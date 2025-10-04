Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Munir Hachemi, en Granada. PEPE MARÍN

Munir Hachemi resucita las jarchas en cultur_ALH

El escritor de origen argelino y vinculado a Granada hace doblete en el encuentro literario que comenzó ayer y durará todo el fin de semana

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:34

Munir Hachemi (Madrid, 1989) siempre ha sido un autor ubérrimo, como lo fue, dice su biografía, su nacimiento, en un día en que sobre la ... capital de España se desató un aguacero. Su trayectoria literaria comenzó de bar en bar, pero no por el tinte bohemio que acompaña a muchos malditos, sino porque las barras fueron su primer lugar de emprendimiento –perdónesenos el término– ya que sus más antiguas creaciones las vendía en formato fanzine en ese espacio. Tras su primera novela, 'Los pistoleros del eclipse', vino una segunda, pero cuando esta salió, ya horadaba Hachemi las calles de una ciudad mucho más pequeña que el foro: Granada. Y hoy vuelve a estar, por partida doble, delante de, seguro, muchos amigos y amantes de su literatura, ya que participa por partida doble en el encuentro literario cultur_ALH. A las ocho de la mañana de hoy, compartirá el amanecer en el Mirador de San Nicolás con Luis Melgarejo, David Montañés y Erika Martínez, que oficiará como presentadora, en una recuperación de las jarchas. Y un poco más tarde, a las 12.30, estará en el Corral del Carbón en una mesa redonda titulada 'Narrativas del sur', con Cristina Morales, David Uclés e Isabel Mellado.

