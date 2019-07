El Ayuntamiento de Maracena cancela el 'Maratius Fusion Festival' por falta de presupuesto El grupo Hora Zulú acutando en el 'Maratius Fusion Festival' / Juan Jesús García MARINA NAVAS Granada Jueves, 11 julio 2019, 15:10

El Ayuntamiento de Maracena ha cancelado el El festival 'Maratius Fusion Festival' por falta de presupuesto. El evento no podrá celebrar su séptima edición, así como las previstas para los años futuros. Este año en su cartel se encontraban grupos como Mr.Kilombo, El sombrero del abuelo o Inka Funk y se iba a celebrar el próximo 12 de julio en el Anfiteatro Carlos Cano de Maracena.

El motivo de la cancelación ha sido que «las arcas del ayuntamiento están vacías», según exponen desde 'Espect Management', la empresa organizadora del festival. La administración del evento ha informado que el presupuesto para su realización estaba fijado en 3.250€, 1.500€ destinados al equipo de sonido y 1.750€ para la contratación de artística, los cuales tenía que administrar el Ayuntamiento por obligación de la diputación provincial. María del Mar Torrente de 'Espect Management' ha valorado que «el Ayuntamiento nunca ha tenido interés en este tipo de cultura o música» y han acabado «agotados». El gobierno de Maracena no ha querido hacer declaraciones sobre el tema.

'Maratius Fusion Festival' nació en 2013 como un «festival ecléctico» por el que han pasado bandas de diferentes estilos musicales para dar visibilidad a grupos locales del municipio «tratándolos como estrellas en un escenario donde actúan con otros artistas nacionales», ha declarado 'Espect Management'. De entrada libre, por sus tablas han pasado grupos como SFDK, Eskrzo y No me pises que llevo chanclas, que atraían a un público «de calidad y con mucha cultura musical», ha informado la organización. Mª del Mar Torrente lamenta que el municipio de Maracena no pueda disfrutar de un festival como ya lo hacen en otras localidades como Alhama o Jerez del Marquesado.