Convención planetaria en Granada... y mucho más

PABLO SANPA: BLUES COSTA OESTE

Alumno de Francisco Simón, el madrileño Sanpa comenzó a tocar la guitarra a los nueve años tomando como base fundamental ... el blues y la música negra afroamericana de raíz, según recuerda tras ver de niño un festival de blues en el colegio Mayor Johnny (de los que organizaba nuestra querido almeriense Alejandro Reyes, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes), y se ha especializado con los años en el swing y el blues de la costa oeste, hasta ser uno de los instrumentistas más valorados del país. Le conocimos con los Gatos Bizcos y dando soporte a Vinila Von Bismark, El Langui, Lou Marini, Gene Tayloro Julián Maeso, entre otros muchos, destacando el buen entendimiento con Mingo Balaguer, plasmado en mucho años de conciertos juntos y varios discos. A las 21h del jueves estará en el Lemon escoltado por, nada menos que, Tommy Moore al bajo, Antonio Molina con la guitarra y Cote Calmet tras la batería. Y el sábado irá a La Compañía, en el PTS

MATEO ORTEGA: EL BLUES VIAJA EN METRO

Anticuada se ha quedado el reparto de la apreciable película 'Granada Blues' (búsquenla y revísenla, vale la pena) puesto que los protagonistas son ya muchos más. Entre otros nombres de reciente factura encontramos a Mateo Ortega, guitarrista de querencias americanas con debilidad por la expresión más blusera 360º, y más cuando titula a sus Sugar Dadies. Una denominación simpática para parte del equipo, ya que la sección rítmica de Pepe Castro y Antonio Valero, es también la de La Blues Band de Granada, toda una institución, y Juan Justicia, el superguitarrista de The Fixed, así que Ortega está arropado por la crema de la crema. En un jueves de blues en estéreo, por que ya han visto aquí arriba, estarán (20:00 h) en la Sala Jiménez Torrecillas de la estación de metro Alcázar Genil. ¡Antiguamente los bluesmen se subían a los trenes para desplazarse, hoy en día el blues viaja en metro!

PORTADAS DE DISCOS: CUANDO LA MÚSICA ENTRA POR LOS OJOS.

Parodiando a Frank Zappa, cuando (no) dijo aquello de que «pintar la música es como bailar la arquitectura», ambas artes se han dado la mano desde hace un siglo. Que se lo digan a Muchachito Bombo y a su colega de óleos Santos de Veracruz. En cualquier caso, desde que los discos dejaron de envolverse en un papel con un agujero en medio, el arte ha estado presente en la música, y en muchos casos el continente ha superado al contenido. Hay más que suficientes ejemplos. Sobre eso y mucho más charlarán Juan Vida, pintor, cartelista y portadista, con Julio Le Marchand, arquitecto, Dj, que tiene en el mercado el imprescindible libro 'Undercovers', con la historia de muchas portadas icónicas de discos. Será en la sede de la Fundación Miguel Ríos, en Cajagranada, el jueves (19h).

BIZNAGA: CUMPLEAÑOS FELIZ

«Buenas noches, somos 091 y hemos vuelto», así se presentaron en uno de sus conciertos granadinos, antes de soltar las amarras de toda sofisticación y emprenderla a golpe de punk picapedrero contra todo y todos, como manda la tradición del rock barrial madrileño, aquel del 'un, dos, tres caña'. El grupo de Jorge Navarro, Álvaro García, Jorge 'Milky' Ballarín y 'Torete', trae a la Tren no tan fresco su disco 'Ahora', que salió ya el año pasado. Pero no importa puesto que lo hace a una fiesta, la de cumpleaños de la sala. Soplarán también esas 23 velas el viernes (20h) también La Trinidad, Palmar de Troya y Ezpalak. Y que sean muchas más.

DARK LIBRA: TODO EN TRES

Conocimos a la eficaz bajista majorera Teté Sendín en bandas como MOJØ y anteriormente Soundset, donde su valiosa contribución despertó más de un interés, y se puede decir que creó escuela en las bajistas, granadinas, que son numerosas en la actualidad. Junto a Ángel Quijano (antes en Marion o Leone) firma el dúo D.L, ampliado a trío si procede con el antiguo miembro de Koel, Ángel Sánchez. Como todo dúo que se precie maniobran desde la electrónica, añadiendo capas de tracción humana para darle cuerpo y vida, así en su primer disco 'Music for a Weird Thrift Shop', aparecen nombres como los del ubicuo Zeque Olmo o el de jazzista canguro Andrew Lynch. Ellos confiesan que sus constelación vital pasa por nombres como «The Cure, Depeche Mode, o incluso a Billie Eilish» comentan, en todo-en-uno, o mejor dicho, en tres, complicado de ubicar en el espacio sonoro. El viernes (21h) en el Lemon

