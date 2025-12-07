Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marilú Baez

Muere Martin Parr, el fotógrafo que convirtió lo cotidiano en un espejo irónico del mundo moderno

El reconocido miembro de la agencia Magnum deja un legado visual que redefinió la fotografía documental desde el color, el humor y la crítica social

C. P. S.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:16

Comenta

El mundo de la fotografía está de luto. El influyente documentalista Martin Parr ha fallecido en su casa de Bristol, a los 73 años. Considerado ... una figura clave del retrato social contemporáneo, transformó escenas del turismo de masas, el ocio popular y la cultura de consumo en retratos ácidos y vibrantes de la cotidianeidad. Su obra, llena de humor, crítica y una estética propia, redefine la forma en que entendemos el mundo moderno.

