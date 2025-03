En abril, conciertos mil

Susan Santos: Las chicas son bluseras

La pacense Susan Santos es una virtuosa guitarrista que reina en el vacío espacio de mujeres guitarristas de blues ... en nuestro país. Y fuera de él, porque ha hecho multitud de giras por todo el mundo, mayormente llevando a Estados Unidos su propia música, el Rock, el Blues y otras músicas de raíz gringa. Y de allí, además de aplausos se ha traído el reconocimiento: fue nominada a los premios 'Texas Sounds Music Awards', y de su hacer dijeron maravillas (Revista Blues Blast, EE. UU.): «Susan Santos es una heroína de la guitarra. Ella es un monstruo en el estudio, sobregrabando capas de guitarra bien interpretadas que suenan en vivo e inmediato. Puede llorar un blues profundo de 12 compases como nadie. Una artista profunda y conmovedora en su mejor momento». No se la pierdan el martes en el Plantabaja (22h)

Guttercats: Rock and roll pour le fin du monde

Ocasionalmente nos caen por aquí algunas bandas francesas que pertenecen a la auténtica reserva espiritual de la escena del rock and roll (como las suecas, vamos). Es el caso de Guttercats (no confundir con la banda californiana de pelo frito y sleaze-glam del mismo nombre), hablamos del grupo parisino formado cuando el cantante de Baby Strange (tampoco equivocarse con los escoceses similares, ¡está complicado lo de conseguir un nombre original!) reorganizó el equipo y se bautizó con el apellido de la banda al estilo 'ramón': Hervé Guttercat, por cierto que, cosas de la vida, está emparentado indirectamente con algunos miembros de 091. Cuando se sabe que es el título de una canción de la Alice Cooper Band se explican algunas cosas, como su pasión por New York Dolls, Rolling Stones o T.Rex. Se estrenaron por aquí ya en 2008, y ahora vuelven estrenando 'Rise & Fall of the Last Civilization' (¡cuánta razón tienen, visto lo que vamos viendo…!) el martes en el Rockandrolla (22h)

Emergentes semifinales: Cuatro entran, uno sale

Heredero de los clásicos certámenes organizados por la Diputación desde los años ochenta (como el GRX -del que salió Lagartija Nick, Amparo Sánchez, y un tercio de Guadalupe Plata- o Espacio Libre), llegamos cada primavera a las sesiones de selección de esta edición, para saber quién es el ganador que unirá su nombre a los del Colectivo Da Silva, Mojø, Royal Mail, Aurora, Éter, Perro Mojado, Lemon Parade, Radio Palmer, Arena Polar que se han llevado al local de ensayo los galardones anteriores. De entre Racahe, RBT!, Sosoritmen y Santa Calaina saldrá el primer finalista. Jueves desde la 20h en el Planta.

Ken Stringfellow: Promiscuidad musical

El compositor de Seattle Ken Stringfellow tiene debilidad por nuestra ciudad, a donde vuelve cada cierto tiempo, a tocar, solo, acompañado, o a trabajar con algún grupo granadino. Formó parte de la mítica escena de Seattle con The Posies, responsables del histórico disco 'Frosting on the Beater' entre otros. Pero también ha formado parte de Big Star hasta la muerte de Alex Chilton en 2010, y ha hecho giras y discos con REM, entre otro montón de colaboraciones ya que es un hombre 'fácil' y musicalmente promiscuo, como bien sabe Paco Neuman, los sudamericanos Radar y Superatones, o Neil Young, Ringo Starr, Patti Smith, Wilco, John Paul Jones, Damien Jurado, Thom Yorke, Nada Surf, Mercury Rev… por no seguir. Ha pasado más de una década desde que Ken lanzó un disco en solitario, y su nuevo álbum, 'Circuit Breaker' es que le trae por aquí. Lemon el jueves (21h).

Sun & Snow Fest: Baile de altura

De la pista de esquí… a la pista de baile, ida y vuelta. Sun and Snow Weekend es un festival fusiona lo mejor de dos mundos: música electrónica y deportes de invierno. Desde su primera edición, este festival nos ha permitido disfrutar de actuaciones de artistas de gran renombre internacional. Sierra Nevada, uno de los parajes naturales más espectaculares del país, se prepara para el Sun & Snow 2025. La sexta edición del famoso festival boutique de música electrónica, donde se dan cita la naturaleza en su máxima expresión, los deportes de nieve y el mejor sonido que la cultura electrónica es capaz de ofrecer. Tres días entre las cumbres ultranevadas de la Sierra y una programación musical con un elenco de artistas de primer nivel, tanto internacionales como nacionales. Viernes, sábado y domingo Sierra Nevada.

Amann & the Wayward Sons

«Somos Amann and the Wayward Sons, una banda que vive y respira blues rock. Nuestras raíces están en el alma del rock clásico, con pinceladas de soul y la energía del hard rock». Así se presentaba en 2016, este potente cuarteto (elástico) liderado por el carismático guitarrista y cantante de voz de lija Pablo Amann. Una banda que mereciera un poster central de 'Ruta 66' por su comunión absoluta con los ideales de esa publicación. Tienen hechura de grupo muy grande, y con ellos se han medido en festivales españoles y europeos dejando el pabellón local a homologable altura. Suenan recios y poderosos, mucho, con esa pulsión por el rock americano de ley, pongamos que desde Neil Young (con sus caballos), la familia Allman, los Cuervos y hasta la Credence, es decir los nombres que acuñaron el término. Tienen un doble en directo, como tiene que ser, y en su más reciente 'When The Day Goes Slow' derivan hacia la afroamericanidad: el blues trotón y el soul. Más que recomendada su sesión el Viernes en el Lemon (21h)

Bebe: ¡Vive!

