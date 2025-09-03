Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los premiados, con directivos de la AAEC y la consejera de Cultura en el Palacio Carlos V. Blanca Rodríguez

Los mejor de las letras andaluzas, en la Alhambra

David Uclés, Clara Morales, Irene Reyes-Noguerol y Juan José Castro recogen los Premios Andalucía de la Crítica en un acto lleno de emoción

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:39

Una entrega de premios puede ser interesante, divertida, tediosa, original… póngale el calificativo que quiera en función de su experiencia. La de ayer en la ... Alhambra fue emotiva. Muy emotiva. Una emoción patente en la voz de los cuatro galardonados en la trigésimo primera edición del Premio Andalucía de la Crítica, el jienense David Uclés en Novela, el granadino Juan José Castro en Poesía, la onubense Clara Morales en Ópera Prima y la sevillana Irene Reyes-Noguerol en Relato, y también en el rostro de todos los espectadores que llenaron el salón de actos del Palacio de Carlos V. Un evento organizado por la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios (AAEC) al que asistió una nutridísima relación de autoridades de todos los ámbitos, entre ellas la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, una lectora empedernida.

