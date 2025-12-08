Granada se llena de legendarios clásicos de la música esta semana

CHEVELLES: CANGUROS POR GRANADA

La legendaria banda australiana de garage-power-pop, The Chevelles, pasa por Granada para conmemorar su 35º aniversario. Formados a finales de los ochenta en ... Perth, son dueños de un sonido eléctrico y vital, la banda celebra su longevidad reafirmando su filosofía: la inmediatez del pop con el músculo del punk y el volumen al máximo. Coincidiendo con el anuncio de la gira, The Chevelles estrenan el sencillo «Caveman». Descrito como un fuzz desbocado y salvaje, el tema condensa la energía cruda y la actitud que los ha mantenido en la carretera durante más de tres décadas. Es un guiño a sus orígenes: un riff primitivo y humor ácido para recordar que el rock no se explica, se toca. A menudo se comparan con una fusión entre The Who, The Ramones y The Easybeats. De hecho, el músico Little Steven Van Zandt los ha descrito como «los sumos sacerdotes del culto a la diosa del amor Barbarella Girl». ¿Qué dónde tocan? ¡Donde va a ser! En el Lemon el miércoles 21h.

ELEFANTES: PAQUIDERMOS EN PALACIO

El grupo Los Elefantes fue uno de los más populares de la década pasada; también en Granada, donde llenaban cada vez que venían a la Copera. Años después de que optaran por sus carreras personales con diversa fortuna (mayor la de su carismático cantante Shuarma), el grupo se reunió para hacer felices a sus seguidores y en eso están de nuevo con diez trienios ya cotizados. Con 'Tratado sobre jardinería' resumen su dilatada carrera con éxitos como 'Azul', 'Que yo no lo sabía' o 'Al olvido' añadiendo la nueva 'Este amor'. Una noche para el reencuentro el Elefantes cuando se cumplen 25 años del primero, el disco que marcó un punto de inflexión en su carrera y que abrió las puertas a un nuevo milenio con un sonido renovado y sin prejuicios. El jueves estarán en el Palacio de Congreso (20:30h).

LA M.O.D.A.: ENAMORADOS DE LA MODA JUVENIL

Cada aparición por aquí los burgaleses se salda con el cartel de 'no hay entradas'. Esta vez, para que no suceda, hacen doblete y que nadie se quede con las ganas. La orquesta del alcohol llegó a Granada muy oportunamente dando un concierto devastador en el Zaidín poniendo a masticar polvo a los muchos miles de asistentes habituales. A pesar de tan tabernario nombre aseguran no beber jamás antes de trabajar (sin especificar lo que ocurre después), pero sucede que se debieron caer de pequeños en la marmita de algún olvidado ajiaco arcaico (recuerden que Atapuerca está allí al lado) porque su contagioso entusiasmo escénico es alcalino y parece venirles de serie. Podrían ser la traslación a Castilla la Vieja del espíritu de Mumford e hijos, los Dexys Midnight Runners, Pete Seeger punk, Billy Bragg a coro o The Pogues con la dentadura saneada (o en Granada los Dayfriends): una orquestina acústica completamente enchufada, con muchas ganas, ese puntillo hooligan llegado de su pasado punk-pop-hardcore y un orgullo de clase casi sindicalista. En la Copera jueves y viernes (21h).

MANOLO GARCÍA: EL ÚLTIMO DE LA FILA COGE LA VEZ

Cuando ya se han anunciado algunas fechas de los conciertos de regreso de El Último de la fila, y no aparece de momento Granada, don Manuel García García-Pérez ha cogido la vez adelantándose a la marca compartida. Este artista fue de los primeros de este país (con Asfalto y Miguel Ríos) que se hicieron cargo de la organización de sus propias giras en todos sus extremos con profesionalidad absoluta. Personaje hermético para su vida privada, sin embargo su compromiso con la seriedad frente al 'todo vale' le ha llevado a hacer pública su oposición a los 'realities' musicales (atacó directamente a O.T.) y a denunciar a las compañías de reventa digital de entradas inflaccionado el mercado cuando no estafando directamente a los espectadores. Músicas aparte, es 'uno de los nuestros'. Estrenará 'Drapaires Poligoneros' en el Palacio de Congresos el jueves a las 20:30h.

