Días de mayo, conciertos y días largos

MAIKA MAKOVSKI: ARTISTA TOTAL

Maika Makovski no es una artista predecible. Igual hace música que teatro que conduce espacios televisivos. En su haber tiene ya ... ocho discos de estudio, uno en directo, bandas sonoras de teatro y cine, giras que le han llevado a tocar en media Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Hija de padre eslavo y madre andaluza, Maika Makovski es ciudadana del mundo por encima de todo, aunque tenga evidentes señales sureñas como «una vena dramático-trágica que sólo puede venir de la copla... y en mi abuela y mi madre he visto el trabajo duro y el amor por la nutrición («come, que estás mu delgá!») y se me ha pegado, pero bien», como reconoce. Aunque tardó en actuar en Granada, su nombre estuvo ligado a la ciudad ya que algunas de sus primeras canciones se publicaron gracias al sello local Wild Punk. La última vez que pasó por aquí fue reconvertida en actriz, con música en directo, junto a Juan Echanove y los cuentos de miedo de Edgar Allan Poe en versión Lou Reed de la obra 'Desaparecer', bajo la dirección del siempre polémico director Calixto Bieito. La P.J. Harvey española, como ya la han llamado en algún medio -más que nada por haber trabajado también con John Parish en su tercer disco- hará un repaso a sus cancionero el martes en los conciertos de Cervezas Alhambra en el Jardín de Gomérez (19:30h).

INAZIO: BAILANDO SOBRE EL AGUA

Podía haber estado programado en el ciclo de canción de autor 'Abril Para Vivir' recién clausurado, pero llega una semana después. Inazio es Ignacio Lacarra, una voz venida desde Logroño y que ejerce de profesor de historia de secundaria. Hasta ahora, porque el alcance de sus primeras tiernas canciones se cuenta con tantos ceros en las redes, tantas, que igual se pide una excedencia tras ser fichado por la multinacional Sony para su debut: 'Música para bailar sobre el agua'. Una grabación con tendencia más pop que fue concebido «como un viaje de crecimiento personal a través del agua. Desde la infancia, representada en los charcos, pasando por la adolescencia, reflejada en el río y llegando a la madurez, contemplada en el mar», relatan en su muti. Por aquí se estrena el jueves (21h) en el Plantabaja.

HUGH CORNWELL: EL ÚLTIMO HEROE

Últimamente están llegando a Granada referenciales nombre de décadas muy pasadas, en muchos casos inéditos por aquí, ya que en aquel momento estábamos apartados de los circuitos internacionales. Es el caso de Pixies, en breve J&M Chain o Hugh Cornwell, cuya banda Stranglers fue un icono en el punk y la new wave británica. Fue el líder, compositor y cantante de esa legendaria marca desde 1974 hasta 1990 (la marca sigue casi como una franquicia) y compositor de célebres temas como 'Golden Brown', 'No More Heroes' o 'Peaches'. Como solista rebasa las dos docenas de discos (¡alguno de ellos triple!), y en las estanterías tiene relatos y dos libros imprescindibles para los seguidores de la banda: 'A Multitude of Sins', autobiografía de aquellos frenéticos años y 'The Stranglers: Song by Song'. A finales del pasado año lanzó el álbum doble en vivo 'All the Fun of the Fair' nada menso que con 28 piezas. La sala Tren se viste de gala el jueves (21h) para recibir a un pedazo de historia.

MINHA LUA: MADRE DE DEUS

«La música más bella después del silencio». Con ese titular celebró la prensa un concierto de Minha Lua, el grupo lusófono nacido en Granada en el entorno de la cantante Victoria Cruz y del guitarrista Gabriel Pancorbo, con César Jiménez en el violonchelo y ocasionalmente algunos invitados. Minha Lua ha actuado en cuatro continentes y ha recibido la efusiva aprobación hasta del integrismo fadista lisboeta. Este año han preparado un concierto en homenaje a uno de los grupos, casi el que es más popular e internacional de nuestros vecinos: Madredeus. Y lo tocarán el jueves en el Teatro Isabel (21h).

TOMASITO: RUSTIC FEST

Tomás Moreno Romero es Tomasito, un bailaor cuyas improvisaciones sobre el tablao dicen algunos que son como las de Charlie Parker con su saxofón: pura locura. Entre sus admiradores Chano Domínguez, Chick Corea o Fernando Trueba, que se lo llevó a todas las Calles 54 del mundo. Fresco, espontáneo, irreverente y puro a su modo, ya puso a Rosendo por alegrías y luego desparramó 'azalvajando' por rumbas el Back in Black de AC/DC (¡el bueno de Malcom se debió llevar al otro mundo una gran carcajada de recuerdo al escuchar al jerezano!). Tomasito canta, baila y hará de todo, porque además es un auténtico showman en escena. El 'niño calambre' estará con Eskorzo, Burro, Elsa Böhr y muchos más el vienes/sábado/domingo en Lanjarón desde las 17h

PIXIES: LA LEYENDA CONTINÚA

«Nosotros no hubiéramos existido si antes no hubieran estado Pixies», quienes así hablaban eran los Niños Mutantes, que como muchas bandas de finales de los ochenta y siguientes encontraron en los bostonianos la puerta abierta para dar rienda suelta a sus inquietudes. Los inventores del denominado 'rock disfuncional' fueron mucho más reconocidos en Europa que en su país, si bien el cuarteo formado originalmente por Black Francis, Joey Santiago, Kim Deal y David Lovering ha visto como su leyenda crecía con el tiempo, hasta el punto de que, una vez disueltos en 1993, en los albores del nuevo siglo han regresado a la actividad. Discos como 'Surfer Rosa' y 'Doolittle' fueron las piedras rosetas de un sonido que inspiró a nombres como Cobain, PJ Harvey, Courtney Love o… nuestros Mutantes. Tarde pero a tiempo estarán en el Palacio de Deportes el viernes a las 21. Y quien quiera saber más sobre ellos tiene el libro 'Engañar al mundo (La historia oral de una banda llamada Pixies)' en la editorial Liburuak.

