Agenda semanal de conciertos

Convención planetaria en Granada... y mucho más

Conciertos y actividades musicales recomendados de la semana

Juan Jesús García

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:03

PABLO SANPA: BLUES COSTA OESTE

Alumno de Francisco Simón, el madrileño Sanpa comenzó a tocar la guitarra a los nueve años tomando como base fundamental ... el blues y la música negra afroamericana de raíz, según recuerda tras ver de niño un festival de blues en el colegio Mayor Johnny (de los que organizaba nuestra querido almeriense Alejandro Reyes, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes), y se ha especializado con los años en el swing y el blues de la costa oeste, hasta ser uno de los instrumentistas más valorados del país. Le conocimos con los Gatos Bizcos y dando soporte a Vinila Von Bismark, El Langui, Lou Marini, Gene Tayloro Julián Maeso, entre otros muchos, destacando el buen entendimiento con Mingo Balaguer, plasmado en mucho años de conciertos juntos y varios discos. A las 21h del jueves estará en el Lemon escoltado por, nada menos que, Tommy Moore al bajo, Antonio Molina con la guitarra y Cote Calmet tras la batería. Y el sábado irá a La Compañía, en el PTS

