La marina

Carmen Hernández Montalbán

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:27

Sólo era cielo y mar, ni rastro de pájaro o roca. Un lienzo horizontalmente dividido por tonalidades de azules. Estaba en la sala del museo ... dedicada a las marinas, me atrajo como un imán, no podría precisar cuánto tiempo lo estuve contemplando. Era una simetría perfecta de agua y aire tan real que me envolvió el aroma a salitre. Ingrávida como un diente de león, me vi transportada al paisaje marino. Tengo impregnada la memoria de aquella visión, de la placidez absoluta que transmitía. La aparente quietud de la pintura, ahora me hace recordar la calma que precede a la tormenta.

