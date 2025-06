Dellafuente celebra una década en la música ante 140.000 personas

Dellafuente celebrará una década de música ante 140.000 personas en Madrid con sus dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano las noches del ... viernes y el sábado. El cantante de Armilla toma el testigo de Lola Índigo, que ya agotó las 60.000 entradas disponibles el sábado anterior, y prepara un 'show' único sin más actuaciones a la vista. «Va a ser espectacular, lo podemos asegurar. No se ha visto nada igual. Y Granada es la gran protagonista, como en todo lo que hace Dellafuente», deslizan a IDEAL desde el equipo del granadino, con su hermetismo habitual para no desvelar ningún detalle.

A escasas entradas de colgar el 'sold out' también el sábado, Dellafuente podrá presumir de tratarse del primer artista independiente, sin el apoyo de una gran discográfica, en llenar dos estadios consecutivos. Apenas ocho horas duraron en preventa los boletos para el Santiago Bernabéu, donde originalmente iban a celebrarse estos dos conciertos, siendo luego el primer artista en mudarse al Metropolitano con aviso posterior a Lola Índigo –algo que la de Huétor Tájar le agradeció en público– y viéndose seguido también luego por Aitana, que actuará allí los días 30 y 31 de julio. En Granada ya llenó por tres noches seguidas el Palacio de los Deportes en diciembre de 2022, repitiendo luego con otros dos 'shows' en el WiZink de Madrid con Morad.

Dellafuente ofrecerá un espectáculo pionero, con un diseño de escenario de 360 grados y una dirección creativa innovadora especialmente pensada para esta ocasión. «La intención es que la experiencia trascienda lo musical y suponga una celebración de comunidad por el legado de un artista que ha dejado huella en la escena nacional», trasladan desde el equipo del granadino. El 'Chino', como se le conoce, repasará toda su discografía a partir de su última referencia, 'Torii Yama' (2024), un trabajo que siguió a 'Lágrimas pa' otro día' (2023), 'Tanteo' (2022), 'Milagro' (2021), 'Descanso en poder' (2020), 'Ansia viva' (2016) y 'Azulejos de corales' (2015) además de su incursión en el rock con el proyecto 'Taifa Yallah' (2020). Está previsto que al escenario del Metropolitano suban muchos de sus colaboradores, entre ellos varios artistas de renombre, con músicos de La Plazuela incluso reclutados para la ocasión.

A Dellafuente lo avalan trece discos de platino y nueve de oro como un icono español de la fusión de géneros bajo lo que él mismo autodenominó 'música folklórica atemporal', del rap al flamenco pasando por el trap, el reggaetón o la electrónica así como por la bachata, la salsa, la bossa, el bolero o los corridos tumbados incluso. «Siento que estos conciertos suponen una despedida de alguna de esas etapas que me trajeron hasta aquí. Me siento agradecido con todo lo que me ha acompañado y todo lo que he aprendido. Espero poder haberles devuelto lo mucho que me han dado. Realmente es el momento más importante de mi carrera; ahí entenderán todo», expresó el propio artista a través de sus redes sociales esta semana.

Una historia peculiar

Pablo Enoc Bayo Ruiz (1991), el armillero detrás de Dellafuente, no es más que un aficionado a la música que terminó viviendo de ella sin haberlo imaginado jamás. Corría el año 2009 cuando aprovechó una promoción de una tienda de ropa para raperos de la capital, 'Dr. Fli', para grabar una canción en el estudio del que disponía en su interior. «Apareció con dos guitarras y un colega con un cajón», rememoró en su día David Gómez, gerente del negocio. Un lustro después se produciría su despegue, con un primer concierto en la sala 'Efecto club' del Albaicín.

Con el éxito, a Dellafuente empezó a obsesionarle la pérdida del anonimato. Oculto bajo gorras y gafas de sol desde sus primeros videoclips, dejó de conceder entrevistas y, al contrario que la mayoría de artistas comerciales, apenas ofrece detalles de su vida privada en las distintas redes sociales. El granadino terminó haciendo de su ausencia pública un culto a su figura, con sus seguidores uniformados por el 'Dellafuente FC' mientras de forma paralela y silenciosa iba construyendo un organigrama empresarial en distintas facetas de la industria musical que ahora tiene en MAAS el servicio para artistas que él habría querido para sí mismo años atrás, en colaboración con el despacho para abogados 'Sympathy for the lawyer'.

El 'Chino' ya masticaba años atrás la idea de «matar a Dellafuente» y es probable que aún lo haga, con la retirada de la música siempre presente. Nunca disfrutó de la exposición pública en los conciertos, en contraste con el proceso íntimo de creación, y siempre convivió con un debate entre la música que quería hacer y la que realmente podía, entre la que funcionaba y la que no tanto. Con la ayuda de la herramienta 'autotune' en la voz pero con el deseo de apoyarse en instrumentos reales para obtener un sonido más orgánico. Estos dos conciertos en el Metropolitano supondrán un fin de ciclo, a una década completa, y únicamente queda por descubrir en qué sentido en concreto.