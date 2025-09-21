Música para dar y regalar en Granada

THE LEMONHEADS: CORAZÓN DE LEMON

Con motivo del festival de décimo aniversario del Lemonrock, viene a tocar la banda que inspiró el nombre del local. ... Los bostonianos Lemonheads fueron uno de los grupos más populares de los años noventa dentro del panorama rock de 'baja fidelidad'; si sus primeros pasos partieron de un iracundo punk rock, derivaron con el tiempo hacia una suerte de rock electroacústico a lo Byrds con fases eminentemente de brillantes canciones pop. Sin que sirviera de precedente, Lemonheads actuaron en Granada justo en su mejor momento, 1994, cuando tenían en las listas diversas canciones de 'It´s a shame about ray' y fantásticas versiones de 'Luka' de Suzane Vega, 'The Boxer' de S&Gsrfunkel, y el 'Franks Mills' de la ópera 'Hair'. En 1997 pararon, y más tarde Evan Dando reactivó la marca hasta nuestros días. Llegan a Granada dentro de su gira 'The Deep End Tour' cuando ya tienen preparada la edición de un nuevo trabajo, el primero en 19 años, llamado 'Love Chant'. El lunes (21h) en el Lemon.

HOMBRE GARABATO: CARLOS CANO Y MÁS

No paran. Juntos, por partes o por separado, los miembros del Hombre Garabato rozan la hiperactividad. Videos con chavalería, el proyecto 'Reyerta' o el disco de Carlos Cano los mantiene entretenidos este año, aunque a buen seguro están ya trajinando nuevas cosas. En cualquier caso en directo es un grupo que merece todísima la pena no perderse, por su excelente apostura sonora y por la calidad literaria de sus mensajes. Y mejor aún en conciertos 'de cerca' como el que darán en la Casa de los Tiros el miércoles (19h)

ESPACIO CAJA SONORA: TERCERA TEMPORADA

Espacio Caja Sonora inaugura su 3ª edición de programación con una gran fiesta en la Sala Planta Baja y la primera sesión del ciclo (R)evoluciones en La Madraza. Con la temática anual 'Música interdisciplinar: el sonido en diálogo con otras artes', este proyecto cultural se consolida como un espacio integral y abierto a la ciudadanía, que combina propuestas artísticas (conciertos, exposiciones), formativas (cursos y conferencias) y de investigación (laboratorios ciudadanos, clubes de escucha).

La edición de este año refuerza la visión. Así el miércoles (19h) en La Madraza comienza la primera conferencias del cilo (R)Evoluciones, dedicada a música y salud mental (en colaboración con Fundación SGAE) y por la noche en el Planta actuarán Vito, Rache, Nazario y Sosoritnem.

SABINA: ADIÓS AL 'FLACO' POR DUPLICADO

En diversas ocasiones el de Úbeda recordaba que fue en Granada donde comenzó todo, en aquel rico y estimulante entorno de Juan de Loxa que tantos nombres ha dado a la cultura del país. Desde entonces una vida entera de poesía, canciones (24 discos) y libros (9), que, 'contra todo pronóstico', llega hasta hoy. A sus 76 años ha vuelto a las autovías y aviones, abriendo una gira mundial de 'postdespedida' que debiera terminar (nunca se sabe, ya de desdijo una vez) en Madrid en Noviembre. Acompañó este 'Hola y adiós' (así se llama el tour) con una canción muy apropiada: 'El último vals', referencia directa al concierto (y película) de la despedida de The Band en 1976 (que luego también 'se hicieron un Miguel Ríos' avant la lettre). Granada ha correspondido a dos noches, el jueves y el sábado, con dos llenos hasta la última andanada de la plaza de toros. ¡Qué menos para un hasta ¿siempre?, 'Flaco'!

ANA BELÉN: CON OJOS NUEVOS

Decía un músico veterano que había trabajado con muchos artistas, que la mujer que mejor afinaba de España era Ana Belén. Viendo su historial artístico cabe añadir que casi todo lo que hace o ha hecho lo hace igual de bien. Paradójicamente, por aquí, cuesta recordar cuándo ha venido ella sola a cantar, ya que siempre lo ha hecho con su marido en exitosa pareja o en aquel '4 en uno' que fue con Serrat y Miguel Ríos añadidos, dándose 'el gusto' de recorrer juntos medio mundo. 'Vengo con los ojos nuevos' es un disco de reencuentro tras siete años, con 11 temas nuevos (compuestas por Pedro Guerra y Víctor Manuel, con una auto-reversión) y letras cargadas de mensajes en los que hace alusión al feminismo, la denuncia social y la sororidad, entre otros asuntos actuales. El ciclo Caixabank-1001 músicas' la trae al Palacio de Congresos el viernes (21:30h).

