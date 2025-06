Este miércoles arranca en la Monumental de Frascuelo el II Circuito de novilladas de Diputación

María Dolores Martínez Granada Lunes, 16 de junio 2025, 12:45 Comenta Compartir

La Diputación de Granada y el Capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia ha hecho oficial en el Palacio de Niñas Nobles el cartel de la segunda edición del Circuito de novilladas sin picadores de Granada, cuya primera cita será este miércoles en la Monumental de Frascuelo a las 19:30 horas.

La programación está formada por tres festejos: el 18 de junio en Granada, el 27 de septiembre en Diezma y el 25 de octubre en Huéscar.

Las combinaciones son las siguientes:

-Miércoles 18. Granada. Novillos de Trinidad para Rafael Fandila (Escuela Taurina de Motril), Iván Rejas (E.T Atarfe), Gustavo Martos (E.T. Atarfe), Nicolás Cortijo (E.T. Albacete), Pablo Fernández (E.T. de Atarfe) y Armando Bustos (E.T. Motril).

-Sábado 27 de septiembre. Diezma (17:00 horas). Novillos de Salvador Domecq para Rafael Fandila (E.T. Motril), Gustavo Martos (E.T. Atarfe), Cristian Pedrosa 'El Mini' (E.T. Baza), Juan Zamora (E.T. Albacete), Pablo Fernández (E.T. Atarfe) y Armando Bustos (E.T Motril).

-Sábado 25 de octubre. Huéscar (16:30 horas). Novillos de Castillo de la Reina para Manuel Luque 'El Exquisito' (E.T. Colegio Salesianos), Manuel Martínez (E.T. Diputación de Málaga), Pablo Fernández (E.T. Atarfe) y Armando Bustos (E.T Motril).

El diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, comenzó su intervención agradeciendo la labor e impulso del Capítulo Granada de la FTL. Este circuito es «una oportunidad para que los jóvenes novilleros demuestren su valentía, esfuerzo y aprendizaje y que muy pronto puedan debutar con picadores», como es el caso de Iván Rejas en Atarfe.

Desde la Diputación «queremos seguir impulsado iniciativas como esta que mantengan vivas nuestras costumbres, promoviendo la cultura y la afición taurina». Gracias a ello, «vemos que las plazas de toros están cada vez más llenas de gente joven». Más aún, en una provincia donde el toro tiene tanto arraigo.

En Granada «son más de 30 localidades las que celebran anualmente sus festejos relacionados con el mundo del toro, lo que significa que hay una gran afición taurina».

El coordinador del Capítulo Granada de la FTL, Fernando Navarro, se refirió a este certamen como una continuación del trabajo previo que se hace a través de las escuelas. «Es un proyecto eminentemente granadino». Durante su intervención, agradeció el apoyo de la Diputación y de los ayuntamientos participantes porque crean un cambio de mentalidad, «para nosotros es un honor que haya una institución que haya creído en nosotros».

Por último, la presidenta de los festejos en la Monumental de Frascuelo y Atarfe y miembro de la FTL, Ana Belén Álvarez, también dedicó palabras de elogio a la Diputación por esta apuesta por el futuro de la tauromaquia, por el entusiasmo con que esta institución acoge estos proyectos y «por no tener ningún complejo».

La presentación contó con el respaldo, a nivel de autoridades, del teniente de alcalde de Diezma, Juan Carlos Cobo, la teniente de alcalde de Huéscar, Lucía Lozano y la concejala de Cultura de este último municipio, Alicia Rodríguez. Junto a ellos, estuvieron presentes Pedro Pérez 'Chicote' y Jorge Aguaza, en representación de las escuelas taurinas de Atarfe y Motril, cinco de los novilleros participantes: los granadinos Rafael Fandila, Iván Rejas, Pablo Fernández, Gustavo Martos y Armando Bustos, y Trinidad Marín, madre de David Fandila 'El Fandi', cuya ganadería es la titular del primero de los festejos de este ciclo.