JESÚS HERNÁNDEZ: SOLO

El pianista Hernández comenzó con la música clásica, pero pronto los increíbles trabajos que escuchaba continuamente le fueron acercando a otras músicas: rock, jazz, música brasilera y flamenco. Aprendió con algunos músicos establecidos en Granada como Melker Issaksson, o David Defries. También aprendió en Estados Unidos con músicos americanos como John Cain o Marc Lawson, y con brasileños como Jovino Santos y Marcos Silva. Junto a Defries, formó NO Fear Music, con quien hizo gira en España y UK y USA. País éste de donde se trajo críticas como la de la revista Jazz Hot: «Un excelente flamenco contemporáneo… que deben escuchar todos los amantes de la música en general. Y país a donde ha regresado en diversas ocasiones, de hecho ahora acaba de volver de una nueva gira con su marca Bojaira. Denominación que fundó partiendo de diferentes raíces: brasileñas, cubanas, africanas, caribeñas y, por supuesto, flamencas. Su trabajo para el 'Cabaret Líquido' del grupo Lavi e bel recibió el premio MAX al mejor musical. Solo ante el piano se las verá en un duelo a la sombra (22h) el jueves en el Liberia.

ISMAEL SERRANO: CUÉNTAMELO OTRA VEZ, PERO CON ORQUESTA

Hace décadas actuaba en el Secadero de Alhendín, un barecito de carretera casi, un chaval serio hasta casi la imposibilidad de sonreír, pero con un carácter muy personal y una gran dulzura en el trato (su manager de entonces decía: «¡no sabes lo que liga a pesar de lo serio que es!»). El madrileño es uno de los nombres de mayor alcance de la primera promoción de cantautores posteriores a la Transición, aquella que tanto le recontaba su padre allá por mediados de los noventa. Sus discos son número uno en ventas y descargas, y han tenido una gran repercusión en la América de habla hispana, ya casi su primera casa. El viernes (21h) en el Palacio de Congresos vuelve a Granada el madrileño en la gira sinfónica: «una vieja fantasía recurrente, un sueño del que algo se había vislumbrado en algún concierto puntual, pero no en un disco y en una gira como esta», en sus propias palabras.

CARLOS CHAUEN: CUANDO UN AMIGO DICE QUE SE VA

Carlos Chaouen es uno de los máximos exponentes de la canción de autor en Andalucía. Gaditano cosecha del 74, se ha forjado en distintos estilos, como puedan ser el rock, el pop o la fusión (en grupos como Crápulas en Flor), y ya desde 1996 se volcó en solitario, formando parte de esa promoción, ya veterana, de cantautores en la que también se incluyen Ismael Serrano, Pedro Guerra o Quique González. Carlos Chaouen es también psicólogo y especialista universitario en intervención psicoterapéutica Cognitivo-Constructivista. Para su reinvención artística (en realidad es Juan Carlos Sánchez Ceballos) tomó su apellido de la leyenda de la fundación de la ciudad marroquí Chef-Chaouen, y ya en 1998 vio la luz su primer y homónimo disco para el extinto sello Fonomusic, un debut que fue arreglado por Alfonso Pérez. Ocho después llegó 'Refugio' y…. ¡una gira de despedida! «O, al menos, una gran pausa». De momento se está haciendo 'un Miguel Ríos' y estará en la J&J el viernes (22h).

