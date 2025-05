«Milnoff sigue en las calles porque es del pueblo»

Milnoff cumple seis años. El festival flamenco de Granada se ha convertido en un referente a nivel nacional. Nació en plena pandemia y celebró su ... primera edición entre mascarillas y distancias de seguridad. Ni el miedo al contagio ni las restricciones lo pararon. Fue todo un éxito gracias a su formato innovador. Su esencia era llevar el arte más puro a todos los públicos. Dar una alternativa gratis y en la calle al que no llega a final de mes y no se puede permitir entradas de 80 euros. «Milnoff sigue en Granada porque es del pueblo. Siempre ha sido un festival pensado para la gente. Para quien quiera disfrutarlo. Pero creado para el que cobra mil euros. Para ellos, acceder a la cultura es un lujo y no debería ser así», habla Pepe Luis Carmona Habichuela, director del festival, que comienza este martes tres de junio su sexta edición.

El festival nació por y para Granada. Su nombre está inspirado en 1922, año en el que se celebró el Concurso de Cante Jondo en la Alhambra, promovido, entre otros, por el compositor Manuel de Falla y el pintor Ignacio de Zuloaga, con la estrecha colaboración del poeta Federico García Lorca. Milnoff le debe mucho a Granada, pero la ciudad también a este festival. «Cuando llegué en 2009 me di cuenta que no había ningún festival grande en Granada. En la mayor parte de Andalucía había grandes y buenos festivales. Pero Granada era rockera -y lo sigue siendo. Pero ahora tiene también a Milnoff. Estamos hablando de un festival de primer nivel nacional. Por aquí han pasado grandes estrellas como Tomatito, Estrella Morente o Farruco. Y eso no lo puede decir cualquier ciudad».

Ahora le ha tocado el turno a los Habichuela, estirpe a la que pertenece el director del festival. Esta sexta edición se inaugura con el espectáculo Sinergia. Sobre el escenario se va a poder ver a Pepe Habichuela, el último gran flamenco de Granada. Una leyenda en vida que no es fácil de ver en un teatro porque ya ha cumplido 80 años. Le acompañan sus sobrinos Pepe Luis Carmona Habichuela y Antonio Carmona Amaya. «En Granada ha estado Mario Maya, Manolote, están los Morente. Pero en Granada también nació una saga de magníficos guitarristas como son los Habichuela. Los hijos de estos guitarristas -en referencia a Antonio, Juan y Josemi y el propio Pepe Luis Carmona- hemos paseado el nombre de Granada por todo el mundo». Una referencia que hace a Ketama y La Barbería del Sur. Grupos pioneros en la fusión de sonidos tradicionales con el pop y otros ritmos. Artistas que supieron explotar el llamado 'nuevo flamenco' mientras la movida madrileña estaba en auge. «Era de justicia juntarnos en Granada, me parece una ocasión preciosa».

Además de esto, la hija de Pepe Luis Carmona Habichuela, Juana Carmona Heredia, bailará en un espectáculo en la Plaza Birrambla, donde el flamenco de cuna será el protagonista. Por lo tanto, se juntan tres generaciones de flamencos en un mismo festival. Y eso tampoco se ve todos los días.

Referente

«Mi tío Pepe es, junto a Miguel Ríos, las dos leyendas granadinas de la música que siguen vivas», dice Pepe Luis con orgullo, a la vez que se acuerda también de Enrique Morente o Carlos Cano. La ocasión será única en esta sexta edición para ver al maestro de la guitarra, que ha compartido escenario y noches de arte con figuras como Sabicas, Paco de Lucía o Camarón. Y es que, ser un Habichuela es un sentimiento. También un privilegio para una segunda generación de artistas que irrumpieron en el panorama musical de un flamenco que se había despegado de la sociedad más comercial. Aunque, sin duda, ser el linaje de una familia de este nivel es una presión. «Yo fui el único Habichuela que nació en Madrid. Mi familia nació en Granda, en la placeta Liñán. Allí me desarrollé como cantaor. Con 15 años estaba cantando en un teatro en Holanda, con 19 ya había grabado mi primer disco de la Barbería y con 20 me fui a Nueva York. Siempre he estado escuchando »a ver cómo canta el niño, a ver cómo canta el niño«. Ahora me acuerdo de eso y, obviamente, lo que siento es un orgullo increíble».

En las calles

Milnoff se celebrará del 3 al 7 de junio en escenarios tan emblemáticos como La Chumbera o el Teatro Isabel la Católica, con un cartel que reúne a grandes figuras como Antonio Reyes, Rancapino Chico o Fuensanta La Moneta.

También seguirá con su esencia con las Plazoletas Flamencas, programación que ofrece gratuita a la ciudadanía granadina en Plaza Bib-Rambla. Este año en ellas llevará a cabo una iniciativa solidaria a favor de la fundación Calor y Café; para sentarte a disfrutar del espectáculo se pide que se lleve un kilogramo de alimentos no perecederos. Por estas Plazoletas pasarán artistas que son granadinos o que viven en Granada. Podremos disfrutar en ellas del guitarrista Miguel Ángel Cortés, del cantaor Miguelón de Jerez y de nuevos talentos del baile como: Juana Carmona Heredia, Juan El Coquillo, Nono Heredia y Curro Heredia.