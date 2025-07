Cumbre de jazz español en Atarfe

Juanje García Sábado, 5 de julio 2025, 19:31 Comenta Compartir

Las intensas carreras personales de Chano Domínguez y Jorge Pardo, antaño mas paralelas que ahora, no les permiten coincidir por aquí, de hecho, si el ... archivo no miente hace más de veinte años que no están juntos en un esceanrio cercano (en el último festival gratuito de Almuñécar, en 2003) y eso que los primeros discos del gaditano llevaban al madrileño en nómina. Por eso , aunque no tocaran juntos, poder escucharlos en la misma noche puede denominarse como una 'cumbre' del jazz hispano. Tanto porque ambos son indiscutiblemente los más populares del ramo, como porque el recinto del Lago de Atarfe está ras de cielo.

Con el festival de Baza, la cita atarfeña abre la veda de los 8 festivales de jazz que hay en nuestro verano. Y tiene la particularidad, por emplazamiento, que siempre ofrece una velada fresca, amable y muy agradable. No es de extrañar que cerca de 1500 personas asistieran a esa noche tan especial. Y hubiera sido mágica si se hubiera pensado un poco más la situación de la barra de avituallamiento, tan cercana al escenario y la zona de 'butacas' que el ruido inherente a este servició interfirió en la concentración de buena parte de la audiencia. Y así, entre tintineos de comandas y olor a fritanga salió el gran Chano, solo, para abrir la noche con un 'My funny Valentine' que sirvió de introducción a sus compañeros Manuel Fortia (que sustituía al anunciado Horacio Fumero) y David Xirgu. A estas alturas del de Cai se espera que sea brillantemente él mismo, con su caligrafía impresionista tan enraizada en nuestro sur como en la tradición afroamericana (incluyendo el Caribe). El sistema de pantallas y realización de imagen en directo nos permitió la rareza inédita de poder seguir sus manos, como agitadas arañas moviéndose por el teclado, un lujo exclusivo de este festival. Solo, realizó también un medley de mil entradas y salidas, yendo desde Paco de Lucía, al 'St Thomas' o 'El Manisero' hasta la bellísima 'Alma de mujer'. Y en un momento especialmente emocionante interpretó 'Pa mi niño', dedicada a su hijo Pablo, recientemente fallecido, y que compuso cuando nació. A la excelencia musical de Jorge Pardo hay que añadir su generosidad con los compañeros, y así le pudimos escuchar en Cantariján con DJ TOner, igual que al frente, un decir porque estuvo más tiempo a su lado, de la Big Band de Atarfe. Se aplicaron en la versión del emblemático 'Huellas' en formato XXL, con refuerzos premium como 'Petaca', Carlo Ligero y el pujante saxofonista local Alejandro Salas (que cerraría la noche con su grupo Alsax); los tres tuvieron su momento estelar solista, los saxofonistas, con el director, dándole la réplica al maestro de ceremonias; y es que, inhabitualmente dedicó más tiempo al tenor que a la flauta. Pardo con la humildad y simpatía tan suya, saca lo mejor de cualquiera que se le acerque, llevando a la Big Band a una cuarta dimensión con final feliz, en la selvática (marimba incluida) 'Zapatitos', y en 'Río ancho', como haciendo un guiño a Chano, puesto que ambos la grabaron en el mítico disco '10 de Paco'.

Temas

Jazz

Atarfe