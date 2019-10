Mariano Sánchez bucea en los rincones ocultos de nuestro país El periodista y escritor Mariano Sánchez, hoy en Granada Noir. / IDEAL Hablará sobre su obra, centrada en la época más reciente de nuestra historia, en La Recacha Forum, a las 13.30 horas JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Miércoles, 2 octubre 2019, 15:59

El periodista y escritor Mariano Sánchez hablará hoy en Granada Noir (La Recacha Fórum, junto al cubo de CajaGranada, 13.30 horas) sobre la historia más negra de nuestro país, esencialmente la más reciente, con personajes como la familia Franco o Baltasar Garzón como protagonistas.

Sánchez tiene fama de periodista concienzudo, cualidad que ha traslada a su trabajo como novelista. En su casillero descansan títulos como 'Carne fresca', 'Grupos antiatracos', 'La brújula de Ceilán' o 'El asesinato de los marqueses de Urbina', donde, afirma, «cuento las historias a cuyo fondo como periodista no pude llegar con datos, pero de las que sí tengo certezas». Añade que «mi condición de escritor me permite bucear en la historia negra, y contar lo que he visto y lo que he vivido de otra forma, distinta de la que se espera de un periodista».

Como en los reportajes que publicó en 'Tiempo' donde coincidió con periodistas tan históricos como Xavier Vinader, pone toda la carne en el asador. La real y la ficticia. «El periodismo es el oficio más apasionante del siglo XX», comenta. «Y he trabajado en materias que podríamos denominar 'calientes', pero abordándolas como una forma más de informar, ni más ni menos importante que el resto», asegura

Ha tratado muchos temas, aunque se ha convertido en uno de los mayores especialistas en la cara oculta de la Transición, esas actuaciones que con el paso de los años derivarían en las llamadas 'cloacas' del poder. Un poder que ha utilizado, sobre todo, según afirma, los tribunales, y en particular la figura de la querella, para intentar acallar a los periodistas incómodos. En fecha reciente lo ha vivido en sus propias carnes, ante la inminente publicación de 'La Familia Franco, S.A.', continuación y ampliación de 'Los Franco, S.A.', ensayo donde mostraba pormenorizadamente las actuaciones del entorno inmediato del dictador. «He tenido dos querellas de la familia: la primera se ha desestimado ya y estoy a la espera de conocer qué pasa con la otra», afirma. A la hora de la cerveza, Sánchez comentará hoy estos y otros apasionantes temas de la España más negra.