Una de las preguntas que más se repiten en internet es «¿Qué fue de Bebe?». Y es que tras la explosión de popularidad que supuso su irrupción instantánea en la música con aquel disco llamado 'Pafuera telerañas', su estela se fue diluyendo (a lo que contribuyó ella autoboicoteándose en diversas circunstancias), hasta casi desparecer, y sin casi. Se cumplen veinte años del momento en que la extremeña/levantina María Nieves Rebolledo Vila sacó ese disco, que tenía el empoderamiento femenino como eje central y que aportó varios himnos a la causa feminista, como el (al parecer autobiográfico) 'Malo'. 'Y', 'Un pokito de rocanrol' y 'Cambio de piel', fueron otras grabaciones posteriores, mientras se la podía ver en el cine (por cierto, en la de Colomo 'Al sur de Granada' sin ir más lejos), y se dedicaba a viajar por el mundo en su autocaravana. Muy escasa de ver en Granada, el cumpleaños de aquellas canciones ha sido buen motivo para acercarse por aquí. Estará el sábado en el Falla (21h).

Carlos Chaouen: Música de cercanía

Carlos Chaouen es uno de los máximos exponentes de la canción de autor en Andalucía. Gaditano cosecha del 74, se ha forjado en distintos estilos, como puedan ser el rock, el pop o la fusión (en grupos como Crápulas en Flor), y ya desde 1996 se volcó en solitario, formando parte de esa generación de cantautores en la que también se incluyen Ismael Serrano, Pedro Guerra o Quique González. Para su nueva reinvención artística tomó su apellido artístico (en realidad es Juan Carlos Sánchez Ceballos) de la leyenda de la fundación de la ciudad marroquí Chef-Chaouen, y ya en 1998 vio la luz su primer y homónimo disco para el extinto sello Fonomusic. Carlos Chaouen es también psicólogo,, oficio al que se ha dedicados los últimos años aparcando los escenarios. Pero como el que prueba los aplausos no lo puede dejar jamás, este año ha vuelto a actuar en el cariñoso circuito de cercanía. Sábado J&J (21,30h)

Imala: De vuelta al rock

La banda granadina Imala estrenó su disco 'Imala somos rock' (por si había alguna duda) primero en versión digital y luego ya prensada. El cuarteto tomó su nombre de un dialecto granadino del hispano-árabe de la época nazarí y tiene una importante impronta de las músicas tradicionales de este sur. En ese álbum se escucha desde el rock más ortodoxo, incluso hard o stoner, al blues o el garaje con un pálpito flamenco muy de por aquí (incluyendo una adaptación del 'Antoñito el Camborio' Lorquiano). Pararon un año por razones de salud y ahora regresan al directo en el Foh Fest con Del Gremio y Doble Fondo. Sala Riff de Armilla el sábado (21:30h).

Shego: Lo han vuelto a hacer

Shego es la banda punk de las tres madrileñas Maite, Raquel y Charlotte, que empezaron a colgar música en 2020, publicando un primer EP en junio de 2020: 'Tantos chicos malos y tan poco tiempo'. El nombre de la banda viene de la mala de la serie de dibujos animados 'Kim Possible. Aunque ellas mismas se definen como «la parte dulce del punk», sus letras son directas, ácidas, claras y concisas. 'Suerte Chica', ya en largo, recogió todo los parabienes de los medios. Y este mismo año le han dado continuación con 'No lo volveré a hacer', una colección de píldoras que irradian frescor, descaradas y directas. Las repartirán en la sala Aliatar el sábado (22h).

Punk Buró: Post Deep Dark Dance Pop y más…

Desde 2007 sabemos de la existencia de este grupo granadino/almeriense «inclasificable dentro de una ortodoxia punk, como un saco de tornillería gruesa macerada en vinagre y riesgo con destellos pop y broncas disarmonías». Nada menos. De su primer disco 'Mesmérica' se ha dicho que «cocea los patrones de la música contemporánea con formas, moldes y estructuras donde barritar chirriando y escupir gritando a la vez, y volver a respirar sólo para detenerse a mascar aire y arena». Impresionante el cronista. Para pulir (o todo lo contrario) 'Pequeña Profecía de Parravicini' echaron mano del patafísico A.L.Guillén, una suerte de emigrado Frank Zappa granadino creador de músicas imposibles. El año pasado ponían en circulación 'Post Deep Dark Dance Pop', por si alguien les pregunta por su estilo. En directo son una apisonadora. El grupo lo forman Juan José Palenzuela (también exquisito fotógrafo), Paco Baena, (Director de museo), Matías Pérez (abogado) y Javier Barquero (bombero). Con Sr. Correcto (spoken word) en el Lemon el domingo (18h).

Mooon: Cualquier tiempo pasado fue…

Los neerlandeses Mooon son una de esas bandas que preservan el purismo y la esencia retro, tanto que sus primeras grabaciones se hicieron con el aparataje de época del que ya no queda más que, por aquí, en estudios frikis como Circo Perrotti o en la casa de Paco Loco y pocos sitios más. Entrar en su mundo como subir a una máquina del tiempo. El power trío (pero power-power) está compuesto por los hermanos Tom y Gijs de Jong (bajo, voz, auto arpa, percusión y batería, voz, órgano, mellotron, piano, sitar, fliscorno, flauta, bongos, percusión respectivamente), y su primo Timo Van Lierop (guitarra, voz, bongos, percusión), una moto con sidecar que nos retrotrae a la Edad de Oro de la música pop: el auge psicodélico de los años 60 y 70. 'Mooon's Brew' (2017), 'Safari' (2019) y 'III' (2024) evidencian que, para ellos, cualquier tiempo pasado fue mejor. Plantabaja domingo (19h). Con la garantía de Serpiente negra.