Granada se llena de legendarios clásicos de la música esta semana

Estas son las citas recomendadas por IDEAL

Juan Jesús García

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:00

CHEVELLES: CANGUROS POR GRANADA

La legendaria banda australiana de garage-power-pop, The Chevelles, pasa por Granada para conmemorar su 35º aniversario. Formados a finales de los ochenta en ... Perth, son dueños de un sonido eléctrico y vital, la banda celebra su longevidad reafirmando su filosofía: la inmediatez del pop con el músculo del punk y el volumen al máximo. Coincidiendo con el anuncio de la gira, The Chevelles estrenan el sencillo «Caveman». Descrito como un fuzz desbocado y salvaje, el tema condensa la energía cruda y la actitud que los ha mantenido en la carretera durante más de tres décadas. Es un guiño a sus orígenes: un riff primitivo y humor ácido para recordar que el rock no se explica, se toca. A menudo se comparan con una fusión entre The Who, The Ramones y The Easybeats. De hecho, el músico Little Steven Van Zandt los ha descrito como «los sumos sacerdotes del culto a la diosa del amor Barbarella Girl». ¿Qué dónde tocan? ¡Donde va a ser! En el Lemon el miércoles 21h.

