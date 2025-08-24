Mariola Cantarero se suma a la candidatura Granada 2031 El acto de adhesión se ha celebrado en el Ayuntamiento de Granada, donde la alcaldesa Marifrán Carazo ha destacado la relevancia de esta incorporación

Ideal Domingo, 24 de agosto 2025, 13:30 Comenta Compartir

La reconocida soprano granadina Mariola Cantarero, una de las voces más destacadas del panorama lírico internacional, ha formalizado su adhesión al proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, manifestando su compromiso con la difusión y proyección del patrimonio artístico de la ciudad.

El acto de adhesión se ha celebrado en el Ayuntamiento de Granada, donde la alcaldesa Marifrán Carazo ha destacado la relevancia de esta incorporación: «Mariola representa el talento granadino que ha traspasado fronteras, llevando con orgullo nuestra cultura por el mundo. Su apoyo simboliza la unión entre tradición y excelencia artística, y aporta a esta candidatura una dimensión humana y emocional vinculada a nuestras raíces».

Carazo ha añadido que «Granada no se entendería sin su música, sin su arte, sin sus creadores. La implicación de figuras como Mariola Cantarero refuerza una candidatura viva, tejida desde el compromiso, la sensibilidad y el talento de quienes la han llevado en su voz y en su corazón por los grandes teatros del mundo».