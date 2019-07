La malafollá granadina evoluciona en Pokemon Mapa de Granada dentro del juego Pokemon Iberia. / IDEAL Un videojuego creado por un granadino traslada el universo Pokemon a nuestra provincia y a toda la Península Ibérica EDUARDO SANZ CAMPOY Granada Domingo, 21 julio 2019, 12:45

¿Quién no conoce Pokemon? La saga de videojuegos se ambienta en un mundo imaginario lleno de unas criaturas llamadas 'pokemons'. El objetivo, capturarlos a todos y entrenar hasta ser el mejor del mundo. Sin embargo, Enrique Medina, un estudiante de 25 años granadino de adopción, tuvo una idea distinta: ¿Qué pasaría si en lugar de ambientarse en un universo imaginario, los juegos de Pokemon transcurriesen en España? Así surgió 'Pokemon Iberia', una reinterpretación gratuita y no oficial de la saga ambientada en una Península Ibérica caricaturizada.

Para llevar a cabo esta idea, Enrique ha dedicado a su proyecto un total de casi mil horas durante dos años y medio: «El juego lo he hecho prácticamente entero yo a lo largo de dos años y medio, aunque también ha tenido parte de esfuerzo colectivo. Por un lado, el guión, el diseño de niveles y la creación del videojuego fueron cosa mía, sin embargo, he tenido dos amigos que me han ayudado con el diseño de los gráficos y la música, además de muchos fans que han ido aconsejándome conforme iba creando el juego. Esto ha supuesto una gran ayuda que espero poder aprovechar de cara a próximos proyectos más serios».

Enrique Medina, creador de Pokemon Iberia. / Eduardo Sanz Campoy

Como no podía ser de otra manera en un juego ambientado en España, 'Pokemon Iberia' permite visitar Granada y varios de sus lugares más emblemáticos. Los más famosos le serán reconocibles a cualquiera: la Alhambra, Sierra Nevada, el Albaicín... sin embargo, 'Granada, la ciudad de la mala follah' como se le llama en el juego, esconde muchos rincones para el que conozca la ciudad al dedillo tan bien como Eric.

«La gente se queda sólo con el elemento de humor, pero creo que en cierto modo, el juego tiene cierto carácter educativo»

Sitios tan emblemáticos como la 'rotonda del helicóptero', el Río Genil y el Mercadona que hay junto a su recorrido o incluso el club 'Don Pepe' (el cual se encuentra en venta al igual que en la vida real), hacen su aparición en el juego: «Quería que todos los españoles pudiesen sentir la aventura como propia. En el caso de Granada fue fácil, a fin de al cabo vivo aquí. Pero había sitios de los que no tenía ni idea, y en cierto modo creo que a través de mi aprendizaje también le he dado un toque educativo al juego».

La presencia de personajes históricos como Lorca se descartó, aunque se implementaron varios. / IDEAL

Lo visual no es el único aspecto que encierra referencias propias, el humor es una parte fundamental, ya que parodia muchos tópicos. En el caso de Granada, se bromea con situaciones como un fuerte olor a marihuana junto al monumento de la aviación, con mujeres vendiendo romero, sobre el gran número de estudiantes de erasmus que vienen 'ensuciar la ciudad' o con un joven que ya se ha recorrido todos los pubs de Pedro Antonio.

«No estoy cómodo con los chistes más ácidos, aunque sabía que me darían notoriedad»

Aun así, Granada no es ni mucho menos la única sujeta a bromas y tópicos locales:nadie se salva. Desde Albacete, donde empieza la aventura, hasta Madrid, donde termina, la sucesión de chistes negros es interminable.

Representacón de la 'Rotonda del helicóptero' de Granada / . IDEAL

Pero no sólo se trata de chistes y referencias locales, el elenco de famosos parodiado es igualmente extenso. 'El Pequeño Nicolás', Pérez Reverte, Rajoy, Mas y Puidgemont... hasta los famosos 'Destranques Jaen' aparecen en algún momento concreto del juego.

«Gran parte de los chistes más ácidos fueron 'asesorados' por otras personas»

La trama tampoco está exenta de referencias culturales, pues al margen de ser el mejor entrenador y capturar todos los pokemons, también se afronta la amenaza de los malvados grupos 'Talante y Gaviota', nombres falsos en clave para el Partido Popular y el Partido Socialista, quienes aparte de protagonizar distintas fechorías a lo largo de la historia, también han dejado en estado crítico distintas provincias.

El 'Equipo Gaviota', representación del PP, es uno de los antagonistas del juego. / IDEAL

Bromas de este estilo llenan el juego, convirtiéndolo a su vez en un gran tratado de la cultura popular española más allá de su superficie meramente cómica.

La polémica

Si bien el juego está cargado de sátira política y local, uno de los aspectos más polémicos respecto a su salida, fue la inclusión de chistes de humor negro dirigidos a distintos grupos sociales. Según varios detractores del juego, este tipo de humor no era tolerable, pues atacaba a individuos en una situación de exclusión social. Por otra parte, también hubo quien se posicionó a su favor alegando que el juego es precisamente una sátira, y que como tal ha de comprenderse.Esto originó un debate en relación a los límites de la libertad de expresión que terminó por llevar a 'Pokemon Iberia' a ser el tema más discutido en Twitter durante más de 24 horas.

A menudo se realizan chistes que se encuadran dentro del tópico del personaje al que parodian. / IDEAL

Ante estas acusaciones, Enrique se defiende alegando que: «Mucha gente no comprendió que las bromas del juego no son representaciones de mis ideas, sino parodias de los tópicos españoles. Cuando por ejemplo un personaje genérico dice que va a votar al Equipo Caja' (nombre en clave para un partido real), no es que yo vaya a votarles, estoy presentando un tópico del tipo de votante de ese partido. Respecto a los chistes más ácidos, los coloqué al principio porque sabía que iban a ser polémicos y a dar notoriedad al juego, aunque la mayoría fueron 'aconsejados', ya que yo p no me encuentro especialmente cómodo con este tipo de humor. Sin embargo siempre intento que haya un punto de amabilidad por cada tópico, para no caer en el ataque sangrante a ningún grupo social»

A pesar de todo el humor negro de Enrique, ni él mismo ha podido evitar rendirse a los encantos de Granada, y el mismo Mirador de San Nicolás, que también es visitable en el juego, aparece la mítica frase de Bill Clinton, que tras venir a Granada dijo: «La puesta de sol más bonita del mundo». Y es que hasta la 'malafollá' tiene su encanto.