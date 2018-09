«El mundo de los superhéroes no me interesa en absoluto» José Muñoz, autor de Alack Sinner y responsable de uno de los números de Batman, en Granada Noir. / ALFREDO AGUILAR José Muñoz, autor de la saga del detective Alack Sinner, participa estos días en las actividades de Granada Noir relacionadas con el cómic MIGUEL ÁNGEL ALEJO Lunes, 1 octubre 2018, 00:48

El cómic ha dado el pistoletazo de salida a la cuarta edición de Granada Noir. Y no ha sido un disparo al aire y ni de fogueo, ha sido certero al corazón de la cultura granadina, demostrando al mismo tiempo la excelente y eterna salud del cómic granadino. Un disparo serio, riguroso pero al mismo tiempo gamberro. En algo de ello ha tenido que ver José Muñoz. El argentino, creador de Alack Sinner, protagonista de la popular saga de detectives, está estos días participando en los diferentes actos organizados en el certamen negro.

–¿Qué le ha sorprendido del cómic granadino?

–Lo que he podido ver y disfrutar en la parte de la historieta que a mí me interesa hay un alto nivel. Ya conocía a Pamies de su época barcelonesa con su humor, sátira, veneno y sarcasmo que tiene su obra. Por la misma muestra que hay en Granada con motivo de este encuentro, el nivel es alto. Estamos entre colegas en Granada.

–Con sólo doce años, entró en una escuela de arte en la que impartían clase Alberto Breccia y Hugo Pratt, ¿qué puede decir de estas dos eminentes figuras del cómic?

–Eran esencias mágicas de sus propias obras. Como personas físicas recibían las emanaciones del impacto de ese resplandor de su obra. Les admiraba y miraba al mismo tiempo.

–Dos grandes autores, ¿pero diferentes?

–A los dos los considero expresionistas. Pratt expresionista diurno, Breccia expresionista nocturno. Breccia dibujaba dentro del terror, la noche, el negro profundo con un trazo enérgico y fresco. Pratt dibujaba en la felicidad del día, el espacio norteamericano, las bellas mujeres y la guerra. Dos talentos extraordinarios, altísimos y diferentes.

–Su personaje Alack Sinner nació como detective siguiendo las reglas, pero acabó por su deriva social en otras situaciones. ¿Lo tenían así planteado desde el principio?

–Cuadrito, cuadrito íbamos haciendo nuestra historieta, e íbamos evolucionando poco a poco, incluso en el aspecto físico.

–En una ocasión dentro de esta serie, tanto usted como el guionista, Carlos Sampayo, se incluyeron en una historieta, ¿cómo fue?

–Pues sí, nos metimos en la historieta porque estábamos en una situación desangelada y mala en la vida real. Entonces nos introducimos los dos para que Alack Sinner nos protegiera. Nos refugiamos en él para que nos ayudara. Fue un hecho real.

–Llegó a dibujar a Batman en una ocasión, ¿cómo fue?

El mundo de la historia de superhéroes y marcas no me interesa para nada. Cuando tenía más o menos nueve años, tuve contacto con ellos, pero después lo dejé. En mi época inglesa, dibujé cosas que no me gustaban con la intención de después dejarlo, pero así me ganaba los garbancitos, como decía Gardel. Recibí un encargo de realizar ese Batman, lo dibujé, quedé contento pero ya no me interesa más.

–La editorial Salamandra ha publicado una nueva edición de Alack Sinner. ¿Tiene algún otro tomo preparado con esta editorial?

–Sí, tendrá cuatrocientas páginas la nueva entrega, con menos páginas que la edición de Alack Sinner y en el mismo formato. Recogerá Las Historias del Bar de Joe, que aquí ya publicó Planeta hace diez a doce años. Será una edición revisada y mejorada. Es una serie de historietas que se desarrollan en cinco bares diferentes y distintos de todo el mundo. Son historias dramáticas, tirando poco a lo cómico.

–¿Sería posible un bar granadino en una de sus historias?

–Por supuesto, un bar granadino podría incluirse en esta serie, sí.