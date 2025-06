El Degusta Fest, cita obligatoria esta semana llena de música

THE JESUS AND MARY CHAIN: DEGUSTA FEST 1

Los hermanos William y Jim Reid fueron los reyes que no pudieron reinar. Desde 1983 establecieron una marca ... de las más influyentes de su era (y de las siguientes), si bien el éxito mayoritario les fue esquivo… por méritos propios. Nada hubiera sido igual sin ellos en la música independiente (ni Los Planetas), pero el resto siguió igual; de hecho su entrevista biográfica publicada se titula 'Incomprendidos' (que ellos firmarán el viernes por la mañana en Marcapasos). Su biografía, tortuosa, con periodos de pausas, broncas, puñetazos y toxicomanías surtidas da para una película que ríete tú de 'Segundo premio', cuyo guión comenzaría cuando el fundador del sello Creation Records (Allan McGee, que ahora vive en Granada) los fichó nada más escucharlos. Pero sería en 1985, con 'Psychocandy' cuando patentaron la combinación perfecta de ruido, melodía y distorsión que cuarenta años después sigue escuchándose en cualquier club del mundo, incluida Granada, y que llevaría al NME a declararlos 'la mejor banda del mundo'. Para muchos serán los titulares del cartel del Degusta Fest el viernes, a donde llegan escoltados por Carolina Durante, The Lemon Twigs, Nada Surf, y los selectores Florent y Yo, Cheries Djs y Le Marchand De Sable. Feria Muestra de Armilla desde las 14h.

SERGIO ALBACETE: SAXO DEL SANTO REINO

El jazz no sería lo que es en Andalucía sin una serie de personas de actividad amplia e incansable. Sergio Albacete es uno de ellos: la colección de iniciativas y proyectos que ha sacado adelante (sobre todo en Jaén, su tierra) han conseguido poner al Santo Reino en el mapa jazzístico español. Sergio es un caso atípico entre los saxofonistas de este país. Desde sus comienzos, siempre ha caminado entre la tradición y modernidad en lo que al saxofón se refiere, utilizando como vehículo de expresión en diferentes estéticas y estilos, y demostrando que no son incompatibles ni es contradictorio la práctica o el estudio de diferentes estilos, en un país tan propicio al encasillamiento. Ha grabado una veintena de discos (con cinco a su nombre y uno de ellos con la participación de Enrique Morente), y realizado numerosas colaboraciones con diferentes bandas. Él titula el viernes (22h) la jam Oolyakoo con Pierre Hurnaiz, Alfonso Alcalá y Stit Cook.

SHEILA BLANCO: HA LLEGADO UN ÁNGEL

La primera de las protagonistas de las 'Noches Carmelas' que se celebrarán en el Carmen de la Victoria, es Sheila Blanco, cantante, pianista, compositora y divulgadora musical. La salamantina canta de todo y lo hace 'genialmente'. Pero no solo canta, periodista de formación, se ha convertido en una 'comunicadora' fascinante de todas las facetas de la música, sea con su serie 'Bioclassics', todo un best seller en el confinamiento, o en las ondas radiales con divertidísimas recreaciones adaptadas a la coyuntura sociopolítica actual. Su estilo mezcla pop y música clásica con una gran sensibilidad artística, y en el concierto 'Memoria', junto a Julián Olivares, pasea por las canciones de Sabina, Serrat o Édith Piaf como solo podría hacerlo ella, como un ángel. Viernes a las 22h.

LUCÍA REY: NÓMADA

Estudiando en el Instituto Superior de Artes de Cuba y más tarde en Nueva York, en Brooklyn Conservatory of Music y en The Collective School of Music, la pianista Lucía Rey se dio a conocer con nombres como los Bruce Barth, Barry Harris y Bob Quarantan y compartió clubes con numerosos artistas estadounidenses. A su vuelta se estrenó aquí con la Granada Big Band precisamente en Jazz en la Costa, a donde apareció ya como líder. También aquí grabó su primer disco 'Reflexión', donde las creaciones de Lucía destacan por su ritmo, sutileza, pasión y magia, junto a una sensibilidad mestiza que abarca estilos y fuentes de inspiración de muy variada procedencia. Estará el viernes en el Corral del Carbón en modo cuarteto estrenando su título 'Nómadas'..

GILIPOJAZZ: JAZZTEDIGO FEST

Gilipojazz es un power trío madrileño de Jazz-Punk con un 87,29% de música instrumental, donde también se combinan otros estilos como el Funk o el Rock Progresivo, el Metal y pinceladas de música clásica. A esta combinación de estilos tan heterogénea hay que añadirle el humor que desprenden en sus directos y en sus videoclips, pudiendo recordar en cuanto a puesta en escena a Les Luthiers o a Tricicle. Al tratarse de tres melómanos realmente entusiastas, en sus composiciones puede verse la influencia de infinidad de bandas o artistas tales como Frank Zappa, System of a Down, Tower of Power, Magma o Cardiacs, entre tantos otros. Este trío madrileño está dando mucho que hablar por sus frenéticos y divertidos directos y por llevar una apuesta tan diferente en el panorama musical actual, recibiendo el premio AIE del concurso de bandas Rock Villa de Madrid. En Baza el viernes y el sábado estarán en el tradicional Jazztedigo, junto con Spanish Jazz Quartet, Gata Brass Band, A Contra Blues, Go Mule!, The Slingshots, y diversos selectores programando.

