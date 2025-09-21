Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Música para dar y regalar en Granada

Propuestas recomendadas para esta semana

Juan Jesús García

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:44

THE LEMONHEADS: CORAZÓN DE LEMON

Con motivo del festival de décimo aniversario del Lemonrock, viene a tocar la banda que inspiró el nombre del local. ... Los bostonianos Lemonheads fueron uno de los grupos más populares de los años noventa dentro del panorama rock de 'baja fidelidad'; si sus primeros pasos partieron de un iracundo punk rock, derivaron con el tiempo hacia una suerte de rock electroacústico a lo Byrds con fases eminentemente de brillantes canciones pop. Sin que sirviera de precedente, Lemonheads actuaron en Granada justo en su mejor momento, 1994, cuando tenían en las listas diversas canciones de 'It´s a shame about ray' y fantásticas versiones de 'Luka' de Suzane Vega, 'The Boxer' de S&Gsrfunkel, y el 'Franks Mills' de la ópera 'Hair'. En 1997 pararon, y más tarde Evan Dando reactivó la marca hasta nuestros días. Llegan a Granada dentro de su gira 'The Deep End Tour' cuando ya tienen preparada la edición de un nuevo trabajo, el primero en 19 años, llamado 'Love Chant'. El lunes (21h) en el Lemon.

