Agosto, más a gusto con un concierto

PACO CHICA: UN IMPRESCINDIBLE

Autor y cantante, es un autor imprescindible en el relato longitudinal (y transversal) de la historia del pop en Granada del ... último medio siglo. Se acerca ya a los cuatro decenios en el oficio anotando en índice de la antología de grupos nombres como Sesión de Noche en la era del vinilo, mientras que la transición entre el elepé y el cedé la vivió en sus propias carnes con 400 Golpes y Dorian Gray. Le tentó ocupar el sitio de Antonio Arias en 091 en su momento, pasó por Modele Fatale, y tras Kennedy, intermitentemente se ha dejado ver con Los Simpáticos cuando su socio el 'Lisensiado' Pineda andaba por estas coordenadas. Su última reinvención ha sido como crooner de estándares jazzísticos con su Big Band de bolsillo, y tanto, en un pin de memoria. Paco Chica es incomparable, único e irrepetible. Esta semana estará él solo con su circunstancia grabada en: La patana de Calahonda el lunes (16h); el jueves en La Cueva (al lado del Palacio de Deportes) a las 21h; el viernes en Playamar de Velilla (21h), y el sábado en la fiesta 80/90 de Huétor Vega (21h).

CARLOS LIGERO: OOLYAKOO JAM

Llegó desde Cádiz para estudiar musicología en la Universidad de Granada, y aquí se quedó. «Granada es una ciudad que te atrapa, y quise vivir el ambiente musical de la ciudad, en el que me he integrado perfectamente». Y tanto, grupos como Eskorzo, La Orquesta de Ida y Vuelta, Agapornis, Teenagers, Oolyakoo Big Band, Imaginafunk Band, Son de nadie... se han beneficiado de sus habilidades con el saxo tenor, el alto y la flauta. «Soy un saxofonista que toca la flauta», comenta al respecto de un blog antiguo donde desmenuzaba su pasión por Jorge Pardo, Ian Anderson y Herbie Mann. Formó parte del elenco del musical 'A Chorus Line' que ha producido el actor Antonio Banderas en Málaga, y el miércoles titula la Jam Oolyakoo (22h) en compañía de Alejandro Tamayo, Toni Molina, y Guillermo Rodríguez.

MAGO DE OZ: TROPICALIA ROCK DURO

Es el grupo más popular del Metal-folk (o viceversa) español, los madrileños Mägo de Oz, que tras una grabación gigante realizada ante 18.000 mil mejicanos con la Orquesta sinfónica de la Ciudad de México, vinieron 'Ira dei', Bandera negra', 'Alicia en el metaverso' y anuncian para octubre 'Noche de brujas'. En directo mantienen la faceta más teatral de la banda, la que les dio a conocer en su momento con decoraciones escénicas muy complejas (tantas que en una ocasión no pudieron venir al Zaidín porque no cabía su montaje en el escenario). Jesús María Hernández, Txus di Fellatio, es el corazón de la banda. Actuarán en una noche muy metalera junto a Medina Azahara en el polideportivo de Salobreña el miércoles (22h).

NO ME PISES…: QUE ESTOY EN CASETEMANÍA

Decía un promotor que el mejor público es el que está entre los 30 y los 50 años, porque en vez de beber cerveza beben cubatas. Y no se debió equivocar puesto que los festivales, llamémosle 'retro', cunden por el calendario. Es el caso de 'Casetemanía' de Salobreña, con un programa que encabezan los No me pises que llevo chanclas. Las canciones de los Chanclas han sido siempre un acompañamiento imprescindible para guateques, verbenas y saraos surtidos, allí donde hicieran falta canciones festivas, coreables y compartibles. Y en eso siguen ya tres décadas después de preguntar a todo el país por su filiación: «¿y tú de quién eres?» No me pises que llevo chanclas siguen en activo y con buena salud de hierro (ahora más roqueros y menos chirigoteros). En el polideportivo estarán el viernes junto a Jaime Urrutia, Tennessee, Javier Ojeda y ¿Nacha Pop?

ACORDES Y VIÑETAS: MÚSICA Y COMIC

El certamen 'Acordes & Viñetas' está organizado por El Batracio Amarillo y este año se desparrama por toda la costa. Los próximos días 8 y 9 se celebrará en las localidades costeras de Carchuna y Calahonda. Se trata de un evento único que fusiona la música en directo con el mundo del cómic y la ilustración. Durante dos noches consecutivas, artistas gráficos consagrados compartirán espacio con músicos de gran talento en un encuentro cultural sin precedentes. La jornada del viernes tendrá lugar en Carchuna, mientras que el sábado se traslada a Calahonda, con una programación vibrante que incluye electrónica, flamenco, experimental, guitarra clásica y sesiones DJ hasta altas horas de la madrugada. Entre los músicos invitados destacan David de Jacoba (flamenco blues), Carlos de Jacoba & Dani Levy , Guadalupe Martín y Antoine Guerrero, Alamera, Disparate, Xogiwan, Kassia , DJ D. Abad, DJ Aram, Yago G y Nekrosis, entre otros.

