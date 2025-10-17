El Museo Arqueológico inaugura el ciclo 'Música para una visita' con dos conciertos El programa de la Consejería de Cultura propone para este fin de semana el Trío de flautas Euterpe y el cuarteto Galería Sonora, integrados por músicos de la OJA

La Consejería de Cultura y Deporte pone en marcha el nuevo ciclo 'Música para una visita', que contará con las actuaciones este fin de semana del Trío de flautas Euterpe y el domingo Galería Sonora en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. El programa invita al público a recorrer los espacios del museo a través de la música contemporánea, estableciendo un diálogo entre la creación artística, la arqueología y la memoria del territorio. Está organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, en colaboración con la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales. Ambas actuaciones están previstas a las 12:00 horas.

En concreto, el programa del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada contempla el 18 el recital del Trío de flautas Euterpe en la Galería Alta del Patio Principal de la Casa de Castril. Un espacio único desde el que se adivina la Alhambra, por lo que ésta será más que una visita, una resonancia, el eco de una civilización que entendió la belleza como equilibrio entre forma, sonido y silencio. Frente a las tinajas califales y nazaríes, cargadas de memoria artesanal, la música del grupo tejerá un puente entre pasado y presente, Oriente y Occidente, lo eterno y lo efímero.

Para comenzar, el aire andaluz de Falla suena aquí como un recuerdo compartido: el ritmo del fandango, la emoción del cante y la tierra bajo los pies. La flauta se convierte en hilo viajero, como las rutas que unieron este patio con el mundo. En la penumbra del mediodía, el sonido se vuelve plegaria. Falla deja oír el eco del cante jondo, donde la melancolía es sabiduría y el tiempo parece suspenderse. En Sumbler y Zempléni, la flauta respira con una quietud mística: melodías que flotan como humo de incienso, como el murmullo del agua que aún parece oírse en el patio.

En concreto, el 19 el recital de Galería Sonora integrado por el cuarteto de percusión de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), amenizará la visita a las obras expuestas en el Museo. El Patio de la Casa Latorre, con su galería de madera abierta al cielo granadino, acoge el diálogo entre arquitectura y sonido como una respiración compartida. La madera, materia viva y resonante, se convierte aquí en puente entre el gesto humano y la vibración del tiempo, igual que los fragmentos arqueológicos que el museo custodia en silencio. En este marco incomparable, los músicos de la OJA interpretarán obras de Steve Reich, John Cage, Elliot Cole y Eckhard Kopetzki, referentes en la música de percusión del siglo XX y XXI.

Así, 'Música para una visita' propone recorridos musicales a cargo de distintos grupos de cámara andaluces que interpretarán repertorios clásicos, contemporáneos y de jazz en diálogo con los espacios expositivos. «Cada programa ha sido diseñado en consonancia con las salas y las colecciones que lo acogen, invitando al visitante a 'escuchar' el museo además de contemplarlo», ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, quien ha recalcado que, con este fin, se distribuirán guías sobre los intérpretes, las obras y su contexto artístico.