QUENTIN GAS Y LOS ZINGAROS: ÁCIDA PSICODELIA SUREÑA

La programación musical del Teatro Alhambra abre esta temporada con Quentin Gas y Los Zíngaros, con la presentación en Granada de su disco 'El mundo se quema'. Quentin Gas y Los Zíngaros es el proyecto musical de Quentin Vargas, músico sevillano de raíz flamenca y filia rockera. Lo suyo es un viaje por el sur que mezcla flamenco y psicodelia de una manera muy personal. El nuevo trabajo supone una investigación sonora de cruces de estilos como jamás antes se había imaginado: «una seguiriya led zeppeliana, guitarras eléctricas con fuzz por bulería, viajes instrumentales chamánicos, quejíos y bailes, flamenco psicodélico, metal gitano y el desierto rojo implosionando en un martinete por kraut rock»… El año pasado reventaron la Copera con su 'ácida psicodelia sureña' y ahora vuelven a un teatro (viernes, 20h) , que tendrá que revisar el estado de las butacas tras su paso.

TONY MOMRELLE: FESTIVAL DE JAZZ, SE ABRE EL TELÓN

El Festival abrirá telón con el soul inglés de la garganta de Tony Momrelle. Calificado como «uno de los músicos de Soul más emocionantes y significativos de la escena británica moderna», ha recibido titulares que le emparejan con un Stevie Wonder de este lado del Atlántico. Momrelle es una de las voces de la multibanda Incognito, con quienes vino a Salobreña hace unos años, aunque tiene su carrera individual paralela de un par de décadas. En ese tiempo ha puesto su cálida voz al servicio de otros artistas como Gloria Estefan, Celine Dion, Janet Jackson, Whitney Houston, Chaka Khan, Sade… y hasta acompañó a Earth, Wind & Fire en una gira. Inaugura esta edición del Festival de Jazz el viernes a las 21h en el teatro Isabel.

ALBERTO MARTÍN: EL HOMBRE DE LA TROMPETA

Granadino del mismo año en el que Wynton Marsalis sacó 'Think of One', Martín es un trompetista autodidacta que llegó al Jazz por amor a su instrumento tras iniciarse de niño en otros estilos (¡en una banda de Semana santa!). Curiosamente es uno de los primeros trompetistas de jazz 'made in aquí' (como el grandísimo Julián Sánchez), donde ese instrumento no ha sido muy frecuentado en este género. Teniendo a Eric Sánchez como maestro y Arturo Sandoval como ejemplo, ni que decir tiene que la música caliente es lo suyo. Por ahí van sus tiros, por el swing, con su trabajo con la Potato Head Jazz Band, con los que está ya desde hace más de diez años, mientras que ha dado rienda suelta a su vena cubana con los Cubop de Luis Poyatos y la Oolyakoo Big Band. Titula la jam 'caliente', y con él más, de Oolyakoo el viernes (22h).

SÁBADO DE PAGAR TRIBUTOS

No suelen salir en estas páginas los conciertos de versiones y 'tributos', puesto que para eso están los originales y porque hay tantos que, como sucede en esta semana coinciden varios. Mención aparte merece la convención de la secta planetaria con sus sumos pontífices de cuerpo presente recibiendo pleitesía en persona, pero es que además el mismo día a la misma hora, sábado (22h) estarán dos muy logradas imitaciones. Por un lado Momo y su homenaje a Queen (Planta Baja 21h), y por otra, y recién estrenada la película 'Deliver Me From Nowhere', aparecen los Black to Glory Days en formación de Calle E mayúscula (¡10 músicos!) a mayor gloria del jefe de los jefes, clonado por Andrés Balado, también conocido por 'El Boss gallego'. Tren (21h).

HIPER-H: CONVENCIÓN PLANETARIA

Jugando fonéticamente con las palabras como hiciera Kubrick con su computadora espacial, se ha llegado del 'Súper-8' al 'Hiper-H', con parada intermedia en el 'Super-H' y quién sabe si algún Supra-hacha para un futuro. Celebrando el aniversario de aquel primer y fundacional disco planetario, sus protagonistas hicieron una gira multitudinaria de cumpleaños, y también recibieron en forma de disco el homenaje de un buen puñado de bandas ahijadas presentando sus respetos, 11, de las que Alcalá Norte, Los Punsetes, Edu Requejo, Triangulo de amor bizarro, Cala Vento, Las Dianas y Santiago Motorizado ofrecerán un concierto muy especial el próximo sábado (desde las 13h) contando con los padrinos de cuerpo presente cerrando la noche. Todo un congreso monotemático para los planetarios que en el mundo son, y son muchos que en peregrinación llenarán (si no lo han hecho ya) la Feria de muestras de Armilla. .

