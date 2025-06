Un Corpus lleno de música

PACO CHICA: UN IMPRESCINDIBLE

Autor y cantante, es un autor imprescindible en el relato longitudinal (y transversal) de la historia del pop en Granada del ... último medio siglo. Se acerca ya a los cuatro decenios en el oficio anotando en índice de la antología de grupos nombres como Sesión de Noche en la era del vinilo, mientras que la transición entre el elepé y el cedé la vivió en sus propias carnes con 400 Golpes y Dorian Gray. Le tentó ocupar el sitio de Antonio Arias en 091 en su momento, pasó por Modele Fatale, y tras Kennedy, intermitentemente se ha dejado ver con Los Simpáticos cuando su socio el 'Lisensiado' Pineda andaba por estas coordenadas. Su última reinvención ha sido como crooner de estándares jazzísticos con su Big Band de bolsillo, y tanto, en un pin de memoria. Paco Chica es incomparable, único e irrepetible. De él se dijo que con esa voz si hubiera nacido en Inglaterra sería una gran estrella del pop, pero lo hizo en Granada y aquí las cosas son de otra manera. El martes (22h) no se lo pierdan en el Lemon.

DEAD KENNEDYS: LEYENDAS DESLENGUADAS

A finales de los años setenta del siglo pasado, en California se organizó esta banda política y socialmente dinamitera. Y mientras se les persiguió (inútilmente) en los juzgados, ellos delimitaron los márgenes del hardcore, que se normalizaría como espacio sonoro tras ellos. Sus canciones satirizaban figuras políticas (tanto de izquierda como de derecha) y a la autoridad en general, así como la cultura popular e incluso al propio movimiento punk. Esta combinación de sarcasmo, sátira y humor negro en sus letras les diferenciaba. Grabaron cuatro álbumes a lo largo de su carrera con Jello Biafra como cantante, hasta separarse en 1986, y desde entonces todo han sido recopilaciones y directos. La reunión posterior en 2000 no contó con su carismático vocalista y diseñador, que funciona como agitador por su cuenta, y así, tras la muerte en 2022 delo baterista D.H. Peligro, los DK actuales están dirigidos por los socios fundadores East Bay Ray en la guitarra y Klaus Flouride Bajo, contando con el vocalista Ron «Skip» Greer, fijo desde su reaparición. En la Tren el miércoles (21h) estarán escoltados por los serranos Absolut Pantz

PAUL RODIE: NOISEPROM FIN DE CURSO

Con 'Algo Súper Especial' conocimos al cuarteto mixto Paul Rodie, o lo que es lo mismo al guitarrista y cantante Pablo Rodríguez, con antecedentes confesos en The Miskins Ronson y Los Chill en formato colectivo. Una máquina brillante de Powerpop a mayor gloria de nuevaoleros como Redd Kross o Teenage Fanclub etc. Guitarras luminosas y voces radiantes para un repertorio fresco y vivaracho. Estarán en la fiesta de fin de curso Noiseprom en compañía de Agosto, Blanca Adelfa, Nesserzo y Yo estoy bien el mundo está mal, que regresan al mismo escenario del Planta donde ganaron el concurso Emergentes hace unas semanas. El jueves a partir de la 21h.

ARTURO CID: 'EL TENOR'

De Arturo Cid se puede decir que fue socio fundador del saxo-jazz en Granada (otros anteriores serían Manuel Morales, Soteras, Caito Dessi, Paxariño... por ejemplo) y que pertenece a la promoción de músicos impulsores de este género en Granada, hasta hoy. También pasó por el rock con TNT y el pop con La Guardia, hace guiones y músicas para cine y series, crítica musical, y es un erudito conocedor de la historia del jazz «de los que se saben las alineaciones de las orquestas de Louis Armstrong como si fuera un equipo de fútbol», dijeron una vez de él. Este miércoles se reúne con amigos (Sylvain Rouviere, Eric Kopetz, y Fernando Gómez) para dirigir la jam 'Hot' de la programación Oolyakoo el viernes (22h).

TULSA: SOUNDHOOD

Miren Iza es un nombre solo la conocido en el hospital donde trabaja como psiquiatra, para el resto del mundo es Miren Tulsa, el apellido grupal de su banda más celebrada. Antes estuvo en la 'riott' band Electrobikinis, pero su voz, carisma y sus composiciones para Tulsa les llevó a los Grammys y Bunbury la buscó para replicar su voz en varios temas. Miren y la directora y autora María Velasco se unieron en 2023 para crear una pieza escénica, 'Amadora', con la que rindieron homenaje a sus madres, siendo la banda sonora del mismo nombre el titulo de su séptimo disco por el que ha ganado el Premio Nacional de Música. Miren Tulsa forma parte del festival 'bajo techo' Soundhood con el que lel Lemon celebra su décimo aniversario, llevando música (y gastronomía, obvio, es un restaurante) a todos los puntos del edificio. Miren abrirá las actuaciones a las 14:30h, seguida a cada hora por Paulina del Carmen, Prima Queen, Los b.e.s.o.s., Khana Bierbood, Mujeres, Dark Libra y los irlandeses Ash… Con una colección de selectores 'de luxe': Tim Burgess (¡Charlatans!), Antonio Arias, Yaveremos Dj, Juan Mutante, Amigas! Dj, Xabi Blanco, Don Gonzalo y Griffin Jazz. Un sábado en 3D non stop.

