en algunos medios ha sido elegido como el mejor de la historia del rock español. 'Vengo a terminar lo que empecé' respondía a la primera pregunta que les iban a hacer, y hoy se puede ver ya la segunda canción (Leerme el pensamiento') que representa al nuevo disco, una canción que podría haber formado parte de la banda sonora de la película 'Easy Rider', aunque fuera por la A44. Los Cero han vuelto, que suenen las campanas, que los cohetes ya lo hicieron en el En Órbita.

–¿En qué momento exacto y cómo empezaron a creer que había una nueva vida después del túnel?

–Jacinto Ríos: Al final de la gira del dieciséis empezamos a tener la sensación de querer alargar un poco esas vivencias, y la única forma en que estábamos todos de acuerdo era en que la resurrección daba para las canciones antiguas, pero que había que hacer canciones nuevas.

–Y en esta vida nueva se lo están tomando como en la otra, a pie de obra ensayando todo los días y eso...

–Víctor Lapido: Todos los días ya no, ahora aprovechamos mejor el tiempo.

–JR: La dinámica ha cambiado y te permite funcionar en casa; ahora la forma de trabajar es diferente, las canciones las hemos conocido por Watshapp y sobre ellas hemos ido preparando y trabajando antes de ir al ensayo. Antes todo salía tocando en las cuevas.

–¿Son conscientes de que sin la excepcionalidad de 2016 vuelven al pico y la pala?

–JR: Todo está por ver, somos conscientes de que el impacto de volver después de veinte años ya está amortizado y ya no hay tanta ansia, pero venimos con un espíritu renovado que tiene otro recorrido.

–Tacho González: Ahora hemos entrado en una pecera donde hay muchísimos peces nadando y ya no somos excepcionales, claro. Pero en contra de nuestra tónica habitual, esta vez no somos muy pesimistas (risas).

–Han hecho un periplo entre Albuñuelas, Motril y Peligros para grabarlo... ¿Que buscaban en cada estudio?

–TG: ¡La gira Maritoñi! (risas).

–VL: Ahora cualquier estudio tiene una gran calidad y los tres son muy buenos.

–TG: En Albuñuelas buscábamos la convivencia, nos permitía el aislamiento para concentrarnos. En Peligros, que es como nuestra casa, teníamos la confianza de haber hecho ya muchas cosas, y en Gismo7 de Motril, teníamos la certeza de que era un sitio que, además de conocido nos permitía tener una perspectiva diferente y una visión global.

–La portada me recuerda a las del equipo Hipgnosis, que eran simbólicas y nos entretenían mucho buscando interpretaciones freudianas.

–JR: Lo es, es muy simbólica. Los paracaidistas son la metáfora de una nueva vida, un salto arriesgado después de veinticinco años.

–TG: Visualmente es muy potente, y cuando vimos los paracaidistas cayendo desde un cielo nublado nos pareció una sugerencia muy adecuada a nuestra situación.

–Aunque falta un paracaidista, ¡el cabo Bernal!

–JR: (risas) Raúl es un colaborador imprescindible, sí. Pero somos cinco paracaidistas.

–La convención de Ginebra prohibía disparar sobre los paracaidistas en vuelo... ¿les han respetado?

–TG: (carcajada) Por ahora sí, aunque algunos están tirando a dar.

–VL: En este país triunfar está mal visto, y me consta que hay gente a la que le gustaría que siguiéramos siendo un grupo de salas tocando solo para ellos; conocimos a una persona que es superfan que decía que no quería volver a vernos, y no vino.

–Se lo preguntaba también cuando empezaban con el proceso de composición... ¿'ruptura' o 'continuidad'?

–VL: Continuidad, está claro.

–JR: No nos los planteamos, simplemente nos pusimos a hacer canciones. Una vez hecho el disco yo creo que hay una continuidad identificable. Es un disco de los Cero, pero con un algo diferente.

–TG: El gran riesgo es hacer un disco contra tu propio mito. Compitiendo con la memoria de lo que tiene la gente guardado, que se mezcla con su nostalgia, sus querencias y gustos.

–Desde luego trap no es, y resulta coherente y muy identificable con su pasado ya remoto... ese arranque tan glam, aires oxigenados muy Birds, arquitectura The Band...el soporte teórico sigue intacto...