BLUES BAND DE GRANADA: BLUES Y JAZZ EN LA ALTA SIERRA

El origen de la Blues Band de Granada se pierde en la noche de los tiempos… Hasta el punto de que casi nadie del lugar recuerda si fue el blues antes o después de ellos, e incluso si estaba fundada Granada o no. Bromas aparte, se acercan a su cuadragésimo aniversario en muy buena forma en directo y fieles a su estilo de Ritmo y Blues & Soul. Con su nueva cantante, Sandra Morales supliendo la triste baja de Pecos Beck estarán en una de las fechas del Festival de Jazz de Busquistar, de jueves a viernes en un programa que incluye al cuarteto de Elia Bastida y a los 'all stars' de Richard Ray Farrell.

CANDELIGHT: MÚSICA Y CERA A MEDIA LUZ.

El proyecto Candelight propone una forma distinta de escuchar música. Acostumbrados a los grandes despliegues audiovisuales y equipos atronadores, estos conciertos ofrecen todo lo contrario: silencio respetuoso, sonidos naturales y la calidez temblorosa de la única luz de las velas, de cientos de ellas. Y en casa sesión pueden sonar desde los grandes éxitos de los clásicos cinematográficos a los grupos de pop y rock más populares. En el caso de la cita del sábado en el hotel Santa Paula (19h y 21h) habrá un programa doble con dedicación a Abba en sesión de tarde, y en la de noche un 'grandes éxitos' de la casa.

CAPSULA: BENAROCK

Pocos tríos pisan nuestros escenarios con la solidez, contundencia y autenticidad de Capsula (sin acento), el grupo hispanoargentino establecido en Bilbao en 1999 a partir de la pareja formada por el guitarrista y cantante Martín Guevara, y la bajista Coni Duchess. Adictos a la carretera, sus conciertos han sido escuchados en Europa, Sudamérica y los Estados Unidos. De su explosividad en vivo hemos hablado en este periódico algunas veces, pero también lo han hecho cabeceras como The Austin Chronicle o el Chicago Tribune, y fueron señalados como 'mejor banda de SXSW' cuando participaron en ese festival-muestra mundial de bandas de Austin en 2009.

Guiados por la pareja Martín y Coni, han sido comparados con grupos como The Cramps, X o The Who. Y eso porque su sonido mezcla la intensidad del garaje rock y raíces del rock and roll con el post-punk, noise y psicodelia oscura, todo entregado con una energía impactante y visceral. Ellos son los cabezas de cartel deun delo festivales más auténticos del verano (con el Hogaza), el Benarock de Benalúa de Guadix con los japoneses de Tō Yō y Viajes Espaciales Beirut.

NIÑO ALBAYZÍN: ORIGINAL

Autor del himno 'off-icial' de la ciudad, ese contagioso 'Foh mi Graná', que como el tema de Agustín Lara y la canción de Miguel Ríos han hecho más por difundir 'Graná' que todos los 'fitures' juntos, El Niño del Albayzín señaló en su siguiente copla rapeada los encantos de la vida «al Sur de Granada, con el cielo por hogar», como cantaba Miguel Ríos por cierto, y sus esforzados habitantes. Valores humanos y paisajísticos que David García Domínguez también tocó en otra de sus canciones: 'Qué bonita Andalucía', «entera, desde Cabo de Gata a Jerez de la Frontera», como rapeaba, en una pieza collage que se le ocurrió en plena gira 'Faranduleo Tour' recorriendo toda nuestra Comunidad. Él es el único 'original' que está al frente el sábado en el Silo en Montefrío de un programa de 'tributos' a ZZTop, Extremoduro y El Último de la Fila.

DANZING PEPA: ZAFARRAJAZZ BAILA

Una nueva marca se añade a la larga colección de citas para la música afroamericana que hay ya en nuestra provincia. En este caso con tendencia al baile swingueante. En Zafarraya estarán esta suerte de 'todos estrellas' que responde por Danzing Pepa. Esta agrupación de origen valenciano, está formada por una selección de la nueva generación de músicos de Jazz territorio nacional. Su Swing traslada a los oyentes a los mejores clubs de los años 30, creando un ambiente único en sus conciertos. Hasta la actualidad tiene editados tres discos. Se han medido con buenos resultados en festivales nacionales e internacionales como Move Your Bottom, Shake that Lake (Suiza), Swing Aout (Francia) o Mallorca Lindy Fest, entre muchos otros, siendo seleccionados para participar en The World Jam, la batalla entre las mejores bandas de swing del mundo. El mismo sábado actuarán también Walk the Dog y habrá un curso de baile a cargo de Jaime Párrizas.

TIMBALITO STREET: A GASTAR SUELA

No hay nada mejor para el cuerpo divertir y el alma confortar (y viceversa) que la música cubana. Así lo contó en una pieza don Ignacio Piñeiro, el mítico líder del Septeto Nacional. No son siete, sino tres o cuatro, según la noche, los miembros de la Timbalito Street. Es un combo fundado en el año 2011 por el camagüeyano Lino Díaz, pianista y tresero, junto a Lupe Amador, también cubana, en la voz y percusión menor, ambos interpretan los clásicos del cancionero popular cubano con salpicaduras de Jazz. Y en todo lo que huela a Son, muy lejos no pude andar nunca el multi instrumentista y director de orquesta Fernando Wilhelmi, director de numerosos combos caribeños y de las Orquestas de Ida y Vuelta y la Clasijazz Big Band Latina. No pararán de bailar en La Cochera de La Herradura el domingo (22h).