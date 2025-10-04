Munir Hachemi resucita las jarchas en cultur_ALH

Munir Hachemi (Madrid, 1989) siempre ha sido un autor ubérrimo, como lo fue, dice su biografía, su nacimiento, en un día en que sobre la ... capital de España se desató un aguacero. Su trayectoria literaria comenzó de bar en bar, pero no por el tinte bohemio que acompaña a muchos malditos, sino porque las barras fueron su primer lugar de emprendimiento –perdónesenos el término– ya que sus más antiguas creaciones las vendía en formato fanzine en ese espacio. Tras su primera novela, 'Los pistoleros del eclipse', vino una segunda, pero cuando esta salió, ya horadaba Hachemi las calles de una ciudad mucho más pequeña que el foro: Granada. Y hoy vuelve a estar, por partida doble, delante de, seguro, muchos amigos y amantes de su literatura, ya que participa por partida doble en el encuentro literario cultur_ALH. A las ocho de la mañana de hoy, compartirá el amanecer en el Mirador de San Nicolás con Luis Melgarejo, David Montañés y Erika Martínez, que oficiará como presentadora, en una recuperación de las jarchas. Y un poco más tarde, a las 12.30, estará en el Corral del Carbón en una mesa redonda titulada 'Narrativas del sur', con Cristina Morales, David Uclés e Isabel Mellado.

Medio en serio, medio en broma, responde con una carcajada cuando se le habla de la perspectiva de madrugar. «Tengo muchas ganas de estar otra vez en Granada. Esta ciudad es como mi casa. En general, lo de madrugar lo llevo regular, pero la oportunidad de recuperar las jarchas y darles un toque contemporáneo me parece una idea muy atractiva», comenta.

Sobre su contacto con esta forma literaria ancestral, asegura Hachemi que comenzó a estudiarlas en la carrera y le interesaron porque sigue usando el término 'jarya' cuando habla de 'salir' con su padre, argelino. «Es curioso que diez siglos después, la denominación se mantenga tal cual. Creo que es una forma expresiva que debería interesar a cualquiera, porque constituyen una de las primeras manifestaciones de la lírica popular».

Hachemi editó este año 'Lo que falta', una colección de cuentos. Con ese título, reflexionar sobre qué le falta y qué le sobra a la literatura en Granada es algo natural. «Creo que nos falta, precisamente, atención al cuento. No se publican muchos. Y lo único que sobra aquí es talento, y eso es buenísimo. Y no sólo de granadinos de nacimiento, sino de autores que aunque no nacieron aquí, han hecho su carrera aquí, como Rosa Berbel, Erika Martínez o María Elena Higueruelo. Aunque todas ellas sean ya más granadinas que la plaza de Bib Rambla...», dice entre risas.

El autor vino a Granada atraído por un master que dirigían Ana Gallego, quien precisamente está al frente de cultur_ALH, y Ángel Esteban, de Estudios Latinoamericanos. «Lo que más me gustó de ella es su paisaje multicultural, su capacidad para dar la bienvenida a quien quiere expresarse, a través de la UGR, espacios como La Tertulia o asociaciones como Diente de Oro. Para mí, es mi casa».

Preguntado a propósito de la mesa redonda de 'vendedores y polémicos' en la que participará, afirma: «Aunque no vendería mi alma al diablo por vender, sí que me alegro de que desde la calidad, haya autores que consigan repercusión y éxitos de ventas. Afortunadamente, tengo una vida al margen de la literatura, y eso me otorga una visión distinta».