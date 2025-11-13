Manuel Liñán desvela sus secretos

Como todos los años la Delegación de Cultura y Educación de la Diputación de Granada se sensibiliza con el flamenco y, en colaboración con otras ... instituciones (Universidad, Ayuntamiento, EFAD), ofrece, durante este mes de noviembre, a raíz de la declaración del flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, una serie de actos, entre los que destacan algunas conferencias propias entre artistas y expertos, llamadas 'Encuentros. Flamenco en perspectiva', en su sede del Palacio de los Condes de Gabia. Este programa responde a la necesidad de resaltar el flamenco como seña de identidad y elemento de riqueza territorial en nuestra provincia.

En concreto, tres interesantes 'Encuentros' se dan cita esta semana. El primero de ellos, que tuvo lugar el martes, versó sobre las 'Perspectivas sonoras en el flamenco contemporáneo', con el flautista cordobés, afincado en Granada, Sergio de Lope y la cantaora local Gema Caballero, como artistas invitados, moderados por la investigadora Alicia González.

Ayer, miércoles, se trató el proceso creativo: 'La Escena en el Flamenco', protagonizado por el bailaor y coreógrafo, del Realejo, Manuel Liñán y el artista multidisciplinar Ernesto Artillo. Hoy, jueves, será el turno de la cantaora Sandra Carrasco y el guitarrista David de Arahal, que tratarán sobre 'Flamenco en el presente'.

Nos detenemos en el día de ayer, para ver las entretelas de –posiblemente– el mejor coreógrafo en la actualidad. Liñán se centró en uno de sus últimos montajes, 'Muerta de amor', que pudimos ver recientemente en el teatro del Generalife. Su planteamiento fue diferente a su modo de trabajar en sus obras anteriores, si acaso la obra parecida, en cuanto a pasos creativos, fue 'Pie de hierro', presentada en solitario en el teatro Alhambra hace unos años. El bailaor partió de la nada y fueron surgiendo una serie de 'residencias' y personajes en su camino que fueron redondeando el concepto.

La letra de Enrique Morente

La obra se estrenó en 2024, pero el germen del espectáculo, la semilla, comenzó a surgir mientras representaba la obra 'Viva', en 2021, que tan buenos recuerdos nos dejó. Una letra de Morente, «Cuando un hombre es muy hombre», le dio la primera pista, entendió entonces que las distintas letras influían en su cuerpo, en su energía, en su modo de salir al escenario.

Así empezó su 'búsqueda'. Fue de residencia a la Aceitera, de Rocío Molina, en Sevilla, donde interactuó (improvisaciones) con José Maldonado (pareja artística en la obra). También se juntó con los músicos Guadiana y Heredia. En la segunda residencia encontró a Ernesto Artillo –presente en los Condes de Gabia–, con el que definió la obra por medio de varios 'juegos': cartas a los hombres de su vida, palabras y coplas, hasta llegar a la pulsión, es decir, las emociones y sensaciones de cada pieza. Allí definieron el vestuario, el atrezo y los colores (rosa, naranja y rosa). Nueva residencia en Torrox, con el músico Francisco Vinuesa; otra en Barcelona, con Maldonado nuevamente; y otra en Londres. Para el final de la obra necesitaban una pieza final, que desmoronara el dramatismo.

Termina Liñán resumiendo la obra en la frase: «Cualquiera, pero que alguien me quiera», aunque también hizo referencia a esta otra: «El goce decepciona, la posibilidad no».