WILCO: DEGUSTA FEST 2

La llegada de Wilco a Granada en 2009 para tocar 'The Album', fue señalada como una de las mejores veladas musicales de aquella temporada. Eran y son una referencia ineludible de la música americana del siglo XXI. Y como tales son tratados por sus seguidores, que profesan tanta devoción como afición. Las primeras canciones de Wilco (o las últimas de Uncle Tupelo) llegaron cuando el guitarrista y cantante de U.T., Jeef Tweedy, cambió de marca en Chicago allá por el 1994. Desde entonces son un nombre totémico en la 'americana', versión alternativa y sin complejos del country rock y el rock con raíces folk. De la variada discografía de Wilco se suelen señalar siempre los discos 'Being There' (1996), 'Summer teeth' (1999) explorando su lado pop, y sobre todo 'Yankee Hotel Foxtrot' (2002) y 'A Ghost Is Born' (2004) como sus obras cumbres. Son los titulares indiscutibles del segundo día del Degusta Fest, en compañía de Love Of Lesbian, León Benavente, The Gulps, Migue Mutante Dj, Don Gonzalo y Morrison 69 el sábado en la Feria de muestras de Armilla.

ERNESTO BAQUERO: EN EL ÁNGULO VIVO

Baquero es uno de los músicos más relevantes que ha surgido de la escena granadina. Muchos de los conciertos de jazz de hace décadas pasaron por su guitarra, incluso el esbozo de un primer festival entero. Fue un pionero en este estilo, antes de que como tantos otros decidiera subirse a donde está la industria para prosperar. En Madrid ejerció de músico de sesión y de productor. No hay más que echar un vistazo al amazónico catálogo de Discogs para encontrar su firma en cerca de una treintena de referencias, desde Morente a Hilario Camacho, pasando por algunos grupos de éxito en el pop. De nuevo en Granada, es preciso sacarlo del ángulo muerto y reconocerle el trabajo de toda una vida. Exquisito guitarrista suele dejarse escuchar en la jams locales, y el sábado estará tocando en La Lolaina (21h).

GRANADA LATINA: PURO LATINO

Más de 20.000 personas despidieron la edición 2024 de este festival itinerante en el cortijo del Conde, recinto máximo de festivales multitudinarios llegado el buen tiempo. El sábado desde las 16h pasarán por sus escenarios algunas de las figuras máximas del reguetón, ritmos latinos y la música urbana, como Nicky Jam, Omar Courtz, Alvama Ice, Eladio Carrion, Luar La L o De La Rose.

EL JOSE: DÍA DE LA MÚSICA EN LA CALLE EN DÚRCAL

Minutos antes de que el verano vacacional se traduzca en diáspora, El DMC Fest de Dúrcal saca la música a la calle en una sesión non stop y en todos los puntos de la localidad. Nunca nadie antes por aquí ha dado tanta música por menos dinero: 0€. El cartel de este año es un imán ya que se podrá escuchar a El Jose (que anda con cuentagotas últimamente), O'Funk'illo, Carmen Xiá, Gomad! & Monster, Loncha Velasco, Soundbay, Marga Sur, Caballo Viejo, Diablos Negors, Befunkbop, Virginias, Manteka pa la Tostá, Kavallo Viejo… Y así hasta 30 bandas en una jornada que se completa con pintura mural, conciertos infantiles, circo en familia, talleres, food trucks, mercadillo artesanal, batucadas y pasacalles. A lo largo de todo el sábado.

MATEO ORTEGA: TARAMBANA FEST

Entre otros nombres de reciente factura en la nómina del blues local encontramos a Mateo Ortega, guitarrista de querencias americanas con debilidad por la expresión más blusera 360º, y más cuando titula a sus Sugar Dadies. Una denominación simpática para parte del equipo, ya que la sección rítmica de Pepe Castro y Antonio Valero, es también la de La Blues Band de Granada, toda una institución. El cuarto en discordia es nada menos que Juan Justicia, el superguitarrista de The Fixed, así que Ortega está arropado por la crema de la crema. Forma parte del cartel de la conocida sala de Atarfe (20h) con los Fixed, Andy Cortés, Irbis y The Malcom's el sábado.

PARADOX CIRCUS: ROCKBLUES WOMAN

Tras dejar en barbecho su gran trabajo clónico de Tina Turner (celebrado incluso por la 'ikette' P.P.Arnold), la espectacular cantante italiana Jessica Brizio ha armado otra banda en Granada: Paradox Circus, un equipo multinacional que se conceptúa como «agrupación de blues poco convencional, fusionando influencias clásicas del blues-rock con sonidos contemporáneos». El grupo lo forman Jessica Brizio con Luiz Zamprogna (guitarra eléctrica), Vice Nota (bajo) y Seba Drummer (batería). 'My precious Treasure', 'Slave Of The Night', 'The House Of Fun Sábado' y 'No place for us' avanzan ya un futuro largo y, sobre todo, intenso, porque su front woman es de armas tomar, en la linea de señoras tan ponderosas como Maggie Bell o Beth Hart. En la Lolaina de Nigüelas el domingo (21h).

RODRÍGUEZ CELTIC BAND: CELTAMAR

Podría llamarse así cualquier urbanización costera, pero no, sucede cuando unos celtas hacen música al borde del mar. Tras agotar varias marcas (o dejarlas en modo 'espera'), José Antonio Rodríguez puso nombre con su apellido a su siguiente grupo. Sin cambiar, eso sí de filosofía esencial, ya que con Supervivientes, logró ser uno de los grandes referentes de música celta española, y ahora con la Rodríguez Celtic Band sigue fiel a la música atlántica tradicional. La banda se formó dirigida por el violinista de Supervivientes, y heredando buena parte de la nómina, escoltado por músicos colaboradores con un formato modulable: en trío o cuarteto, desde guitarra y bodhran, a piano y contrabajo en función de las dimensiones del concierto, y hasta llegar la Big Band como en la reciente presentación de su disco 'Infinite'. El domingo junto al Mediterráneo en La Cochera de La Herradura (18h).