El cantante, en el Palacio de Carlos V.

El cantante, en el Palacio de Carlos V. J. A. M.

Miguel Poveda se desdobla en 'Había mil Federicos'

El cantaor barcelonés llega al Generalife los días 21, 22 y 23 con una propuesta nueva que mezcla palos clásicos y temas de sus discos

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 20:58

El cantaor Miguel Poveda se ha sumado con gusto al ecosistema cultural granadino. Su atracción lorquiana va más allá de la boca que utiliza para ... hablar y cantar y se traduce en hechos, algo que le coloca en un lugar interesante dentro de un universo en el que hay mucho postureo. Su 'enlorquecimiento' no es una pose, sino el deseo de difundir el legado de un autor que para él se ha convertido en la estrella polar de su navegación vital. Así lo manifestó ayer en la sala de conferencias del Palacio de Carlos V, durante la presentación de su nuevo espectáculo vinculado al fuenterino, 'Había mil Federicos', que se podrá ver en el Teatro del Generalife, dentro del ciclo 'Lorca y Granada' que se inició con Manuel Liñán. Será el segundo protagonista cronológico y también en número de noches, ya que los restantes tres espectáculos del ciclo sólo se presentarán una noche, durante la última semana del mes.