–TG: No puedes olvidar lo que eres. Desde que empezamos no solo hacíamos música de los ochenta, teníamos un bagaje que venía de nuestros hermanos mayores y lo que íbamos descubriendo; no sé, el blues, la música de los cincuenta, el garaje, la psicodelia... hasta llegar al punk y los Clash. Seguimos siendo los mismos añadiendo nuestra actualidad, porque seguimos vivos.

–VL: Porque hemos seguido viviendo, escuchando músicas, somos personas de este siglo y este también es nuestro tiempo.

–Desde luego gustará a la parroquia de fieles que necesitaba buenas nuevas ¿esperan adquirir nuevo público o con los creyentes se bastan?

–VL: En la Maniobra ya se vio que había gente nueva, incluso que no había nacido siquiera cuando nos separamos. Esperamos adquirir nuevos oyentes y todos son bienvenidos.

–TG: El artista tiene la obligación de hacerlo; los artistas diletantes quedan para la gente que es rica, pero los que venimos de clase media estamos obligados a querer vivir de lo que hacemos. No queremos ser de culto, queremos ser un grupo de masas, pero luego nuestros condicionantes personales, estéticos, artísticos... determinan el futuro.

–VL: De todas formas el público ahora es más transversal, se han acabado las tribus.

–Claro que el rock, según las estadísticas es ya solo un género de culto...

–TG: Es normal, hay un relevo generacional, pero se sigue escuchando tango, jazz y hasta música barroca. Es normal que vengan otros tipos de músicas y otras tendencias. En los ochenta la electrónica estuvo a punto de matar el rock, pero ahí seguimos todos.

–JR: El vídeo no mató a la radio, y parece que las nuevas generaciones matan al padre y lo entierran, pero si hay calidad todo pervive y funciona siempre.

–El disco suena muy limpio, esperábamo algo más macizo, más ácido y menos cantábile...

–TA: Lo hemos hablado mucho entre nosotros y tiene que ver con la memoria. La gente ha escuchado mucho nuestros discos en directo, veinte años escuchando el directo del 96, y esa percepción funciona como un filtro. Pero si te vas a 'Debajo de las piedras' o '12 canciones sin piedad', están llenos de canciones muy pop; esas canciones con una producción actual serían muy parecidas a lo que hemos hecho ahora.

–En directo me imagino que se hormigonará la cosa...

–JR: En directo cogeremos las más potentes claro, siempre lo hemos hecho, por eso la gente recuerda las canciones más fuertes; pero siempre hemos hecho otras más acústicas y menos crudas.

–Me recuerda la sensación de 'Todo lo que vendrá después', que el tiempo no solo venció la primera impresión de 'más de de lo mismo' sino que lo convirtió en el disco de mayor potencia evocadora de los de entonces ¿sigue el tiempo de su lado?

–TA: Yo tengo la intuición de que es el mejor disco de 091. De todos los que he vivido, grabado, mezclado... no recuerdo ninguno que lo escuche con tanto deleite. Me lo pongo mucho y lo disfruto porque hemos tenido una producción como nunca, porque suena realmente bien, me gusta la portada, hemos tenido un control absoluto sobre él y hay muy buenas canciones.

–JR: Ya desde su preparación veíamos que había muchos singles. Tendremos que esperar para ver cómo evoluciona.

–La última vez me que hablamos me dijeron que estaban trabajando sobre una docena de canciones, y han salido diez... ¿Ha quedado material grabado para venideras ocasiones especiales?

–VL: Pues esas dos no nos la ha enseñado Jose (risas). Ha venido con las canciones que quería que salieran. Lo que se ha publicado es lo que está grabado. No hay más.

–¿Y esta nueva vida será ya eterna o...?

–JR: Con todo lo que ha pasado no estamos en condiciones de responder (risas).

–TG: Después de decir que no volveríamos y hacerlo, y de despedirnos para siempre y regresar otra vez... no podemos decir nada porque no se lo va a creer nadie (risas).

–VL: Tenemos muchas presentaciones, muchos conciertos, luego vendrán los festivales...

–TG: Iremos concierto a concierto (risas), como dicen los del fútbol.