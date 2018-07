La multa a un local de Granada por la música en directo caldea los ánimos en internet La sanción, que asciende a 3.000 euros en la actualidad, fue impuesta por carecer de licencia para la actividad según reconocen ambas partes PABLO RODRÍGUEZ Sábado, 21 julio 2018, 00:46

El pasado 14 de abril, durante la celebración de la Noche en Blanco, el pub New Orleans, situado en el número 10 de la calle Almona del Boquerón, fue sancionado por la policía por albergar una actividad con música en directo y carecer de licencia para ello. La multa, que según el Consistorio era de 150 euros, asciende ahora a 3.000 euros después de que los propietarios no pagaran ni reclamaran en tiempo, una cantidad que, según los dueños del local, les ha obligado a cerrar.

El caso fue denunciado por los propios responsables del New Orleans el pasado jueves en una famosa red social. Durante las últimas 24 horas, la publicación ha sido compartida casi medio millar de veces y ha reunido casi un centenar de comentarios que, en su mayoría, apoyan la explicación de los dueños del pub y reclaman una mayor atención del equipo de gobierno para solucionar un problema que afecta, según los sancionados, a otros espacios de la ciudad.

«Cuando llegó al Ayuntamiento de la ciudad el nuevo equipo de gobierno, organizaron varias reuniones con músicos y propietarios de bares con el fin de comunicar la intención de cambiar la normativa que regula las licencias de los locales para poder albergar música en directo; mientras, nos alentaron a realizar conciertos comunicando que si no teníamos denuncias de vecinos, no tendríamos ningún problema», explican en su comunicación.

«Con estas buenas intenciones, un montón de locales empezaron a realizar actuaciones en vivo con el 'ligero olvido' de que no teníamos licencia para hacerlo y durante los siguientes meses se sucedieron inspecciones y denuncias», aseguran los dueños del pub, que denuncian una «persecución» por parte de la policía local y la autonómica.

Tras ser denunciados en la Noche en Blanco, los responsables del New Orleans aseguran que mantuvieron encuentros con un delegado del equipo de gobierno así como con varios ediles del Consistorio y otros dueños de locales sancionados. Es durante esas conversaciones cuando tienen la sospecha de que algunas de las denuncias no han sido ejecutadas. «A mí, sin embargo, me llegó el expediente de sanción con una multa de 3.000 euros», explican.

La sanción, aseguran, les ha obligado a cerrar el negocio y denuncian que el actual equipo de gobierno no ha aprobado aún el cambio de licencias que permita las actuaciones en vivo.

Desde el Consistorio, sin embargo, la versión es diametralmente opuesta. Según el equipo de gobierno, la sanción inicial no fue de 3.000 euros sino de 150 y ha sido la negativa a pagarla en tiempo y forma y a reclamar la que ha hecho subir la cantidad hasta la mencionada por los dueños del New Orleans.

El cierre del local de la calle Almona del Boquerón no es consecuencia de la multa, según explican desde el Ayuntamiento, sino que era una decisión ya tomada previamente por los dueños, que habrían aprovechado la circunstancia para iniciar una campaña contra el equipo de Francisco Cuenca.

Bajo la marca 'Granada, ciudad de la música', el gobierno municipal ha hecho bandera de la música en directo en los últimos años con la señalización de los pubs históricos de la ciudad y la puesta en marcha de diferentes ciclos de conciertos.