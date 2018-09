«Las máquinas no van a sustituir a las personas» Hamido Fujita está al frente de una de las revistas más influyentes sobre Inteligencia Artificial. / A. AGUILAR Entrevista a Hamido Fujita, experto en Inteligencia Artificial | Profesor de la Iwate Prefectural University de Japón, el canadiense asegura que el factor humano «está en el centro de todo» ANDREA G. PARRA GRANADA Sábado, 29 septiembre 2018, 00:31

Los mayores expertos del mundo en Inteligencia Artificial y Big Data han asistido a la XVII Conferencia Internacional sobre Software Inteligente SOMET 2018, que se ha celebrado en la Universidad de Granada (UGR). La Escuela Técnica Superior de Arquitectura ha acogido a investigadores de países como Japón, Alemania, Noruega, Malasia, Vietnam, México, China, Suecia Hungría, Italia, Canadá, Rusia, Lituania o el Reino Unido. Hamido Fujita es uno de los investigadores y uno de los organizadores principales de este encuentro. Es editor jefe de una de las revistas científicas de Inteligencia Artificial más importantes del mundo, concretamente de Knowledge-based Systems. Y, además, es profesor de Iwate Prefectural University de Japón. Vive en la ciudad japonesa de Morioka. Nació en Canadá y es hijo de padre japonés y madre francesa. El otro organizador ha sido el profesor Enrique Herrera, uno de los investigadores más altamente citados y en la actualidad también vicerrector de Investigación de la UGR. Fujita reflexiona sobre algunos de los retos de la Inteligencia Artificial.

-¿Tiene límites la Inteligencia Artificial y el resto de innovaciones científicas de estos campos?

-Por ahora sí hay una limitación que viene determinada por el aprendizaje automático. En unos cinco o diez años se podrá avanzar en lo que denominamos la interacción entre el ordenador y los humanos; se podrá salvar esa limitación.

-¿Cuáles serán esos límites que se podrán superar y qué permitirán?

-Ahora, con el Big Data tenemos muchas herramientas orientadas al ser humano, es decir que es necesario que intervengan. El Big Data requiere de una actividad humana muy grande, está orientado a que el ser humano tome una decisión cuando recibe los datos. Necesitamos que el Big Data nos ayude a que esa decisión se tome de forma automática. Para prevenir, por ejemplo, cuando hablamos del corazón o de un ataque al cerebro, de un ataque de seguridad, necesitamos que el Big Data nos ayude a tomar esas decisiones por su cuenta e intentar que sea un poco más automático.

-¿Quiere decir que las máquinas no necesiten en un futuro del factor humano?

-No es eso. Ahora necesitamos a la persona para que categorice ciertas cuestiones porque las máquinas no lo saben hacer por su cuenta, todavía se necesita que el humano lo categorice todo. Lo que digo es que se necesita ese avance para categorizar, pero no se está eliminando a la persona. El factor humano sigue presente porque es el que tiene que empezar la cadena.

-¿La Inteligencia Artificial va a sustituir a las personas en el trabajo, entonces?

-No, por supuesto que no. El humano siempre es el centro de todo. A partir de ahí se necesitan los especialistas, médicos o quienes sean en cada campo, para que se hagan estas pequeñas primeras etiquetas, que son como un resumen, para que el aprendizaje no supervisado lo haga la máquina y se pueda extender porque nosotros no podemos con todo. Hay tantos datos que los humanos no pueden hacerlo todo. Por ejemplo, cuando alguien está hablando, una persona toma notas y lo resume en una página, pero esa otra persona ha estado hablando cuatro horas; quien ha tomado notas y ha hecho el artículo basándose en esas anotaciones. Eso es lo que queremos que la Inteligencia Artificial haga, que a partir de esas notas sea capaz de construir, de construir algo más grande. Las máquinas necesitan ese pequeño input, es decir entradas, y a través de Inteligencia Artificial se construye.

-¿Con todas estas herramientas el mundo es más seguro o al contrario, más inseguros?

-Para los temas en que yo trabajo, bastante más seguro, aunque es una pregunta difícil a nivel general. Trabajo con temas relacionados con el corazón, el cerebro y prevención de enfermedades por lo que cuantos más datos tengamos y más avancemos, más seguro. No es mi campo de investigación el resto, pero, por ejemplo, el banco para prevenir el fraude también usa muchos datos, Big Data. Son muchos datos personales, pero para eso hay medidas de encriptado y privacidad para protegerlo. Por supuesto, que hay una cara muy positiva. Por ejemplo, para prevenir el fraude en las tarjetas de crédito se hace un análisis del comportamiento, y si se ve que han gastado dos mil euros y habitualmente no es ese su comportamiento, se avisan. Hay muchas aplicaciones positivas.

-¿La Inteligencia Artificial será fundamental para avanzar en la cura de determinadas enfermedades?

-Sí. Actualmente, en lo que estoy investigando, ya se hace ese estudio de ataques al corazón y cerebrales, que permite actuar. Con esa recogida de datos se puede hacer una prevención, ya se está mejorando. Con la insulina, por ejemplo, tienen un chip conectado y la 'nube' recibe unos datos para analizar y determinar cuándo hay que actuar. Y todo esto irá evolucionando.

-¿Qué valoración de la Universidad de Granada y la investigación que se realiza en este campo?

-Cuando viene hace cinco años, la primera vez, además de disfrutar de la riqueza histórica de Granada, me quedé sorprendido de la Universidad de Granada porque tiene una alta calidad investigadora. Soy editor de una revista que tiene un factor de impacto muy alto y estamos publicando mucho de investigadores de la UGR; son muy citados, de una alta calidad. Se ha establecido una colaboración con el profesor Enrique Herrera y miembros de mi Universidad han venido a la Universidad de Granada a colaborar porque aquí la calidad en este campo es muy alta. También aprecio toda la estructura de la UGR, las bibliotecas y su calidad.

-¿Qué le gusta más de Granada como ciudad?

-La arquitectura, la vida universitaria de la ciudad, el ambiente, que la gente sonríe y que la gente se esfuerza mucho y trabaja. Y la comida, me gusta el jamón.