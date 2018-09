Orce, una banda de música centenaria

Con la batuta: Raúl Vázquez Arjona

«Más allá de los estudios de bombardino o laúd, los cursos de dirección de banda, de coro polifónico, las clases de composición, armonía, la grabación de discos, programas de TV, de radio, la participación en festivales internacionales, ceremonias olímpicas, actuaciones en recintos reconocidos internacionalmente, los pasodobles, marchas de procesión u obras compuestas, me considero un músico de nacimiento», explica Raúl Vázquez, cuyos primeros recuerdos musicales le transportan a las piezas que tocaban en las bandas donde participaba su padre en Barcelona ya que, desde los 5 años, era asiduo oyente. A los ocho ingresaría en la escuela de la banda del barrio donde aprendió el laúd en la rondalla, solfeo y posteriormente el bombardino. «En 1993, se abrió ante mí la gran oportunidad que marcaría mi carrera musical. Viviendo en Barcelona, me ficharon para pertenecer al grupo tradicional por antonomasia en Cataluña, la cobla de sardanas. Allí desarrollé todo mi potencial musical como músico de trombón y de fliscorno bajo. Fueron 14 años maravillosos que de una manera profesional me permitieron disfrutar de la música llegándome a motivar para componer diversas obras para banda y formaciones de música tradicional. No dejé nunca morir mi conexión con las bandas ya que fui asiduo colaborador de diversas de la zona de Barcelona» explica Raúl que, a sus 44 años, no solo dirige la banda de Orce, sino también el coro polifónico Jamiz entre muchos otros.