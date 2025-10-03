Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La cantante Marina Carmona estará mañana en la Taberna JJ. F. P.

Marina Carmona muestra su identidad en Taberna JJ

Hija de Antonio Carmona, ha derrochado paciencia para romper ciertos moldes, aunque, insiste, el arte jondo ha estado siempre y estará siempre en su vida

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:48

Marina Carmona (Madrid, 1993) tiene en sus venas la sangre de una de las estirpes de artistas granadinos más importantes del siglo XX, los Carmona, ... los Habichuela si lo prefieren. Este sábado a las 21.00 horas, llega en pequeño formato a la Taberna JJ para ofrecer lo que ella misma define como «un concierto íntimo». Su reciente disco se llama 'Mi identidad', y lo define como «un viaje en busca de sonidos con los que me identifico. Se fusiona en él la bossa nova, la 'chanson' francesa, y sensibilidades más contemporáneas». También las letras de sus canciones definen un periplo a la búsqueda de sí misma. «Es difícil sustraerse a tu origen, y yo jamás he tratado de hacerlo. Pero sí es cierto que te miran de otra manera llevando el apellido que llevas, y quizá crean que lo tuyo tiene que ser el flamenco». Por eso, ha derrochado paciencia para romper ciertos moldes, aunque, insiste, el arte jondo ha estado siempre y estará siempre en su vida.

