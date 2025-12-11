Mariola Cantarero, una diva navideña que vuelve al Auditorio Falla

No quiere mirar atrás hacia todo lo conseguido en este 2025, sino hacia delante. Lo cierto es que la granadina Mariola Cantarero se consolida año ... tras año como una de las referencias líricas de Granada, con una carrera incontestable en los escenarios y un magisterio que ya ejerce desde hace años con solvencia. Con todo, el escenario sigue siendo su vida. Y mañana, a partir de las 19.30 horas, volverá a su sala favorita, el Auditorio Manuel de Falla, para estrenar un espectáculo llamado 'Diva Navidad', donde estará acompañada por Antonio José Henares al piano; Manuel Luque a la percusión; Eva Calero al violín;Daniel Abad al contrabajo, y el Coro Pequeñas Voces de la Alhambra, una agrupación que está de enhorabuena tras haber vencido esta misma semana en el IVCertamen Coral de Binissalem en su categoría infantil, con premio también para su directora, Myriam Gálvez.

Enamorada de la ópera desde pequeña, cantaba encima de 'La bohème' de Maria Callas soñando algún día con emularla. Luego, vendría una carrera construida sin prisa, peldaño a peldaño, desde su pequeño papel en 'Atlántida' con La Fura dels Baus en la plaza de las Pasiegas –estaba en plena Selectividad entonces–, hasta sus roles de protagonista en numerosos teatros europeos. «No tenía un plan prefijado. Quizá habría estudiado Derecho o Historia del Arte, pero la vida fue decidiendo por mí», afirma. A pesar de atesorar una amplia trayectoria en el universo lírico, no es una melómana obsesiva. «No llego a casa y me pongo una ópera entera en el lector de compactos. Y mi lista de Spotify o la que tengo en el coche tiene de todo. Me encanta, por ejemplo, el último disco de Rosalía. Me parece sublime, y es una buena forma de acercar el universo de la clásica a quienes no han tenido contacto con él, aunque sea en un disco de pop», añade.

Familiar

Es por ello que el recital de este sábado, que tiene su origen en un proyecto nacido para ser interpretado en una gira por la provincia el año pasado, tendrá algunos momentos líricos, pero sobre todo, recorrerá la tradición musical relacionada con la Navidad de varios países europeos, y alguna sorpresa relacionada con la música de cine. Los arreglos, dice Mariola Cantarero, estarán en clave jazzística en algunos casos. Sonarán, con todo, títulos tan familiares como 'Adeste fideles', 'El tamborilero', 'Campana sobre campana' y villancicos populares andaluces cuyo origen explicará la cantante a lo largo del recital. También habrá lugar para clásicos internacionales como 'Have yourself a merry little Christmas' de Frank Sinatra, o 'Navidad' de José Luis Perales, «una letra que llega al corazón». No faltará tampoco 'Stille Nacht', en español 'Noche de paz', el clásico austríaco cuyo origen está rodeado de leyenda. Va a ser, sin duda, un recital políglota. «Canto en alemán, inglés, italiano, vasco, catalán, castellano...», afirma la soprano.

En definitiva, Diva Navidad es un paseo por la música que calienta el corazón. Las entradas cuestan tan solo 20 euros y están a la venta en la plataforma de venta redentradas.com.