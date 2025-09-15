Marina Heredia desvelará en la Alhambra el secreto de su nuevo disco

Ideal Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

La artista granadina Marina Heredia ha desvelado este lunes que el concierto que ofrecerá en la Bienal de Flamenco el día 18 de septiembre, junto a la Orquesta Ciudad de Granada, supondrá una gran sorpresa para los asistentes, ya que tendrán la oportunidad de conocer en primicia el contenido del que será su nuevo disco: 'El libertad. El Camino de los Gitanos'.

El título del concierto será el mismo del disco, que verá la luz en otoño, con la misma parte sinfónica ya estrenada hace dos años en Alemania, más las canciones y cantes flamencas que se incorporarán al trabajo y que sonarán, por primera vez, esta semana en la Alhambra. El concierto, de principio a fin, canta al éxodo durante siglos de pueblo gitano, coincidiendo con el VI centenario de su llegada a España. Por tanto, el contenido del concierto y del disco «es un relato de dolor, resistencia y dignidad -explica Heredia-. Da igual si le cantas al niño gitano en un campo de concentración nazi o al niño de hoy en Gaza: lo que se canta es atemporal y nos recuerda que las injusticias, por desgracia, siguen repitiéndose en el mundo», ha explicado, emocionada.

Concierto único

La Bienal de Flamenco de Granada vive este septiembre su primera edición y lo hace con éxito. En este marco y en el espectacular patio circular del Palacio de Carlos V, en la Alhambra, la cantaora de la tierra estrenará 'En Libertad. El camino de los gitanos'. El espectáculo contará con la Orquesta Ciudad de Granada en la primera parte sinfónica, ya estrenada en 2023 en Alemania con la Sinfónica de Duisburg. Fue el fruto de una residencia artística de un año de la propia Marina con dicha formación alemana.

El concierto seguirá con una segunda parte flamenca, con composiciones inéditas que recorren la historia, las penurias y las grandezas del pueblo gitano a lo largo de sus 600 años de presencia en España, buceando en una historia aún más antigua, desde su salida de la India hasta su arraigo en Andalucía.

La novedad de lo que hasta ahora se conoce es que este espectáculo coincide con el contenido íntegro del próximo disco de la cantaora, que verá la luz en otoño y que contará además con sorprendentes colaboraciones que no se desvelarán hasta después del concierto. El disco llevará el mismo nombre de este espectáculo. «Va a ser un concierto muy especial, muy intenso y muy sentimental. Para mí lo está siendo ya, porque me está haciendo mucha marca en mi corazoncito», confiesa Marina Heredia sobre esta cita, que agotó todas sus entradas semanas antes de celebrarse. «Aunque yo no he vivido todo lo que canto, el ADN grita dentro de mí, y es la historia de ese pueblo gitano, ese camino que tenemos desde que salimos de la India hasta nuestros días», ha asegurado Heredia.

Arte, emoción e investigación

El proyecto 'En Libertad' nació en Alemania como fruto del encargo realizado por la Sinfónica de Duisburg, con la que la cantaora desarrolló una residencia artística inédita en el flamenco. «Es la primera vez que una flamenca hace una residencia con una sinfónica. Fue un año entero de trabajo, de convivencia, de aprendizaje mutuo, y de ahí salió el encargo especial de esta obra. Yo lo viví como una oportunidad histórica: que una orquesta alemana me pidiera contar, desde el flamenco, la historia de mi pueblo. Y ahí nació 'En Libertad, el Camino de los Gitanos'».

La primera parte del espectáculo es sinfónica, un poema musical de más de media hora compuesto por José Quevedo 'Bolita' y Joan Albert Amargós, a partir de una idea de la cantaora. «Con Bolita y Amargós encontramos un lenguaje común entre lo sinfónico y lo flamenco. Era un reto enorme, porque había que hablar de siglos de historia y convertir ese relato en música. Y ellos lo hicieron posible».

La segunda parte, inédita, está concebida en clave flamenca y completa el relato histórico con nuevas composiciones. «Son capítulos nuevos que yo quería contar en primera persona, con el flamenco como lengua materna, porque era la manera más fiel de dar voz a esas vivencias. Me siento muy satisfecha de poder enseñar esa forma que tenemos los gitanos, también esa forma que hemos tenido de penar en la historia, lo mal que se nos ha tratado y lo poco que se nos conoce en profundidad».

Ambas partes están respaldadas por el trabajo de investigación del profesor e historiador granadino Alejandro Heredia, primo de la artista. «Estoy súper orgullosa de él. Nos ha ayudado a poder demostrar que estas no son historias inventadas, sino verdaderas vivencias a lo largo de ese camino histórico que han tenido los gitanos hasta llegar a nuestros días».