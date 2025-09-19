Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marina Heredia desgranó uno por uno los temas de su álbum. Pepe Marín

Marina, cantaora y gitana

La granadina se rodea de la OCG y de artistas como Eva Yerbabuena, Dorantes o El Parrón para presentar su nuevo disco en un concierto en la Bienal

Jorge Pastor

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:46

Lo de ayer por la noche en el Palacio de Carlos V fue pura ecuación matemática. Si Marina Heredia, considerada por el público la mejor ... cantaora contemporánea, hace magia, con la Orquesta Ciudad de Granada a su vera esta magia se eleva al cuadrado. Marina, la de Graná, la del Albaicín, la hija del Parrón, encandiló con su voz potente y flamenca, llena de color y conocimiento, a los novecientos espectadores que llenaron por completo el espectacular patio circular del que es, sin duda, uno de los 'auditorios' con mejor acústica de Andalucía. El alegato gitano de la gitana Marina Heredia era uno de los eventos más esperados de esta primera edición de la Bienal de Flamenco de Granada.

