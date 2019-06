Mad Cool se asienta entre Rosalía y el rock coral Entrada del Mad Cool de 2018. / AGENCIAS La cuarta edición del festival con más nombres del verano crece en el IFEMA de Madrid con un 'lineup' de alto voltaje: The Cure, The Smashing Pumpkins o Bon Iver COLPISA Viernes, 14 junio 2019, 16:30

Mad Cool tiene una clara vocación: asentarse y crecer. La cuarta edición de uno de los festivales referentes del verano vuelve a las instalaciones del recinto ferial de IFEMA, a las afueras de Madrid, del 10 al 13 de julio. La presencia a última hora del fenómeno Rosalía en la jornada inaugural, el miércoles 10, dará pasó a un cartel de alto voltaje para hacer las delicias de hasta 75.000 personas cada día en sus alfombras de césped artificial.

Los organizadores no escatiman en gastos y vuelve a apostar por un 'lineup' que podría competir frente a frente con cualquier evento similar en el mundo. Juntar en un recinto a cabezas de cartel como The Cure, Bon Iver, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, The National, The Chemical Brothers, Vampire Weekend o Noel Gallagher dan lustre a cualquier espectáculo musical.

Pero si a esto le sumas secundarios de lujo como Robyn, The 1975, Vetusta Morla, Lauryn Hill, Gossip, Marina o Likke Ly la oferta musical es más que atractiva, incluso, para cualquier profano musical.

Actuación de Rosalía.

Con un precio del abono de 175 euros y la entrada de día a 79 euros (la llamada fiesta de bienvenida con Rosalía se paga aparte: 30 a 35 euros), Mad Cool quiere subsanar los problemas que tuvieron en la pasada edición con los acceso al recinto anexo al IFEMA. También han disminuido en 5.000 personas el aforo total para mayor comodidad de los asistentes, la supresión de la zonas VIP o la eliminaciónde un escenario -pasando de siete a seis-, lo que se traducirá en un espacio mucho más amplio para los 'festivaleros'.