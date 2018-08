La banda de Atarfe, joven y muy capacitada Todo por la música RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES BANDAS DE LA PROVINCIA ANTONIO ARENAS Viernes, 10 agosto 2018, 01:34

Pese a su juventud, la Banda Sinfónica Municipal de Música Ciudad Atarfe (BSMCA), cuenta con un currículum realmente envidiable. En sus cerca de doce años de existencia acumula una gran cantidad de actuaciones y una buena cantidad de reconocimientos. Esta agrupación depende de la Asociación Artística y Cultural Ciudad Atarfe y su origen se remonta a septiembre del año 2006, realizando su primera actuación pública el 26 de noviembre de ese año en la celebración de la festividad de Santa Cecilia, siendo su director musical y artístico desde el principio, José Antonio Guerrero y como presidente de la Asociación, impulsor de la banda y músico, -toca el saxofón barítono y la tuba-, Francisco Javier Pérez. La integrante más joven es Lucía, con 10 años, y el más veterano Antonio, con 70. Cada año esta banda suele presentarse a un concurso porque según el director, «siempre es un reto de mejora para la banda».

En su crecimiento, tanto en el número de integrantes como de calidad de sus actuaciones musicales, tiene mucho que ver la Escuela Municipal de Música así como la Concejalía de Cultura del ayuntamiento atarfeño. Según indica Guerrero, en la actualidad, la Banda de Música la conforman alrededor de 80 músicos, y cuenta a su vez con sección sinfónica dentro de la misma. También la Banda cuenta en su haber con un amplio y variado abanico de actuaciones dentro y fuera de su localidad. Entre las actuaciones destaca su intervención en los diferentes certámenes de rejoneo de Canal Sur TV, durante los años 2008-2014, en los que fue elogiada por su calidad interpretativa en el repertorio clásico de pasodobles taurinos.

Igualmente, los ciclos de conciertos en los barrios, conciertos temáticos de boleros, música española, las cabalgatas de reyes, diferentes pasacalles así como muchas otras actividades. La BSMCA ha acompañado a grandes artistas como Serafín Zubiri (2014) y Juan Valderrama (2015). De la misma forma cabe resaltar sus actuaciones durante la Semana Santa, tanto por su interpretación como por su elección del repertorio. Ha participado en las Semana Santa de Granada, Guadix, Baza, Almogía, Montilla, Archidona y muchas otras localidades de toda nuestra región.

Desde su creación, la banda ha impulsado un encuentro cofrade anual, junto a la Hermandad de la Borriquilla de Granada. Dentro del mundo cofrade cabe resaltar sus numerosos conciertos monográficos de marchas procesionales de grandes compositores como Víctor Ferrer y José Vélez García. Asimismo, destaca su participación en grandes certámenes como el Certamen de Bandas de Andalucía en los años 2008-2016, monográficos de bandas sonoras en Kinépolis Granada (2009), de música original para banda y diferentes adaptaciones, interpretadas en diversos escenarios de la provincia, a través del FEX.

Repertorio

De su repertorio cabe destacar la interpretación de obras como 'Island of light', 'Man in the ice', 'Bonaparte', 'Porta del Ángel', y clásicos adaptados como 'El barbero de Sevilla', la 'Marcha eslava', así como grandes exponentes de adaptaciones del 'género chico'. Dentro del ciclo de solistas invitados destaca Alejandro Gómez Hurtado, o Francisco José Casado Gómez. Otros hitos en la historia de esta banda son la consecución del segundo lugar en el primer concurso provincial de bandas de música de Granada en primera sección (2012), banda invitada en el festival de Bandas de Guadalupe de Murcia (2013), primer premio en la interpretación de obra obligada, así como primer premio a mejor banda en el I Concurso de Bandas de San Fernando, Cádiz (2016).

Su director señala que en su afán de mejorar, esta banda realiza también masterclass y actividades formativas, destacando los cursos de dirección con el prestigioso catedrático Octav Calleya en el año 2009, y en el pasado junio de 2016, organizando el primer curso de dirección de banda, contando con una batuta del gran maestro José Rafael Pascual Vilaplana, llegando a ser el primer curso que este maestro imparte en Andalucía. Asimismo, en enero de 2017, la BSMCA realizó un sonado Concierto de Año Nuevo, que sorprendió gratamente al público que llenaba el auditorio atarfeño, con un aforo de 658 localidades.

En julio de ese año obtiene un flamante segundo premio en el VIII Certamen de Bandas de Cullera en memoria de Rafael Talens y en noviembre nuevamente participa en el Capricho Cofrade granadino recibiendo unas excelente críticas por el repertorio elegido, así como el estreno en Granada de Galilea. En diciembre 2017 realizaba la clausura de la celebración de su X aniversario, con un gran concierto en el que, entre otras obras, se estrenaba en Andalucía 'The ghost ship' de José Alberto Pina. En el presenta año destaca el segundo premio alcanzando en el XII Certamen de Bandas de Música Villa de la Senia. De marzo a abril de 2019, prepara un total de 14 conciertos.