EL CHOJIN: 25 AÑOS RIMANDO AL VIENTO

«Ser imperfecto es mi defecto y mi bendición». Éste es el lema que se leía en la puerta de entrada al sitio web de El Chojin, nombre público de Domingo Antonio Edjang Moreno, como pone en su DNI y en su título de Piloto e ingeniero aeronáutico. El Chojin es un emblema del Rap español, pertenece a la generación que hizo del rap un género propio en nuestro país y es el MC español que más discos ha publicado: lanzó el primero en 1999, y este mismo año veía la luz 'Con todo', el decimoquinto. Pero el rapero de Torrejón, es mucho más, es un personaje renacentista del Hip Hop que ya tiene también una intensa carrera lírica y narrativa en paralelo. Su compromiso con el medioambiente y otros tema sociales es de dominio público, tanto que participa casi más en conferencias y mesas redondas, medios de comunicación y universidades que en conciertos, algunos de los cuales son tan singulares como la gira que hizo por cafés y puntos de encuentro. Celebrando el cuarto de siglo de su primera grabación pasa por Granada. Estará en la Tren el viernes (21h).

DEF CON DOS: ATARFE VEGA ROCK

Como una coda reducida del Viña Rock, el AVR vuelve las andadas dando cancha a la furia urbana (no confundir con los t-r-aperos y demás: 'rock urbano' de toda la vida) con un programa de buena pegada. Entre los que vendrán están unas cláscios ausentes por aquí hace temporadas: los Def Con Dos ellos de César Strawberry y Jota Alándalus . Y siempre con bala gruesa y sal en las heridas, como se deprende de sus últimos títulos: 'Gilipollas no tiene traducción', 'España es idiota' o 'Trending distopic'. Casa fundada en 1990 bajo la tutela de Siniestro Total, su participación en las primeras cintas de Alex de la Iglesia fue definitiva para su popularidad. Fundiendo el Hip Hop con el Metal y el Hardcore, y sacando una lengua completamente afeitada, DCD son mucho más que un icono, son un torpedo de feroz crítica en los tiempos de los guantes de papel de fumar. Junto a ellos atronarán también Tropa Docarallo, Soziedad Alkohólika, Lendakaris Muertos, bala y nuestros Saedín. El Atarfe Vega Rock es el sábado en el coliseo de Atarfe desde las 17h

ANTONIO ÁLVAREZ: VIVIENDO EN LA CALLE MÚSICA

Antonio Álvarez (Pechina, 1970) mantiene en su ciudad adoptiva de Granada una hiperactividad notoria, ya que al margen de su trabajo de día, es funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, las tardes y las noches las emplea en la música, en una o varias marcas, ahora en standby porque se ha volcado en la suya propia. Y así hace nada ha llegado su quinto disco 'Calle música', que será el álbum que toque por primera vez aquí (ya lo hizo en Almería a todo teatro). Esta premier será en el Lemon el domingo a las 18h.

VALERIA CASTRO: DELICADEZA INFINITA

Los que no frecuentan mucho los fenómenos youtubers, supieron de ella cuando puso voz y música a los damnificados por el volcán de La Palma, su tierra. Desde entones ha colaborado, entre muchos, con nombres como Tarque, Andrés Suárez, David Demaría, Diego El Cigala, Edurne, Manolo García, Marlon, Nacho Campillo, Los Secretos… Hasta una celebridad como Alejandro Sanz, dijo de ella que «su voz surge cuando se unen talento y dulzura». Y esa voz, que sugiere en su delicadez infinita, no exenta de fuerza en su mensaje a la de Silvia Pérez Cruz, (además de coincidir en su gusto por las músicas populares y colaborar ambas) inunda todas las canciones de 'Con cariño y con cuidado' y 'El cuerpo después de todo', dos discos que la han llevado a los Grammys y a llenar su estantería de premios. Pasará por aquí el domingo, yendo al Palacio de congresos (21h).

ZACK KEIM: MELANCOLÍA, NOSTALGIA Y AGITACIÓN

El cantante, compositor y multiinstrumentista de Pittsburgh se estrena por estos lares en la tercera gira que hace por Europa desde que en 2017 dejará su puesto en la banda de punk Nox Boys, con quienes grabó dos álbumes de estudio. Sus peculiaridades, esa voz que pudiera recordar a la de Roy Orbison, y su gusto por lo vintage a lo 'American Graffiti' levantó las orejas del guitarrista de The Cynics, Gregg Kostelich, quien amparó su debut. En España buen valedor suyo ha sido Diego Rodríguez de Juan, desde 'el Sótano' de R3, que puso sus canciones entre lo mejor de cada cosecha. 'Battery Lane' es lo más nuevo suyo, que sonará el domingo en el Plantabaja (19h) junto a Marchica, un disco que va desde la pausa melancólica y nostálgica a la agitación más física.