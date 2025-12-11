Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La soprano Mariola Cantarero vuelve mañana al Auditorio Falla. F. P.

Mariola Cantarero, una diva navideña que vuelve al Auditorio Falla

La soprano estrena un espectáculo ecléctico en torno a la música de estas fechas, donde cantará en varios idiomas y mostrará su gran versatilidad vocal

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:28

No quiere mirar atrás hacia todo lo conseguido en este 2025, sino hacia delante. Lo cierto es que la granadina Mariola Cantarero se consolida año ... tras año como una de las referencias líricas de Granada, con una carrera incontestable en los escenarios y un magisterio que ya ejerce desde hace años con solvencia. Con todo, el escenario sigue siendo su vida. Y mañana, a partir de las 19.30 horas, volverá a su sala favorita, el Auditorio Manuel de Falla, para estrenar un espectáculo llamado 'Diva Navidad', donde estará acompañada por Antonio José Henares al piano; Manuel Luque a la percusión; Eva Calero al violín;Daniel Abad al contrabajo, y el Coro Pequeñas Voces de la Alhambra, una agrupación que está de enhorabuena tras haber vencido esta misma semana en el IVCertamen Coral de Binissalem en su categoría infantil, con premio también para su directora, Myriam Gálvez.

