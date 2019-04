Las 45 canciones de Granada que triunfan en Youtube y Spotify La lista de los éxitos musicales en Internet realizada por 'Granada Ciudad del Rock'. Ayax y Prok, y Miguel Ríos son los 'número uno' de la provincia, seguidos de Lori Meyers, Yung Beef y Los Planetas JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Martes, 9 abril 2019, 23:33

Si algo tiene el mundo digital es que permite el control exhaustivo de datos y su interpretación cruzando informaciones, 'likes' y visitas. Así, si hacemos un seguimiento de la producción granadina de música podemos saber, a día de hoy, cuál es la canción o el artista que en este preciso momento tiene más vigencia en el mundo virtual. El número 1.

Obviamente no es justo ni sería exacto mezclar las generaciones predigitales con las posteriores, nacidas prácticamente acunándose en la Red, pero los resultados podrían dar una idea, al menos, de lo que importa aquí y ahora de nuestra producción musical y su alcance.

Si la TV emite un programa de variedades a la búsqueda de la canción más significativa de la cultura pop, la plataforma Granada de Ciudad del Rock ha realizado un seguimiento desde sus listas de artistas y canciones de la música nuestra que más se escucha. Ellos explican la metodología: «La muestra está hecha en base a las dos plataformas de música y vídeo más usadas hoy en día: Youtube y Spotify», y si los resultados pueden sorprender, también matizan que «no se pretende demostrar nada, conscientes de que hay artistas que no se mueven en estas plataformas o que llegaron tarde a ellas e incluso que no tienen su discografía completa publicada en ellas (pocas excepciones) y no por eso son menos relevantes que los demás, en algunos casos al contrario».

Partiendo de los contadores de sus dos plataformas (Youtube y Spotify ), han establecido la relación de los '45 principales' de Granada. A la cabeza en las preferencias, como parece lógico, están los artistas de rap y trap, que han nacido como sus seguidores ya en el éter virtual y con el móvil en la mano; curiosamente hasta duplicando las reproducciones de un número 1 en USA y medio mundo más como fue el 'Himno de la alegría' de Miguel Ríos; claro, cuando Internet ni existía ni se la esperaba en la imaginación más fértil.

Al hacer un seguimiento exclusivamente de sus dos plataformas, hay artistas granadinos descartados que directamente en Youtube acumulan también millones de visitas como Miguel Gallardo, (57 de 'Otro ocupa mi lugar'), o se nota la ausencia de Los Ángeles, Julian Granadas, o Valen y Gelu, tremendamente populares en su momento pero absolutamente desconocidos para los usuarios del ratón, y más para los del pulgar... ¡Por no hablar de Morente! Como también se desprende de estos datos que no existe correlación alguna entre la venta de discos y la popularidad en Internet, dado que millonarios vendedores de ejemplares, como la Guardia, o no asoman en la selección o no lo hacen en la zona privilegiada (caso también de Jolís, cuyo 'Fender swing' fue disco de oro cuando ese metal costaba 50.000 discos vendidos). Se intuye también que los gustos de los usuarios de Spotify se arriman más al pop y el rock que los de Youtube. Y ni que decir tiene que de la música de la década de los setenta y primeros de los ochenta, de la que apenas hay registro ni en disco, no hay ni rastro.

Los únicos que repiten en las dos relaciones son Ayax y Prok (con 'Reproches'), Los Planetas ('Un buen día), Napoleón Solo ('Lolaila Carmona'), Amparanoia ('Que te den'), El Puchero ('Asunto serio'), Carlos Cano ('María la Portuguesa'), Niños Mutantes ('Errante'), Eskorzo ('Suave'), Soleá Morente ('Todavía') Lori Meyers ('Mi realidad'); también Yung Beef, Miguel Ríos, Dellafuente, Guadalupe Plata, Vinila y La Zowi aparecen, pero todos con dos piezas distintas, como Enrique Morente. Siendo Lagartija Nick los únicos que hacen doblete en la misma lista.

Con todos los peros y matizaciones mencionados, estos datos permiten «un ránking interesante y significativo de los consumos musicales del público español (y extranjero) en plataformas digitales, respecto a la música granadina», concluyen desde GRCR.

Youtube Las 20 canciones de Granada más visualizadas son...

1. Ayax y Prok (Reproches: 22.948.594 visualizaciones)

2. Yung Beef (A.D.R.O.M.I.C.F.M.S: 11.997.891 visualizaciones)

3. Miguel Ríos (Himno de la alegría: 9.580.151 visualizaciones)

4. Lori Meyers (Mi realidad: 8.616.491 visualizaciones)

5. Dellafuente (Consentía: 7.001.104 visualizaciones)

6. Los Planetas (Un buen día: 3.307.971 visualizaciones)

7. Carlos Cano (María la portuguesa: 2.791.832 visualizaciones)

8. El Puchero del Hortelano (Asuntos serios: 2.677.646 visualizaciones)

9. Amparanoia (Que te den: 1.658.708 visualizaciones)

10. Niños Mutantes (Errante: 1.632.858 visualizaciones)

11. Vinila Von Bismark – (Solo para Mí ft. La Mari: 1.121.679 visualizaciones)

12. La Zowi (Random Hoe: 1.061.816 visualizaciones)

13. Napoleón Solo (Lolaila Carmona: 551.811 visualizaciones)

14. Guadalupe Plata (Lorena: 425.608 visualizaciones)

15. Eskorzo («Suave» feat. Celso Piña & Coque Malla 420.170 visualizaciones)

16. ARCO (Lo difícil: 406.285 visualizaciones)

17. Hora Zulú (Toma y Obliga: 402.673 visualizaciones)

18. Enrique Morente (Estrella: 395.496 visualizaciones)

19. Soleá Morente (Baila conmigo: 274.480 visualizaciones)

20. 091 (¿Qué fue del siglo XX? (Último concierto): 243.399 visualizaciones)