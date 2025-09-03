Los mejor de las letras andaluzas, en la Alhambra

Una entrega de premios puede ser interesante, divertida, tediosa, original… póngale el calificativo que quiera en función de su experiencia. La de ayer en la ... Alhambra fue emotiva. Muy emotiva. Una emoción patente en la voz de los cuatro galardonados en la trigésimo primera edición del Premio Andalucía de la Crítica, el jienense David Uclés en Novela, el granadino Juan José Castro en Poesía, la onubense Clara Morales en Ópera Prima y la sevillana Irene Reyes-Noguerol en Relato, y también en el rostro de todos los espectadores que llenaron el salón de actos del Palacio de Carlos V. Un evento organizado por la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios (AAEC) al que asistió una nutridísima relación de autoridades de todos los ámbitos, entre ellas la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, una lectora empedernida.

Las palabras de bienvenida corrieron por cuenta del director del Patronato de la Alhambra, Rodrigo Ruiz-Giménez, quien significó que el monumento nazarí es muchas cosas, matemáticas, historia, sostenibilidad, jardines… y ahora también literatura gracias a los Premios Andalucía de la Crítica. Y continuación se procedió a la concesión de los 'cabezones' previa 'laudatio' por parte de representantes de la AAEC, una entidad que goza de una salud de hierro en las ocho provincia con más de un centenar de asociados.

Juan José Castro, Premio Andaluz de la Crítica en la modalidad de Poesía por 'El bosque errante', explicó que, seguramente, nos llevaríamos una gran decepción si supiéramos el número de personas que leían poesía en los tiempos de Lorca, pero también en la actualidad. «No tenemos el favor de muchos lectores, pero sí son muy fieles», aseguró. «Gracias a ellos -añadió- el género se mantiene vivo». Castro habló de las muchas horas de esfuerzo que supone un poemario como 'El bosque errante', con la complejidad añadida de que se hace en soledad. Por todo ello pidió que, con el conque de la Capitalidad de la Cultura en Europa en 2031, se plantee la creación de una escuela para los escritores de versos.

Labor de las editoriales

Irene Reyes-Noguerol, Premio Andalucía de la Crítica por 'Alcaravea', aprovechó la ocasión para mostrar su gratitud tanto a la AAEC como de una manera muy especial a su madre, presente este miércoles en el Palacio de Carlos V. También ensalzó la labor que realizan editoriales como Páginas de Espuma por su apuesta por la narración breve. «Los cuentos fascinan porque son el primer acercamiento que todos tenemos a la libros», comentó Reyes-Noguerol. Y recordó lo mucho que ha supuesto la literatura para una mujer introvertida como ella. «Ha sido una compañera en la vida, incluso en los momentos más difíciles».

Clara Morales, Premio Andalucía de la Crítica por 'Ya casi no me acuerdo', ironizó con la recepción de un reconocimiento como este, Ópera Prima, a sus treinta y seis años. Durante su intervención, planteó una serie de reflexiones sobre 'lo andaluz' a colación de un inspirador paseo por la calles del Sacromonte y el Albaicín esa misma mañana. Así, reflexionó sobre la condición de hijo de Andalucía de Lorca, pero también de los que lo mataron. «Es la manera de construir una memoria no complaciente», dijo. «¿Quién hizo el Albaicín?, ¿puedo ser heredera de tanta belleza? No tengo respuestas a estas preguntas, pero sí derecho a hacerlas de dentro», manifestó.

David Uclés, Premio Andalucía de la Crítica por el best seller 'La península de las casas vacías', expresó su enorme gratitud por ser acreedor a una distinción así. «Estoy nominado a premios tan importantes como el de la Unión Europea, pero sería muy difícil entenderlo sin antes haber logrado el de los críticos de mi tierra», comentó. «No tiene dotación económica, pero me hace una ilusión enorme», confesó. «Hace 15 años que empecé con 'La península de las casas vacías', un tiempo en el que no cotizaba y trabajaba en silencio; por eso me encanta que ahora me den estas palmaditas en la espalda», indicó desde el sentimiento.