PIRAAMID: HYPNOSIS FEST

En Granada abundan las bandas con querencias psicodélicas, lo debe dar el agua con algún tipo de alcaloide serrano en disolución, sin embargo son escasos los nombres que han optado por la vertiente progresiva. Eduardo Moreno (y sus maniobras orquestales en soledad) ya no está solo con la llegada del grupo Piraamid. Un trío formado por Manuel Marín Torices, Pierre Grandidier y Ricardo Arrescurrenaga, que ha pasado de colaborar en jams a establecerse como marca. Sus primeras piezas se nutren de experiencias sonoras deudoras del Post-rock, Psicodelia, Kraut, Freerock… y el resto de posibilidades que ofrece el término 'progresivo'. El sábado en la sala Riff (20h) forma parte del Hypnosis Fest junto a Ritual Reunion, los sevillanos Concepto Transporte, los holandeses Alwin Van Der Linde y los gallegos Cruzeiro.

VOCAL VIDAS: VOCES SUBLIMES DESDE SANTIAGO DE CUBA

La tradición cubana de mujeres cantoras es larga e influyente, citemos por ejemplo a Las D` Aida, Sexto Sentido, las Hermanas Benítez, Esther Borja, Las Hermanas Lago, Xiomara Alfaro, Las Capelas, las Hermanas Valdivia…

El cuarteto cubano Vocal Vidas, formado en Santiago de Cuba, cuna del Son, sigue esa bella tradición, en su caso con un acercamiento diferente a capella.

Estas cuatro mujeres ganaron el premio Cubadisco (feria nacional cubana de la música) con su primer registro 'Canción y Vida'. El Son, la Guaracha, el Mambo, la canción y el Bolero son de los géneros que más han desarrollado a lo largo de su prodigiosa creación musical a cuatro voces, que también ha permitido que sean las protagonistas de la película documental 'Soy Cubana'. Su actuación, por primera vez en Granada es de obligada asistencia por la altísima calidad del cuarteto y lo inusual de escuchar estas músicas por aquí. Hubiera sido el concierto estelar del FEX, pero no, actuarán en el club Oolyakoo el sábado a las 22h. Imprescindible.

LET IT BLUES: BEATLES CON B DE BLUES

Los infinitos fans de Los Beatles saben que hay numerosas adaptaciones de sus canciones a todo tipo de estilo musical, desde el Jazz y la música clásica al Soul, el Rock y hasta la música andina. Sus canciones abrieron muchísimas puertas para que circulara el rock y el pop posteriormente, y numerosos artistas les devolvieron el favor llevándoselos a su terreno. El trío formado por Nicolás Bianchi (guitarra y coros), Jeremías Iglesias (bajo y voz) y Ale Manca (batería) ha optado por el camino que inauguró Jimi Hendrix haciendo el 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' en 1967, es decir, arrimando la sardina a las ascuas del Bluesrock. Así por ese formato tan esencial en el género pasan Let It Blues el cancionero de los Fab Four. Óiganse el sábado en la Lolaina (21h)

FUZILLIS: ES HORA DE BAILAR

Los londinenses, tras pasar en su momento por el festival Hogaza de Alfacar, regresan con sus estuches rebosantes de buen rock'n'roll 'escuela antigua'. Recuerdan aquellos tiempos en los que el saxo era el instrumento solista antes de ser desplazado por la guitarra en los combos de rocancrol, así el quinteto cuenta con los bocinazos de los tenores de Missy K y Thomas «TMAG, junto con el toque en seis cuerdas de Dan Martin Jr, los ritmos trepidante de WJ Oake III y los ondulantes graves de Mr. Frankie Fuzilli Sr. De la crítica de su paso por el mencionado festival rescatamos una opinión:«son sinónimo de saxos revoltosos y guitarras lascivas, y una cartera llena de salvajes, frescas y joviales melodías instrumentales», a mayor gloria de, sin ir más lejos, el genial nativo shawnee Link Wray. El domingo (19h) toca baile en el Planta.

LAMAAR: CUBANDALUCÍA

Martina Pícaro es Lamaar, una cantautora residente en Granada de procedencia italiana. Se la conoce por una intensa actividad personal y colectiva, en varios frentes sonoros de ascendencia afroamericana, lo que ella autodefine como 'Latin Soul Blues'. Su música fusiona ritmos latino-caribeños, aires andaluces y el metal del Soul, Blues y Gospel que posee su garganta. Su último equipo de trabajo lo forman los cubanos Leonardo Esquivel (batería y percusión latina), Yandro Reinoso (piano y tres) y Jesús Esquivel (saxo, flauta y percusión menor), así los que asisten a su conciertos tienen bien garantizadas la clave y el son con sonido de 'grupo típico'. Prepárense los bailadores que tienen cita el domingo en la Cochera de Herradura (20h)