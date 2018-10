La Banda de Música de Salobreña presume de carácter abierto

Con la batuta: Jorge García Quirantes

De raíces alpujarreñas, aunque nacido en Santa Coloma de Gramenet en 1976. Desde los 8 años reside en Salobreña y un año después comenzó sus estudios musicales en la Banda de la Escuela Municipal de Música de esta localidad de la mano de Enrique Pareja Bosch y, después, con José Pareja Serrano. Fue miembro de dicha Banda hasta la edad de 23 años, adquiriendo una gran experiencia en este ámbito musical. En 1989 ingresa en el RCS 'Victoria Eugenia' de Granada, donde conseguiría la licenciatura de Profesor Superior de Saxofón en el 2001. A su vez, de 1994 a 1997, compaginó estos estudios con los de Magisterio en la UGR, diplomándose en la Especialidad de Educación Musical. Ha completado su formación con diversos cursos de perfeccionamiento del saxofón y dirección de orquesta con destacados profesores del ámbito nacional e internacional, como Claude Delangle, Jorge Pardo, E. García Asensio, Andrés Gomís, Rogelio Gil, Perico Sambeat, Ramón Cardo, Manuel Ureña o Kiko Aguado. Ha sido miembro activo en varias formaciones de diversos estilos musicales, como la antes mencionada Banda de la E. M. de Salobreña; Banda del CSM Victoria Eugenia de Granada; B.M.de Motril; 'Cuarteto de Saxofonistas de Granada' (música de cámara); grupo 'Funkdación' con el que editó dos discos y obtuvo numerosos premios en el ámbito nacional ; La Big Band de Granada; La Big Band de Almería; la «Confirmation Big Band» de Granada; del grupo de Jazz 'One for my Baby' y del grupo de flamenco-fusión motrileño 'Duende'. Así mismo, ha sido profesor en la Academia Experimental de Música y en la Academia de Música Glinka, ambas de Granada. También fue co-director de la Escuela y de la B.M. 'Cristo de las Cañas' de Belicena desde 2001 a 2003. De este último año a 2013 ha ejercido como profesor en la Escuela Municipal de Música y Danza de Motril, posteriormente director de la E.M.'San Agustín' de Motril y de la E. M. 'Castell de Ferro Enclave de Sol', compaginando esta labor docente con la participación activa en diversas agrupaciones antes nombradas con los más variados estilos musicales . Desde 2014 dirige la Escuela Municipal de Música y la Banda de Salobreña.