BERNALDEZ COMBO: ¡QUÉ BUENO BAILA USTED!

«Castellano ¡qué bueno baila usted!», cantaba el gran Benny Moré, 'el bárbaro del ritmo' como le llamaban. Y de eso se trata, de bailar las mejores músicas cubanas, las que trae la Agrupación Musical Bernaldez. Se trata de una formación de 'septeto típico' de origen extremeño-cubano que tiene como referencia el sonido de las grandes formaciones isleñas de los 50, cuando la música cubana conquistó el mundo entero. Nombres como La Sonora Matancera, la Orquesta América, la Aragón, Chapottin y sus estrellas, o el Conjunto Casino, entre decenas más, se recuperan en el muy clásico repertorio de esta formación que pasará por Granada este sábado en el Palacio de congresos (20h).

CANKER: RUGIENDO POR UNA NOCHE

El metal extremo español ha tenido también entradas granadinas en su índice, y entre los primeros de la fila: Canker, la banda liderada por el guitarrista Miguel Hernández. En un principio, allá por los años noventa del siglo pasado, el nombre de la banda fue Apocalipsis, y tras varios cambios pasó a llamarse Postmortem, para definitivamente bautizarse con el inquietante nombre de Canker (¡ulceración infectada en la boca! Ufff) en 1991, y su primera maqueta vendió cifras ahora impensables incluso para ediciones oficiales. Tras ganar el prestigioso concurso Villa de Bilbao (donde el Metal granadino tenía fortuna: Perpetual también lo hicieron) saldrían sus primeros discos 'Physical' y 'Exquisites Tenderness'. El grupo reapareció para publicar 'EarthQuake' y desapareció, como su líder, perdido por Brasil y Chile. Ahora, superados algunos traspiés de salud, se reactivan por una noche. Descargarán el sábado (21h),o mejor dicho atronarán junto a María del mal en 'el teatro Cajagranda!.

SABINEROS: A SABINA RETIRADO, SABINERO PUESTO

Sería por un mayo ya pasado cuando Pacho Varona y De Diego, los por entonces clásicos 'escoltas' de Joaquín Sabina se tropezaron con el Flaco Rodríguez (que con Mario Ojeda son Los Sabineros), y su cara pasó de la sorpresa al asombro, y de ahí a la perplejidad: el Flaco es más Sabina que el original. Como ellos medio país ha aplaudido a estos granadinos (uno de adopción) que han hecho de Sabina un método de trabajo y una forma de vida….hasta exportable. Pero no piensen que se trata de un grupo 'tributo', para nada, Sabineros han ido mucho más lejos, porque no se quedan en hacer las canciones del aquel, sino que hacen un show con mucha más gracia que el original -que anda muy serio últimamente- realizando divertidísimas y 'sabineadas' versiones de autores como José Luis Perales, Serrat, Luis Eduardo Aute, Pimpinela, Raphael, y otros. Una fórmula tan bien acogida que rozan las cien presentaciones anuales, porque donde van… ¡repiten! En el Rock & rolla tienen su cuartel de otoño el sábado a las 22h.

HAROLD LÓPEZ- NUSSA: LA SAGA CONTINÚA

Los hermanos Ernan y Ruy López-Nussa son los fundadores en Cuba de una saga de músicos que ya va por la segunda generación con Harold y Ry Adrián. En el caso de Harold, que escogió el piano como su tío, el gigante del jazz Ernan, se ha hecho un nombre importante en el mundo del jazz en las últimas décadas desde que ganó el prestigioso Concurso de Jazz de Montreux en 2005. Su música refleja toda la gama y riqueza de la música cubana, con su distintiva de elementos clásicos, folclóricos y populares, en la tradición de los clásicos Frank Emilio, Peruchín, Emiliano Salvador o los Valdés, de los que Chucho ha dicho que Harold está «en la vanguardia de una nueva generación de músicos» y posee «un sutil ideas brillantes y un estilo musical único». López-Nussa ha publicado nueve álbumes que le han llevado a escenarios y festiv ales como los del Kennedy Center y el SFJazz Center, Newport o Mar del Norte. Tras la edición de 'Timba a la Americana' para Blue Note en 2023, ha llegado Nueva Timba (2025), registrado con la misma banda que trae a Granada, una nómina que incluye a su hermano Ruy Adrián, el contrabajista Luques Curtis, y , atención, al armonicista Grégoire Maret, que ha soplado para Pat Metheny, Herbie Hancock, Elton John, Richard Bona, Sting… La noche timbera será el sábado en el teatro Isabel (21h).