SR. PÁLIDO: TUPÉS EN CRECIMIENTO

Tras la pandemia, el grupo Rock Pálido daba sus últimos conciertos presentando 'Fallo de sistema', su testamento. Acto seguido, su portavoz e imagen Juan de Dios Fernández Ortiz (Granada 1986), ha iniciado su despegue en solitario gota a gota, canción a canción, bajo la denominación de Sr. Pálido; eso sí, sin perder la denominación de origen ni la estética. No vive en Graceland sino en Otura y jamás se vestiría de árbol de Navidad en Las Vegas, pero nadie planta en un escenario granadino unas patillas y un tupé con tanto rock y tanto roll. Tras 'Caer de pie' ha llegado 'Camino a casa'. Seguro que suena en el Lemon el viernes (21h).

MUAC FEST: BESOS Y BAILES

El Muac Fest regresa a Granada el viernes y el sábado, a Armilla, con un paquete lleno de nombres muy populares en medios y redes de todos los estilos. Así el día inaugural estarán: Pepe & Vizio, Ruslana, Antony Z, Vera GRV, Lérica, Daniela Blasco, Carla Frigo. Y el siguiente cuenta su cartel con Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Nil Moliner, Pignoise, Bombai, Enol, Kingdom, cerrando ambas madrugadas con fiesta. Campo municipal desde la 17h.

JUAN ANTONIO PEINADO: DESDE LA TRASTIENDA DEL PLANTA

Juan Antonio Peinado se vino muy joven a Granada desde su pueblo jienense, a donde, cerrando un ciclo ha vuelto de nuevo. Allí ha tenido tiempo para pasear a su compañera de cuatro patas Milana, y también para recordar aquel garito tan revolucionario que fundó en 1983, un lugar de agitación y encuentro, un espacio de experimentación vital y cultural y que, con otros regidores sigue hiperactivo en la actualidad: el Planta Baja. El sábado (13h, en el mismo local) presenta sus 'memorias' desde la trastienda del Planta, 'La Caja del Diablo'.

HELPMEDAY!: AYUDA A PALESTINA

La octava edición del Festival Solidario Cultura Granada que organiza HelpMeDay! se celebrará nuevamente en el Palacio de Quinta Alegre, un espacio y amable para disfrutar de las múltiples actividades que proponen el sábado desde las 10 de la mañana y hasta las nueve de la noche. Conciertos, talleres, magia, baile y gastronomía llenarán este día familiar para todas las edades, donde la diversión y la cultura se unen a la solidaridad.Todos los beneficios irán dirigidos a sufragar el proyecto de la ONG Alianza por la Solidaridad en su campaña de 'Semillas de Esperanza en Tiempos de Guerra' con destino a Palestina. Por allí pasarán, entre otros: Voletems, Mago Migue, Los Makenrou, La Tetera Impro, Funkorama, Hombre Garabato y Z-Stereo.

DR. FEELGOOD: RECETAS DE BUEN ROCK&BLUES

Los actuales Dr. Feelgood funcionan desde hace años como un franquicia tras el fallecimiento de su cantante fundador Lee Brilleaux, con él vendrían por primera vez a Granada en el Festival aniversario de la sección de música de IDEAL a principios de los noventa, actuando ante más de 6000 personas en la Feria de Muestras de Armilla. En los últimos años la banda está formada por Kevin Morris, Phil H. Mitchell (ambos con más de 40 años en la casa), Robert Kane y Gordon Russell, y de su arrebatadora eficacia en el escenario con cualquier formación dan constancia su docena de discos live. Su repertorio es una garantía absoluta de buen rock&blues y mejor escuchado en un sudoroso escenario pequeño. Estarán en la sala Riff el sábado (21h) junto a La Cuchilla.

LOS NIÑOS JESÚS: FOLLONERO BAND

Ahí es nada, tener un grupo de rock es el sueño de tanta gente que a tiempo parcial muchos son los que han probado el chute de la adrenalina y los aplausos: Johnny Depp, Ryan Gosling, Jared Leto, Keanu Reeves, Juliette Leis… Y por aquí Luis Tosar, Natalia Tena, Nawja Nimri, Leonor Watling o Asier Etxeandia alternan platós y escenarios. En este terreno multitodo tan vocacional encontramos ahora a Jordi Évole, que con esa marca se hace 'un Gran Wyoming' para divertirse con un repertorio de versiones de sus grupos favoritos. Planta Baja el sábado (21h)

FERIA DEL DISCO: LA LEYENDA DEL VINILO

La itinerante Feria del disco antiguo y de coleccionista va a animar a los granadinos a recuperar parte de su pasado sentimental. La música esta íntimamente ligada a las peripecias vitales de cada persona y, como la celebre magdalena con café, reencontrarse con aquellas canciones nos permite mirar hacia atrás normalmente con ternura y algo de complacencia. Lo que comenzó con un encuentro de coleccionistas puros y duros de discos de vinilo es ya una operación eminentemente nostálgica para todos los públicos. Más de 100.000 ejemplares se podrán ver durante todo el domingo en los expositores montados en el céntrico hotel Turia a lo largo del día.