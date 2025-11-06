Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra convertirá a Lanjarón en epicentro del teatro amateur durante noviembre y diciembre

El evento reunirá a 16 grupos de procedentes de diferentes localidades alpujarreñas de Granada y Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:07

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto al alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, el presidente de la Asociación Cultural Abuxarra, Juan José Bonilla, ... y la vicepresidenta de la Asociación Cultural Abuxarra, Mónica López, ha presentado la XXX Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra, un referente cultural que celebra tres décadas impulsando el teatro amateur en los pueblos de la comarca. Este año, el municipio de Lanjarón ejercerá como sede, desde el 9 de noviembre hasta el 14 de diciembre, con programación teatral cada sábado y domingo.