Gospel Sound: Gospel solidario

La Navidad es tiempo de rezos. Que no todo va a ser comer. Y en la música lo es de Gospel. Tanto que hasta hubo un momento en que en Granada tuvo un festival de Gospel llegado el final del año. También aquí ha habido, o hay, formaciones como Gospel Molotov, Four Women Gospel o los actuales Gospel Sound y Oolyakoo Gospel, y es que la historia del género en Granada cuenta desde 1919 con la primera actuación de un coro en nuestros escenarios. Ahora la Banda Municipal de Huétor Santillán y el coro Gospel Sounds Granada se unen en un concierto navideño benéfico. Todo lo recaudado se destinará al proyecto 'Semillas de Esperanza en Tiempos de Guerra', una iniciativa humanitaria que brinda apoyo a mujeres y niñas en Gaza, Palestina. Este evento forma parte del Festival Solidario HelpMePlease. Teatro Cajagranada el viernes a las 20:30h.

CARLOS CANO: ¡VIVE!

Recordando a Carlos Cano en el aniversario de su fallecimiento el fin de semana estará dedicado a su memoria con diversas actividades. Así el sábado habrá un concierto en el Plantabaja (20h) con las actuaciones de Juan Alberto (Niños Mutantes), El Hombre Garabato, Alonso Carmona (Napoleón Solo) Rache, Sosoritnem, Calma Fira y Ferku, organziadso por la Fndación carlos cano. Los días 15 y 18 seguirán las actividades en la Madraza.

RAPHAEL: INFINITO

Solo hay dos artistas capaces de meterse tantos conciertos al año entre pecho y espalda, uno Bob Dylan con su apropiada 'Gira interminable', y el otro es Raphael. El de Linares cada temporada se reinventa en directo porque en ello le va la vida, sea con un solo pianista o con toda una orquesta sinfónica. Ya ha podido arrancar a pleno régimen su gira 'Rapahaelisimo', con la que celebra toda una vida en los escenarios, y estará el sábado (21:30h) nuevamente en el Palacio de Deportes dando una oportunidad a los que… ¡Entre las cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida, está asistir a uno de sus conciertos! Que lo sepan.

LOS BANIS: RUMBEANDO QUE ES GERUNDIO

Los Banis (anteriormente llamados Los Bani y después Banis), son dos hermanos gerundenses: Juan y Ramón Cortés Moreno. Referentes del flamenco y la rumba gitana, han marcado generaciones con su estilo. Los pegadizos estribillos de Los Banis han ido siempre de barrio en barrio, de feria en feria, de boca en boca….Y de boda en boda gitana, por supuesto. Son una leyenda de la rumba más flamenca, el secreto mejor guardado de los buenos aficionados al género. ¿Rumba o flamenco? Las dos cosas y a la vez ninguna en concreto. En todo caso: tangos arrumbaos con unas melodías tan comerciales como genuinamente puras. En la Copera el sábado (22h) se van a hartar de dar palmas.

JULIÁN SÁNCHEZ: TROMPETA UNIVERSAL

De los muchos músicos de jazz que Granada ha aportado al panorama mundial, Julián Sánchez es uno de los nombres de mayor recorrido y reconocimiento. El trompetista de Huétor ha pisado escenarios como el Carnegie Hall de New York, la feria mundial SXSW de Texas, todos los festivales españoles prácticamente y otros en Suramérica y Sudáfrica. Por sus audaces propuestas, su sentido musical y sus increíbles energía e independencia, Sánchez se ha hecho un nombre importante en el jazz español. Cuando Chano Domínguez estrenó en el festival de Almuñécar su superbanda New Flamenco Sound llamó la atención sobre el trompetista que le acompañaba: Julián Sánchez «que es de Graná» dijo; efectivamente, aunque haya que tenido que irse a ver mundo para completar su formación. Entre Nueva York, Barcelona y ocasionalmente Granada, la carrera del trompetista granadino Julián Sánchez está completa lanzada. El domingo (20h) se estrena con el '3J Trío' (Javier Galiana, Javier Delgado y Jimmy Weinstein), en la Olyakoo.