Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Espectáculo de la cantaora Marina Heredia.

Marina Heredia agota las entradas para su espectáculo 'En Libertad' de la Bienal de Flamenco de Granada

Es un proyecto de la propia Marina Heredia que mezcla la fusión sinfónica del flamenco con una segunda parte que se convierte en la continuación del homenaje al pueblo gitano a través de distintas composiciones y canciones que rememoran los 600 años de su presencia en España

Europa Press

Martes, 19 de agosto 2025, 16:18

El espectáculo 'En Libertad' de la cantaora Marina Heredia ha sido el primero de la Bienal de Flamenco de Granada en colgar el cartel de «completo» tras agotarse todas las entradas a la venta.

El concierto, para el que Heredia contará con la Orquesta Ciudad de Granada, se celebrará el próximo 18 de septiembre en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, y supondrá un homenaje al pueblo gitano en el sexto centenario de su entrada a la península ibérica, según se detalla en una nota de prensa difundida este martes.

Antes, la cantaora ofrecerá un recital este viernes, 22 de agosto, en Almuñécar (Granada), junto a su amiga y soprano también granadina Mariola Cantarero, en el festival 'La Caña Flamenca Diversa', ciclo estival de la Costa Tropical que se completará, al día siguiente, con Farruquito, en el mismo escenario del auditorio de El Majuelo, para concluir, el domingo, en el Castillo de La Herradura con Manuel Lombo.

'En Libertad' es un proyecto de la propia Marina Heredia que mezcla la fusión sinfónica del flamenco con una segunda parte que se convierte en la continuación del homenaje al pueblo gitano a través de distintas composiciones y canciones que rememoran los 600 años de su presencia en España.

La Bienal de Flamenco de Granada celebrará su primera edición del día 5 al 27 de este próximo mes de septiembre, comenzará con un concierto de la Orquesta Ciudad de Granada e incluirá una treintena de citas de todo tipo, incluyendo conciertos en escenarios «señeros» de la ciudad a cargo de Tomatito, Carmen Linares, Argentina, Dorantes, Mayte Martín y Arcángel, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mata a su cuñado con una escopeta y luego se suicida en Arenas del Rey
  2. 2

    La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»
  3. 3 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  4. 4 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  5. 5

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  6. 6

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  7. 7

    Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite
  8. 8 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  9. 9 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  10. 10

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Marina Heredia agota las entradas para su espectáculo 'En Libertad' de la Bienal de Flamenco de Granada

Marina Heredia agota las entradas para su espectáculo &#039;En Libertad&#039; de la Bienal de Flamenco de Granada